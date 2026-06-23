【ヘレナ ルビンスタイン】ピュア リチュアル ケア イン クリーミー フォーミング クレンザー 2026年7月3日（金）全国発売
極上泡でくすみ¹まで瞬攻、 洗浄のたび肌内部²まで整え、リセット³ 。 濃密美容成分⁴で内側から潤い澄みわたる素肌へ。
大気中の微粒子、UVフィルター、メイクアップ、皮脂。 その蓄積は、肌バリア⁵を乱し、 肌フローラのバランスは不安定になり、くすみ¹や、 次のスキンケアの浸透低下にもつながる。
これまでのクレンジングでは届かなかった⁶、 肌環境のリセット³へアプローチする 25%濃密美容成分配合のスキンケアイン処方。
グルコノラクトン⁷（PHA）が、肌表面に蓄積した 酸化ストレスの原因にアプローチし、くすみ¹をケア。
バイオティクスコンプレックス⁸が、 肌バリア機能⁵と肌フローラのバランスをサポート。
高濃度グリセリン（保湿成分） がすすぎ後も肌に留まり、 次のスキンケアが深く届く²素肌へ整える。
濃密なクリームが極上泡へと変容するジェントル処方。 敏感肌にも⁹。
肌環境を、洗浄のたびにリセット³。 内側から澄みわたる、 プレミアムエイジングケア¹⁰にふさわしい素肌へ。
習慣だからこそ差がつく“取り去るケア”で肌環境をリセット
ヘレナ ルビンスタインは、美肌への第一歩は毎日の“取り去るケア”が大切だと考えます。水分を補いうるおいを保つスキンケアの前に、肌を清潔な状態に戻し、“肌に一呼吸させる”毎日のお手入れは、エイジングケア*¹⁰のファーストステップであり、肌の美しさを保つために不可欠なリチュアル（儀式）です。
大気中の微粒子、UVフィルター、メイクアップ、皮脂。日々の生活のなかでそれらが肌表面に蓄積すると、肌バリアを乱し、肌フローラのバランスは不安定になり、どんよりとしたくすみ*¹や、次のスキンケアの浸透低下にもつながります。
これまでのクレンジングでは届かなかった肌環境のリセット*³へアプローチするため、ヘレナ ルビンスタインは、25%もの濃密な美容成分を配合した独自の「スキンケアイン処方」を開発。洗うたびに、プレミアムスキンケアに相応しい澄みわたる素肌へと導きます。
3つの機能と、先進スキンケアサイエンス
3つの機能
- 洗浄： 肌のバリア機能⁵を守りながらすっきりと洗い上げるソープベースに、マイルドな植物由来の洗浄成分「ココグルコシド¹¹」を融合。肌表面に付着した大気中の汚染物質やメイクアップ、UVフィルター（SPF）の洗い残し、不要な毛穴の汚れを優しく取り除きます。
- 保護： 洗顔時の摩擦や乾燥による負担から肌バリア*⁵を守り、健やかで穏やかな肌コンディションへと整えます。
- リバランス： 水分と皮脂のバランスが乱れがちな肌に寄り添い、乾燥しやすい部分と皮脂が気になる部分の水分・油分バランスを均一に美しく整えます。先進スキンケアサイエンス
処方の97.4%を自然由来成分で構成し、25%スキンケア成分配合の贅沢なスキンケアイン処方。肌表面に蓄積した不要な汚れを穏やかにオフし、くすみ¹をケア。肌バリア機能⁵と肌フローラのバランスをサポートすることで、洗顔のたびにクリアな肌環境へとリセット³します。内側⁵から澄みわたるような、プレミアムなエイジングケア*¹⁰にふさわしい素肌へと導きます。
主要成分
- クレンジング コンプレックス シナジー： すっきりと洗い上げるソープベースに、肌バリア⁵に寄り添うマイルドなクレンジング成分「ココグルコシド¹¹」をブレンドした、独自の洗浄設計です。
- スキンケア エッセンス コンプレックス（25%配合）：
バイオティクス コンプレックス*⁸（整肌成分）
肌本来の健やかさをサポートし、乾燥などの現代の環境ストレスに対する肌のバリア機能*⁵をサポートし、穏やかに整えます。
グルコノラクトン*⁷（整肌成分）
優れた水分保持力を持ち、みずみずしいうるおいを与えながら、古い角質を穏やかに取り除くマイルドなPHA成分です。
グリセリン（保湿成分）
優れたうるおい補給作用で知られ、洗い流した後も肌の表面に留まり、つっぱり感のないしなやかで快適な肌触りをサポートします。
五感を満たす贅沢なひととき
テクスチャー： リッチなクリームから、濃密でボリュームのある泡へと変化するプロセスは、ビューティーリチュアル（美容の作法）の最初のステップを、豊かでプレミアムなひとときへと昇華させます。香り： クレメンタイン、ジャスミン、オスマンサス（金木犀）が織りなす、包み込むようなフレッシュフローラルの香りが、至福の洗顔体験を彩ります。
製品概要
製品名： ピュア リチュアル ケア イン クリーミー フォーミング クレンザー
カテゴリー： 洗顔料
発売日： 2026年7月3日（金）
販売店舗： 全国店舗、公式オンラインショップ
容量： 150mL
価格： 11,100円（税抜）／ 12,210円（税込）
1 乾燥による 2 角質層まで 3 肌表面に付着した汚れを洗い流すこと 4 ジステアリン酸グリコール・アーモンド油・サリチル酸・グリセリン・ＰＣＡ亜鉛・エチルヘキシルグリセリン・カプリン酸ポリグリセリル-４・ヒドロキシアセトフェノン・キシリトール・グルコノラクトン・カプリリルグリコール（すべて整肌成分） 5 角質層 6 ブランドにおいて 7 整肌成分 8 乳酸桿菌発酵液・ビフィズス菌培養溶解質（すべて整肌成分） 9 すべての方に肌トラブルがおきないわけではありません 10 年齢に応じたお手入れのこと 11 ヤシ油アルキルグルコシド（洗浄成分）
＜製品に関するお問い合わせ＞
ヘレナ ルビンスタイン PR
corpjphelenarubinsteinpr＠loreal.com
PR代表番号：03-6911-8134
＜掲載クレジット・お客様からのお問い合わせ＞
ヘレナ ルビンスタイン
掲載用電話番号：0120-469-222
〒163-1071 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿 パークタワー
www.helenarubinstein.jp