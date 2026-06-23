香川・高松に“爆レトロ”再来　昭和・平成の記憶がよみがえる屋内大型レトロイベント【第五回 四国レトロ商店街蚤の市】2026年8月15日（土）・16日（日）サンメッセ香川 小展示場にて開催

四国レトロ商店街蚤の市

本イベントは、昭和・平成の雑貨、古道具、古着、キャラクター雑貨、レコード、駄玩具、ソフビ、ホーロー看板、企業ノベルティ、昭和家電などが一堂に集まる、香川県最大級の屋内レトロイベントです。

四国・関西・中国エリアなどから、2日間のべ60社が集結。

出品点数は8万点以上。

会場いっぱいに広がるのは、ただの商品ではなく、誰かの記憶を呼び起こす“あの頃”の風景です。

「子どもの頃、家にあった」

「あの時代の空気を思い出す」

「懐かしいのに、今見ると新しい」

世代を超えて心を動かす、まさに“時間旅行型レトロイベント”として開催いたします。

■ 完全屋内開催。真夏でも快適に楽しめるレトロの祭典

会場は、香川県を代表する大型コンベンション施設・サンメッセ香川 小展示場。

空調完備の完全屋内会場のため、真夏の暑さや雨天を気にせず、ゆっくりとお買い物をお楽しみいただけます。

無料駐車場は約1,700台。

お子様連れのファミリー層からシニア世代まで、安心して来場いただける環境づくりにも力を入れています。

■ 物販を超えた「世代間交流」と「地域カルチャー」の場へ

四国レトロ商店街蚤の市は、単なる物販イベントではありません。

かつての商店街にあった、店主との会話、品物との出会い、人と人とのやりとり。

そうした“モノの温度”と“人の熱”を、現代のイベント空間に甦らせる取り組みです。

昭和世代には、思い出を語り合える場所。

平成世代には、子どもの頃の記憶を再発見できる場所。

若い世代には、新鮮で写真に残したくなるカルチャー体験の場所。

親子三世代で同じ空間を楽しめる、地方発のレトロカルチャーイベントです。

■ 一周年記念開催。来場者参加型の特別企画も全六弾

第五回となる今回は、一周年記念開催として、買い物だけでなく会場全体を楽しめる特別企画を実施いたします。

【第一弾】じゃんけんぽんマン、増殖中。

会場内で突然始まるじゃんけん勝負。勝てば粗品プレゼント。

【第二弾】レトロ畑で採れ採れピチピチ！

昭和・平成レトロ雑貨を収穫する、真夏のつかみ取り企画。1個100円、お一人様3個まで。

【第三弾】貴方は相場の神？

値札なし商品に挑戦。価格を完全的中させると、対象商品を半額で購入可能。

【第四弾】昭和レトロコーデで散策

昭和レトロコーデで来場された方に粗品をプレゼント。ワンポイント参加も歓迎。

【第五弾】今日イチ商品 的中賞

各ブースの最高額商品を予想。的中者には1,000円商品券を進呈。

【第六弾】突然、レトロクイズで粗品！

会場内で突然出題されるレトロクイズ。正解者には粗品をプレゼント。

■ 開催概要

イベント名：第五回 四国レトロ商店街蚤の市

開催日：2026年8月15日（土）・16日（日）

会場：サンメッセ香川 小展示場

住所：香川県高松市林町2217-1

出店者数：2日間のべ60社

出品点数：8万点以上

公式Instagram：@shikoku_retro_shoutengai

■ 入場料

両日フリーパス：2,000円

【8月15日（土）ガチゴリの日】

13:00～15:00 ガチガチタイム 1,500円

15:00～17:00 ゴリゴリタイム 500円

17:00～20:00 ボチボチタイム 100円

【8月16日（日）フワトロの日】

10:00～12:00 フワフワタイム 1,000円

12:00～14:00 トロトロタイム 300円

14:00～16:00 ユルユルタイム 無料

ガチで狩るか。

ゆるく出会うか。

あなたはどっち派？

■ こんな方におすすめです

昭和・平成レトロ雑貨を愛する方

親子三世代で思い出を共有したい方

古道具・レコード・ソフビ・キャラクター雑貨が好きな方

SNS映えするレトロ空間を楽しみたい方

懐かしいもの、新しい発見、偶然の出会いを楽しみたい方

■ 取材・メディア関係者の皆様へ

当日は、事前取材、主催者インタビュー、出店者紹介、来場者の声、会場風景の撮影など、柔軟に対応させていただきます。

地域文化、世代間交流、ネオ昭和ブーム、平成レトロ、商店街文化の再構築、地方発カルチャーイベント、親子三世代のお出かけスポットなど、さまざまな切り口で取材いただける内容となっております。

取材をご希望の際は、下記までお気軽にお問い合わせください。

■ 本件に関するお問い合わせ

四国レトロ商店街蚤の市 実行委員会

担当：難波

TEL：080-8242-6383

MAIL：makoto.de.domo@docomo.ne.jp

Instagram：@shikoku_retro_shoutengai

懐ッ。

その一歩が、底なし沼。

昭和と平成の記憶が交差する二日間。

“あの頃”を探しに、ぜひサンメッセ香川へお越しください。