アーサー・ディ・リトル・ジャパン、オプティマインドと、「物流が『経営アジェンダ』になる年」をテーマにセミナーを共催

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、日本代表：祖父江 謙介、以下「ADL」）は、株式会社オプティマインド（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下 健、以下 オプティマインド）と2026年7月16日（木）にオンラインセミナー「物流が『経営アジェンダ』になる年 ― 改正物流効率化法を契機に、CLOが企業価値を変える3条件」を共同開催することを発表いたします。

2026年4月に施行された改正物流効率化法により、一定規模以上の荷主企業には物流統括管理者（Chief Logistics Officer：CLO）の選任が義務付けられました。

しかしながら、CLOの設置は単なる法対応ではありません。物流を重要な「経営アジェンダ」として位置付け、サプライチェーン全体の最適化を通じて企業価値向上を実現することが期待されています。

一方で、CLOの役割は、企業の経営方針や組織形態によって大きく異なります。そのため、多くの企業では、自社に適したCLOの役割や組織設計のあり方を模索している状況です。

本セミナーでは、ADLが有する物流戦略・組織変革に関する知見と、オプティマインドが輸配送領域で培ってきた現場知見をもとに、物流を「攻めの経営アジェンダ」へと転換し、「企業価値向上につながるCLO」に求められる条件を、組織形態ごとの特性を踏まえながら解説します。

【本セミナーで取り上げる主なテーマ】

・ CLO設置後に直面しやすい課題とその要因、実例

・ Walmart、Unileverなど海外先進企業の取り組み

・ 自社の組織形態に応じたCLOの設計方法

・ 企業価値向上につながるCLOの条件

【このような方におすすめ】

・CLO設置を検討している経営層・物流管掌役員の方

・自社に適したCLOの役割や組織設計を知りたい方

・先行企業の取り組みや実践知から学びたい方

【ウェビナー開催概要】

テーマ： 物流が「経営アジェンダ」になる年

- 改正物流効率化法を契機に、CLOが企業価値を変える3条件

開催日時：2026年7月16日（木）13:30 ～ 14:30

開催会場：オンライン配信

参加費：無料

詳細URL： https://attendee.bizibl.tv/sessions/seEZpJhe8EVj

主催：アーサー・ディ・リトル・ジャパン／オプティマインド

【プログラム】

第1部 「価格交渉の限界と、構造交渉という次の一手」

アーサー・ディ・リトル・ジャパン プリンシパル 田岡佑一郎

第2部 「CLOを攻めに変える組織設計」

アーサー・ディ・リトル・ジャパン プリンシパル 田岡佑一郎

第3部 「構造交渉を切り拓く『物流ネットワークデザイン』の第一歩」

オプティマインド マーケティング統括責任者 齋藤貴也氏

第4部 質疑応答

【登壇者紹介】

田岡 佑一郎（アーサー・ディ・リトル・ジャパン、プリンシパル）

日系メーカー、及び外資系コンサルティングファームを経て、アーサー・ディ・リトル・ジャパンに入社。

Travel & TransportationプラクティスのPostal & Logistics領域のコアメンバー。

物流業界関連企業に対する事業戦略立案・実行支援や、物流領域への参入を検討する異業種企業に対する、新規事業開発、ビジネスデューデリジェンスなど幅広いテーマを支援。加えて、製造業、流通・卸業、ヘルスケア、消費財など多岐に渡る業界のサプライチェーン改革、物流改革のプロジェクトも多数支援。

齋藤 貴也氏（オプティマインド、マーケティング統括責任者）

2009年に野村證券へ入社。

法人および法人経営者を対象に、資産運用、事業承継、M&A支援など高度なコンサルティング業務に従事。多様な業種・規模の企業に対する提案実績を積む。2019年、オプティマインドに参画。顧客ゼロから営業組織を立ち上げ、事業拡大を牽引。現在はマーケティング責任者として、戦略立案から実行までを統括。

<<「アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社」について>>

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社は、1886年にマサチューセッツ工科大学のアーサー・デホン・リトル博士によって設立され、ベルギー・ブリュッセルの本社に加えたヨーロッパ23拠点、アフリカ1拠点、アメリカ4拠点、南米3拠点、中東6拠点、アジア・オセアニア14拠点を構える世界最初の戦略コンサルティングファーム、アーサー・ディ・リトルの日本法人です。アーサー・ディ・リトルでは、600万人以上のイノベーター、起業家、技術者、学者とのネットワーク、知識、知見を活かし、自動車、金融、ヘルスケア・ライフサイエンス、エネルギー、化学、テレコム、IT、製造業、建設業、消費・流通業、運輸・旅行業、公共サービスに対して創造性と実効性を伴うオープンコンサルティングを提供しています。

会社名：アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

日本代表：祖父江 謙介

本社所在地：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター36階

URL：https://www.adlittle.com/jp-ja

<<「株式会社オプティマインド」について>>

「温かい社会を、技術と支える」をミッションに掲げるオプティマインドは、輸配送最適化ソリューション「Loogia（ルージア）」をコアに、輸配送領域の課題解決に向けた幅広いソリューションを展開しています。

自動配車や動態管理に加え、物流ネットワーク設計や業務アセスメントを行うコンサルティング、個社要件に応じたシステム連携、アルゴリズム開発や拡張機能開発までを網羅し、輸配送課題に対して一気通貫で支援しています。

“現場起点”の技術力と、複雑な要件に対応する運用構築力を強みに、最適化技術のプロフェッショナルとして、荷主企業や運送事業者の持続可能な物流の実現を支援しています。

商号：株式会社オプティマインド

代表取締役社長：松下 健

設立：2015年6月

本社所在地：愛知県名古屋市中区栄2丁目11番30号 セントラルビル9F

事業内容：物流・フィールドサービス向けソリューション開発と販売、アルゴリズム開発、物流ネットワークコンサルティング

URL：https://www.optimind.tech/