【導入事例を公開】製造業の若手採用難を打ち破る！東洋製罐がフジアルテの「新卒採用スキーム」で安定的な人材確保を実現
総合人材サービスを展開するフジアルテ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：平尾 隆志）は、東洋製罐株式会社（本社：東京都品川区）における「新たな新卒採用スキーム」の導入事例記事を、自社Webサイトにて公開いたしました。
少子化や売り手市場により、製造業の新卒採用が難化する中で、どのように若手人材の確保と早期離職の防止を実現したのか。具体的な取り組みをご紹介しています。
本事例の社会的背景
日本全体で少子化が進む中、有効求人倍率の上昇により、新卒採用市場は依然として激しい売り手市場が続いています。特に、学生と日頃から接点が少ない製造業においては、仕事内容の魅力や社会的価値が伝わりづらく、採用難易度が年々高まっているのが実情です。
本事例は、同じように「若手人材の確保」に悩む製造業の企業にとって、採用課題解決のヒントとなる内容です。
導入事例のハイライト
公開した事例記事では、以下のポイントについて詳しく記載しています。
・【直面していた課題】 新卒採用市場の競争激化
・【解決へのアプローチ】 単なる人材紹介にとどまらず、新卒派遣を活用した「紹介予定派遣」を導入
・【導入効果】 製造に意欲的な若年層の安定的な確保と、入社後のミスマッチ（早期離職）防止
事例記事の全文はこちら
▼導入事例記事 全文はこちら（フジアルテ公式サイト）
https://fujiarte.co.jp/voice
企業情報
■ 東洋製罐株式会社
・事業内容：金属、プラスチックとそれらの複合材料を素材とした包装容器の設計・開発・製造・販売、食品関連機械、包装システムの販売および技術サービス
・所在地 ：東京都品川区東五反田2-18-1 大崎フォレストビルディング
・URL ：https://www.toyo-seikan.co.jp/
■ フジアルテ株式会社
・事業内容：総合人材サービス事業、人材派遣事業、人材紹介事業、アウトソーシング事業
・所在地 ：大阪市港区磯路1-6-19 フジビル
・代表者 ：代表取締役社長 平尾 隆志
・URL ：https://fujiarte.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
フジアルテ株式会社 広報室
・電話番号 ：06-6314-6307
・メールアドレス：pr-info@fujiarte.co.jp