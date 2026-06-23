【ヘレナ ルビンスタイン】ピュア リチュアル ケア イン クリーミー フォーミング クレンザー 2026年7月3日（金）全国発売

極上泡でくすみ¹まで瞬攻、 洗浄のたび肌内部²まで整え、リセット³ 。 濃密美容成分⁴で内側から潤い澄みわたる素肌へ。

日本ロレアル株式会社

大気中の微粒子、UVフィルター、メイクアップ、皮脂。 その蓄積は、肌バリア⁵を乱し、 肌フローラのバランスは不安定になり、くすみ¹や、 次のスキンケアの浸透低下にもつながる。

これまでのクレンジングでは届かなかった⁶、 肌環境のリセット³へアプローチする 25%濃密美容成分配合のスキンケアイン処方。

グルコノラクトン⁷（PHA）が、肌表面に蓄積した 酸化ストレスの原因にアプローチし、くすみ¹をケア。

バイオティクスコンプレックス⁸が、 肌バリア機能⁵と肌フローラのバランスをサポート。

高濃度グリセリン（保湿成分） がすすぎ後も肌に留まり、 次のスキンケアが深く届く²素肌へ整える。

濃密なクリームが極上泡へと変容するジェントル処方。 敏感肌にも⁹。

肌環境を、洗浄のたびにリセット³。 内側から澄みわたる、 プレミアムエイジングケア¹⁰にふさわしい素肌へ。

習慣だからこそ差がつく“取り去るケア”で肌環境をリセット

ヘレナ ルビンスタインは、美肌への第一歩は毎日の“取り去るケア”が大切だと考えます。水分を補いうるおいを保つスキンケアの前に、肌を清潔な状態に戻し、“肌に一呼吸させる”毎日のお手入れは、エイジングケア*¹⁰のファーストステップであり、肌の美しさを保つために不可欠なリチュアル（儀式）です。

大気中の微粒子、UVフィルター、メイクアップ、皮脂。日々の生活のなかでそれらが肌表面に蓄積すると、肌バリアを乱し、肌フローラのバランスは不安定になり、どんよりとしたくすみ*¹や、次のスキンケアの浸透低下にもつながります。

これまでのクレンジングでは届かなかった肌環境のリセット*³へアプローチするため、ヘレナ ルビンスタインは、25%もの濃密な美容成分を配合した独自の「スキンケアイン処方」を開発。洗うたびに、プレミアムスキンケアに相応しい澄みわたる素肌へと導きます。

3つの機能と、先進スキンケアサイエンス

3つの機能

- 洗浄： 肌のバリア機能⁵を守りながらすっきりと洗い上げるソープベースに、マイルドな植物由来の洗浄成分「ココグルコシド¹¹」を融合。肌表面に付着した大気中の汚染物質やメイクアップ、UVフィルター（SPF）の洗い残し、不要な毛穴の汚れを優しく取り除きます。- 保護： 洗顔時の摩擦や乾燥による負担から肌バリア*⁵を守り、健やかで穏やかな肌コンディションへと整えます。- リバランス： 水分と皮脂のバランスが乱れがちな肌に寄り添い、乾燥しやすい部分と皮脂が気になる部分の水分・油分バランスを均一に美しく整えます。先進スキンケアサイエンス

処方の97.4%を自然由来成分で構成し、25%スキンケア成分配合の贅沢なスキンケアイン処方。肌表面に蓄積した不要な汚れを穏やかにオフし、くすみ¹をケア。肌バリア機能⁵と肌フローラのバランスをサポートすることで、洗顔のたびにクリアな肌環境へとリセット³します。内側⁵から澄みわたるような、プレミアムなエイジングケア*¹⁰にふさわしい素肌へと導きます。

主要成分

- クレンジング コンプレックス シナジー： すっきりと洗い上げるソープベースに、肌バリア⁵に寄り添うマイルドなクレンジング成分「ココグルコシド¹¹」をブレンドした、独自の洗浄設計です。- スキンケア エッセンス コンプレックス（25%配合）：バイオティクス コンプレックス*⁸（整肌成分）

肌本来の健やかさをサポートし、乾燥などの現代の環境ストレスに対する肌のバリア機能*⁵をサポートし、穏やかに整えます。

グルコノラクトン*⁷（整肌成分）

優れた水分保持力を持ち、みずみずしいうるおいを与えながら、古い角質を穏やかに取り除くマイルドなPHA成分です。

グリセリン（保湿成分）

優れたうるおい補給作用で知られ、洗い流した後も肌の表面に留まり、つっぱり感のないしなやかで快適な肌触りをサポートします。

五感を満たす贅沢なひととき

テクスチャー： リッチなクリームから、濃密でボリュームのある泡へと変化するプロセスは、ビューティーリチュアル（美容の作法）の最初のステップを、豊かでプレミアムなひとときへと昇華させます。香り： クレメンタイン、ジャスミン、オスマンサス（金木犀）が織りなす、包み込むようなフレッシュフローラルの香りが、至福の洗顔体験を彩ります。

製品概要

製品名： ピュア リチュアル ケア イン クリーミー フォーミング クレンザー

カテゴリー： 洗顔料

発売日： 2026年7月3日（金）

販売店舗： 全国店舗、公式オンラインショップ

容量： 150mL

価格： 11,100円（税抜）／ 12,210円（税込）

1 乾燥による 2 角質層まで 3 肌表面に付着した汚れを洗い流すこと 4 ジステアリン酸グリコール・アーモンド油・サリチル酸・グリセリン・ＰＣＡ亜鉛・エチルヘキシルグリセリン・カプリン酸ポリグリセリル-４・ヒドロキシアセトフェノン・キシリトール・グルコノラクトン・カプリリルグリコール（すべて整肌成分） 5 角質層 6 ブランドにおいて 7 整肌成分 8 乳酸桿菌発酵液・ビフィズス菌培養溶解質（すべて整肌成分） 9 すべての方に肌トラブルがおきないわけではありません 10 年齢に応じたお手入れのこと 11 ヤシ油アルキルグルコシド（洗浄成分）

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ヘレナ ルビンスタイン PR

corpjphelenarubinsteinpr＠loreal.com

PR代表番号：03-6911-8134

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