ベトナムにおける人材育成・企業連携ネットワークを拡大、郵政通信技術大学・ベトナム日本人材協力センターとMOU締結

テクノブリッジNKE株式会社

土木・建築分野で幅広いエンジニアリングサービスを展開するテクノブリッジNKE株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役：加藤 雅彦)は、2026年5月20日(水)、ベトナムにおける高度人材の育成および日越両国の企業・人材をつなぐ連携基盤の構築を目的として、「郵政通信技術大学」および「ベトナム日本人材協力センター(VJCC)」とそれぞれMOU(基本合意書)を締結いたしました。

郵政通信技術大学との調印式VJCCとの調印式

当社はこれまで、ベトナムの大学や教育機関との連携を通じ、日本企業や日越ビジネスの現場で活躍できる高度人材の育成・紹介に取り組んできました。今回の連携により、日本語教育やキャリア形成支援に加え、企業の実課題をテーマとした実践的な学びの機会を創出し、学生の成長と企業との新たな接点づくりを推進してまいります。

近年、企業を取り巻く環境は大きく変化しており、人材確保に加え、海外展開や新規事業創出など、さまざまな経営課題への対応が求められる中、多様な視点や発想を取り入れる重要性が高まっています。

また、海外の学生にとっても、実践的な学びや企業との接点を得る機会は、キャリア形成においてますます重要になっています。

当社は、日本とベトナムをつなぐ架け橋として、人材育成・採用支援に加え、教育機関と企業を結ぶ連携基盤の構築を通じ、学生と企業双方に新たな価値創出を目指し、今回のMOU締結に至りました。

■郵政通信技術大学との連携が目指す姿

郵政通信技術大学は、情報通信技術(ICT)分野に強みを持つ情報通信省直轄の大学であり、IT、AI、情報セキュリティなど幅広いデジタル分野の高度人材を数多く輩出しています。

同大学では、日本での就職を目指す学生を対象とした日本語教育の強化にも取り組んでおり、今回の連携を通じ、当社は日本語能力試験(JLPT)対策に関する講義や、日本企業で求められる技術力・実務理解を深める機会の提供、キャリア形成支援、日本企業との交流機会の創出を推進してまいります。

学生が日本企業や日本社会への理解を深めながら、自らのキャリアを具体的に描ける環境づくりを進め、日本企業で活躍できる高度人材の育成につなげてまいります。

■ベトナム日本人材協力センター(VJCC)との連携が目指す姿

VJCCは、日本とベトナムの経済・人材交流を促進するとともに、ビジネス人材の育成や企業間ネットワークの構築を行う教育・交流機関です。

今回の連携を通じ、学生が企業の経営課題や成長戦略、海外展開など実社会におけるテーマに触れながら学ぶことができる実践的な機会の創出を目指します。学生が調査・分析・企画提案などに取り組み、企業担当者との対話や協働を経験することで、実践的な学びや課題理解を深めることを目指します。

また企業にとっても、学生との協働を通じて新たな視点や発想に触れるとともに、将来のグローバル人材との接点を創出する機会となることを期待しています。

具体的なプロジェクト内容や実施方法については今後協議を進め、日本企業とベトナム人学生双方にとって価値ある取り組みを構築し、将来的な人材交流や新たなビジネス機会の創出につなげてまいります。

■今後の展望

当社は今後もベトナムの大学・教育機関との連携を強化し、高度人材の育成および日本企業との交流機会の創出を推進してまいります。

また、日本語教育に加え、専門性や実務スキルの習得につながる実学を重視した学びの機会の提供や、企業と学生が実践的に交流・協働する場の創出にも取り組み、日本とベトナムをつなぐ連携基盤のさらなる拡充を目指します。

教育からキャリア形成、企業との接点創出までを一貫して支援することで、日本とベトナムの未来を担う人材の育成と活躍を後押しするとともに、両国をつなぐ新たな価値創出に取り組んでまいります。

■人財開発・紹介事業 概要

テクノブリッジNKEは2015年より、ベトナムの「ハノイ建設大学」とパートナーシップを結び、外国籍技術者を対象とした人財開発・紹介事業を展開してきました。ベトナム現地での人財育成から企業とのマッチング、採用支援までを一貫して行い、これまでに330名※1 の高度人材の日本での就職を支援しています。(※1)2026年6月1日時点の内定者数

また、これまでの採用実績やマッチング精度をご評価いただき、継続的に当社サービスをご利用いただく企業も増えています。

現在は同大学に加え、現地の理系分野で評価の高い大学とも幅広く連携し、建設分野に留まらず、より多様で高度な技術系人材の紹介体制を強化しています。国内の人材不足解決に貢献するとともに、ベトナムの学生のキャリア選択の幅を広げる取り組みを推進しています。

ベトナム提携大学・教育機関：

ハノイ建設大学(Hanoi University of Civil Engineering)

交通運輸大学(University of Transport and Communications)

ハノイ工科大学(Hanoi University of Science and Technology)

ハノイ鉱山地質大学(Hanoi University of Mining and Geology)

ベトナム国家大学ハノイ校工科大学(VNU University of Engineering and Technology)

郵政通信技術大学(Posts and Telecommunications Institute of Technology)

ベトナム日本人材協力センター（Vietnam Japan Human Resources Cooperation Center：VJCC／貿易大学内）

水利大学(Thuyloi University)

電力大学 (Electric Power University)

■テクノブリッジNKEについて

会社名：テクノブリッジNKE株式会社

本社所在地：東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH常盤橋タワー27階

代表者：代表取締役 加藤雅彦

設立：1980年5月15日

URL：https://techno-bridge-nke.co.jp/