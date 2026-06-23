団体・MICE需要に対応した多目的ドームがVISONに誕生！「VISON DOME」2026年7月1日オープン

ヴィソン多気株式会社

ヴィソン多気株式会社（三重県多気郡多気町、代表取締役：立花哲也）は、日本最大級の商業リゾート「VISON［ヴィソン］」において、団体利用やMICE需要に応える新たな拠点「VISON DOME」を2026年7月1日（水）にオープンいたします。

これに伴い、旅行会社・団体関係者向けの内覧会および説明会、ならびに報道関係者向けのオープニング式典を開催いたします。

VISONはこれまで、「食」「体験」「癒し」をテーマに、多くのお客様を迎えてまいりました。一方で近年は、伊勢志摩方面に200人以上の団体を受け入れ可能会場がなく、企業研修や学会、インセンティブツアー、周年イベントなど、団体利用に関する問い合わせが増加しています。

このたび誕生する「VISON DOME」は、そうしたニーズに応えるため、企業・団体が利用しやすい多目的アリーナとして整備いたしました。大型ビジョンや音響設備を標準装備し、会議、セミナー、展示会、懇親会、団体食事会場など、多様な用途に対応可能です。

またVISONには和食文化体験、美食エリア、ショッピング、温浴施設、宿泊施設などが集積しており、「研修＋食体験」「会議＋宿泊」「イベント＋観光」など、滞在そのものを価値に変えるプログラムをワンストップで提供できます。

VISON DOMEの誕生により、VISONは個人旅行だけでなく、団体旅行・企業イベント・MICEなど多様なニーズに対応できる受入環境を整えます。

■VISON DOME開設の背景

近年、企業や団体による研修・会議・交流イベントでは、単なる会場利用ではなく、参加者の満足度や体験価値を高める「ユニークベニュー」が求められています。

※画像はイメージ

VISONは、地域の食文化や自然、温浴、宿泊といった多彩なコンテンツを有する一方で、大規模な団体利用に対応できる専用会場の整備が課題となっていました。

今回のVISON DOMEの開設により、企業研修や国際会議、展示会、表彰式、懇親会などを開催できる環境を整え、VISON全体の体験価値と組み合わせた新たな団体利用モデルを提案します。

多気町・伊勢志摩エリアへの送客促進や地域経済の活性化にもつながる施設として、交流人口の創出に貢献してまいります。

■VISON DOMEの特長

1．団体利用に最適な設備を完備

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・大型LEDビジョン（約W5m×H2.8m）

・音響設備を標準装備

・シアター形式、スクール形式、パーティ形式など柔軟なレイアウト対応

・天候に左右されない全天候型空間

2．幅広い用途に対応

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・企業研修、セミナー

・展示会、商談会

・国際会議

・団体食事会

・ファンミーティング

・表彰式 など

3．VISONならではの滞在価値を提供

・日本の食文化体験

味噌仕込み体験や、和食に欠かすことのできない伝統製法にこだわった調味料の数々に触れることができます。

・美食とショッピング

世界が憧れる美食都市スペイン・サンセバスチャンのバル文化や、食材の宝庫・三重ならではの味を提供する飲食エリアをお楽しみいただけます。確かな目利きにより集められた雑貨から近郊の生産物まで、多彩なショッピング体験も魅力です。

・癒しと滞在

古くから薬草と縁のある多気町ならではの薬草湯を楽しめる温浴施設や、自然を活かした宿泊施設で、くつろぎの滞在を提供します。

このような体験を組み合わせることで、「会議だけで終わらない滞在」を実現します。

4.団体旅行者向けご昼食

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団体利用のお客様には、「食」をテーマにする「VISON」ならではの特別な団体向け昼食をご用意しております。

メニューは、全国にその名を知られる料理教育の第一人者、元・相可高校食物調理科 教諭 村林新吾先生監修。企業研修や団体旅行の限られた時間の中でも、地域の食文化を感じていただくため、松阪牛を使用したハンバーグをはじめ、三重県産の食材を中心に構成した内容で、見た目・味わい・栄養バランスに配慮しています。

5. アクセスの利便性

VISON内バスターミナル

VISONは高速道路から約1分という優れたアクセスを誇り、お車でのご来場が大変便利です。団体様のご来訪にも対応できるよう、大型バス専用の駐車場を完備しております。

また、伊勢神宮から約20分の距離に位置しており、伊勢観光を組み合わせた滞在プランもおすすめです。会議やイベントと合わせて、日本を代表する観光地をお楽しみいただけます。

名古屋（名鉄バスセンター）からは毎日高速バスが直通運行しており、公共交通機関でのアクセスも充実しています。

VISON DOME施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100235/table/122_1_e59d2e7e2d078fe4a9c794807da08263.jpg?v=202606240551 ]

＜VISON［ヴィソン］＞

東京ドーム24個分（約35万坪）の広大な敷地に、四季を感じるホテルや日本最大級の産直市場、薬草で有名な多気町にちなんだ薬草湯、和食の食材メーカーによる体験型店舗、有名料理人が手掛ける地域食材を活かした飲食店舗、オーガニック農園など、９つのエリアに約70店舗が出店する複合商業型観光リゾート施設です。

所在地 | 三重県多気郡多気町ヴィソン672番1

事業者 | ヴィソン多気株式会社

事業内容 | 宿泊施設・温浴施設・飲食店・製造販売店・物販店・産直市場・農園 他（約70店舗）

敷地面積 | 約119ha（東京ドーム24個分）｜開発面積｜ 54ha

来場者数 | 年間350万人

アクセス | 伊勢方面から：伊勢自動車道「多気ヴィソンSIC」直結 ※上り線出口のみ利用可能

名古屋方面から：紀勢自動車道「勢和多気IC」より1分

東京から約4時間／名古屋から約1時間半／京都から約1時間半／大阪から約2時間

【お問い合わせ先】 VISON［ヴィソン］

三重県多気郡多気町ヴィソン672番1

TEL 0598-39-3190／FAX 0598-67-0846

https://vison.jp/