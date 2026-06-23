6月29日、資金調達・IPO・M&A・共創の出会いが集結する関西最大級のスタートアップイベント。

一般社団法人日本スタートアップ支援協会

約60社のブース出展、Startup Grand Prix、エレベーターピッチ、VC・CVCリバースピッチ、M&Aトークセッションなど、スタートアップの成長を支援する大型イベントを開催。

一般社団法人日本スタートアップ支援協会（代表理事：岡隆宏）は、2026年6月29日（月）、大阪・淀屋橋にて「THE JSSA OSAKA Meetup Vol.64」を開催いたします。

本イベントは、スタートアップ、VC・CVC、大企業、金融機関、M&A支援企業、自治体などが一堂に会し、資金調達、事業提携、IPO、M&Aにつながる出会いを創出する交流イベントです。

「もし、あの日あの人に出会っていなかったら。」

JSSAでは、これまで数多くの資金調達、業務提携、IPO、M&A、採用などがイベントをきっかけに実現してきました。

今回の大阪開催でも、未来のユニコーン企業や投資家との出会い、そして人生を変えるビジネスパートナーとの出会いを提供します。

参加申込：https://peatix.com/event/4963742

■イベントの見どころ

【1】約60社が出展するスタートアップブース展示

AIエージェント、M&A、IPO支援、VC/CVC、大企業、自治体など、多彩な企業・団体が出展。

参加者は事前に面談予約を行うことができ、効率的な商談・マッチングが可能です。

【2】「Startup Grand Prix 2026 Summer」

未来のユニコーン企業を発掘するJSSA名物企画。

14名の豪華審査員が、100点満点＋プラカード形式でリアルタイム採点を実施。

会場の熱気と緊張感の中、次世代を担う起業家が誕生します。

【3】1分間エレベーターピッチ

約20社のスタートアップが、たった1分で事業をプレゼン。

将来IPOや大型M&Aを実現する企業が、このステージから生まれる可能性があります。

【4】起業家が選ぶ時代へ「リバースピッチ」

VC、CVC、大企業、M&A支援会社、金融機関が、「私たちはスタートアップに何を提供できるのか」

をテーマにプレゼンテーションを実施。資金だけではない、新しい共創パートナーとの出会いを創出します。

【5】完全オフレコ M&Aトークセッション2組

・なぜ企業はその会社を買収するのか？

・投資家はM&Aをどう評価しているのか？

・高値で売れる会社と売れない会社の違いとは？

普段は聞くことのできない、M&Aのリアルを公開します。

【6】JSSA名物「大交流会」

イベント終了後には、登壇者、審査員、投資家、スポンサーとの大交流会を開催。

JSSA独自の「アイドル握手会形式」により、気になる登壇者と直接会話・名刺交換が可能です。

これまで数多くの資金調達、業務提携、採用、M&Aがこの交流会から生まれています。

■開催概要

イベント名：THE JSSA OSAKA Meetup Vol.64

日時：2026年6月29日（月）

会場：大阪・淀屋橋 野村證券大阪支店

参加対象：

・スタートアップ経営者

・VC、CVC、エンジェル投資家

・大企業の新規事業担当者

・金融機関

・M&A支援会社

・自治体、支援機関

・起業を目指す方

参加申込：https://peatix.com/event/4963742

参加者情報：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vHQj8jRe-NKXpRJayHvUfjsz5yNTGRBKt9XOBt77r4E/edit?usp=sharing

■代表理事 岡隆宏 コメント

「スタートアップにとって、人生を変えるのは資金だけではありません。

誰と出会うか。

誰と挑戦するか。

誰と未来を創るか。

JSSAは、そんな本気の出会いを生み出す場所であり続けたいと考えています。

『もしあの日、JSSAに行っていなかったら。』

そう思う人を、一人でも増やしていきたいと思います。

■一般社団法人 日本スタートアップ支援協会について

全国のスタートアップと支援者をつなぎ、資金調達、IPO、M&A、事業提携を支援する一般社団法人。

東京・大阪・札幌・京都など全国でイベントを開催し、起業家、投資家、大企業との共創を推進しています。

【公式サイト】

http://www.yumeplanning.jp/

【今後の主な開催予定】

・2026年7月15日 東京 紹介制ランチ交流会

・2026年7月16日 大阪 紹介制ランチ交流会

・2026年9月2日 THE JSSA TOKYO Meetup

・2026年9月18日 THE JSSA SAPPORO Meetup（予定）

・2026年10月29日 THE JSSA KYOTO Meetup

・2026年12月22日 THE JSSA TOKYO Meetup