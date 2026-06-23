創業10周年のカケハシ、前日銀総裁の黒田東彦氏らを迎え「Pharmacy Leaders Day 2026」を7月8日に開催

株式会社カケハシ

株式会社カケハシ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中尾 豊、代表取締役CEO：中川 貴史、以下「当社」）は、来る7月8日（水）、薬局起点の医療DXをテーマに掲げた大規模カンファレンス「Pharmacy Leaders Day 2026」を東京都内で開催します。

第6回目の開催となる本年は、前日本銀行総裁である黒田東彦氏ら各界の著名な有識者やリーダーをゲストに招き、薬局・ヘルスケア産業の5年後について多角的な視点から考察し、次世代の薬局・ヘルスケアのあり方を提示します。

＜特設サイト＞

https://musubi.kakehashi.life/pld/2026?utm_source=press&utm_medium=url&utm_campaign=2026pld_pr&utm_content=(https://musubi.kakehashi.life/pld/2026?utm_source=press&utm_medium=url&utm_campaign=2026pld_pr&utm_content=)

＜開催の背景＞

変革期を迎える薬局業界、その先を見据えて

日本の薬局業界は、調剤報酬改定や、超高齢社会の進展に伴う在宅医療・地域密着型ケアへのシフトといった医療需要の変化、そして医療DXの進展などを背景に、大きな転換期を迎えています。薬局・薬剤師を取り巻く環境も変化しており、事務的な作業を中心とした「対物業務」ではなく、地域医療連携を見据えた在宅医療や服薬フォローアップなど、継続的に患者さんと向き合う 「対人業務」への転換が求められています。こうした変化の中、薬局経営には、単に制度へ対応するだけにとどまらず、これからの地域医療における薬局のあり方や、テクノロジー活用を見据えた意思決定が求められています。それに伴い、業界全体で最新動向や先進事例を共有し、これからの薬局経営について共に考える機会の必要性もかつてないほど高まっています。

「Pharmacy Leaders Day」は、医療体制を次世代にわたって持続可能なものとすることに挑む薬局・ヘルスケア業界のリーダーが集い、これからの薬局経営や医療のあり方を考える場として開催しています。第6回となる今回は「突き抜ける。変革期のその先へ」をテーマに、前日本銀行総裁・黒田東彦氏と当社代表取締役CEOの中川による特別対談をはじめ、海外の最新DX事例、省庁やアカデミアによる分析、業界のリーダーによる経営や変革への挑戦の実例などを多角的にご紹介します。

今年で創業10周年を迎えたカケハシは、クラウド型電子薬歴「Musubi」をはじめとしたプロダクトによって国内の薬局の約25％を支える顧客基盤を背景に、薬局業界とともに次世代の医療体験を創る「医療プラットフォーマー」としての挑戦を進めています。本イベントでは、カケハシが描く次世代の薬局のあり方やテクノロジーの可能性を体験できる特別展示も実施します。

変革期のその先を見据えながら、薬局・ヘルスケア産業の未来について参加者の皆さまとともに考え、新たな視点や出会いを得る機会となれば幸いです。

＜本イベントの見どころ＞

1. 変革期の薬局経営を考える、多角的な視点と実践知

調剤報酬改定や医療需要の構造変化、そして医療DXの進展など、薬局業界を取り巻く環境が大きく変化するなか、本イベントでは地域医療における薬局の役割や新たな経営モデル、DX活用などを幅広い視点から議論します。制度対応にとどまらず、これからの薬局経営や事業成長を考えるためのヒントを提供します。

2. 政策・経済・アカデミア・現場を横断して未来を展望

前日本銀行総裁 黒田東彦氏による特別対談をはじめ、財務省、アカデミア、国内外の有識者や業界リーダーが登壇。経済や社会保障制度、調剤報酬改定、海外の先進事例など、多様な視点から薬局・ヘルスケア産業の未来を読み解きます。

3. カケハシが描く次世代の医療体験・未来構想を初公開

本年は新たに「ブース展示」を新設し、創業10周年を迎えたカケハシが描く次の世界観を初公開します。薬局を起点に、患者さん・医療機関・地域社会がつながる未来の医療体験や、テクノロジーによる新たな価値創出の可能性を体感いただけます。

＜概要＞

名 称：「Pharmacy Leaders Day 2026」突き抜ける。変革期のその先へ

開催日時：2026年7月8日(水) 13:00 ～ 18:30

開催形式：現地とオンライン配信でのハイブリッド開催（現地限定コンテンツあり）

会 場：大手町三井ホール（東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One 3F）

対象者 ：薬局経営者・勤務者、および関係機関の方

参加費用：無料

主 催：株式会社カケハシ

お申込み：https://musubi.kakehashi.life/pld/2026?utm_source=press&utm_medium=url&utm_campaign=2026pld_pr&utm_content=(https://musubi.kakehashi.life/pld/2026?utm_source=press&utm_medium=url&utm_campaign=2026pld_pr&utm_content=)

＜プログラム＞

- 特別対談｜激動の時代に「進むべき道」を選ぶ技- - 前日本銀行総裁 黒田東彦 氏- - 株式会社カケハシ 代表取締役CEO 中川貴史- 欧米における薬局ビジネスモデルとDXの最前線- - ボストンコンサルティンググループ Matthew Cooper氏（録画配信）- 国家財政から見る現政権の経済財政戦略と社会保障の未来- - 財務省 主計局 厚生労働第三係 主査 永安俊介氏- アカデミアが紐解く報酬改定と薬局業界の変革- - 帝京平成大学 薬学部 教授 亀井美和子氏- - 東京薬科大学 薬学部 教授 益山光一氏- 現地限定｜次世代医療インフラ「トータルケアステーション」への挑戦- - 総合メディカルグループ 代表取締役社長 多田荘一郎氏- - 株式会社地域ヘルスケア連携基盤 代表取締役社長 国沢勉氏

＊開催時間は変更になる可能性があります。

＊タイトルは変更になる可能性があります。

＊途中入退出可能です。

＊薬局経営者・勤務者および関係機関の方を対象としたイベントです。

＊本編終了後、登壇者および参加者との名刺交換や情報交換のための交流会を60分程度開催します（参加費無料）。

＊一部当社が対象でないとみなしたお申込者さまについては、参加をお断りする場合がございます。予めご了承ください。

＊イベントページに記載の内容は予定です。予告なく変更する可能性がございますので、予めご了承ください。

＊イベントの取材をご希望されるメディア関係者の方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

＜当社について＞

株式会社カケハシは、日本の医療システムの再構築を目指すヘルステックスタートアップ企業です。テクノロジーを駆使し、患者さんにとってより良い医療を、医療現場にとって持続可能な形で実現します。現在、クラウド型電子薬歴「Musubi」のほか、複数プロダクトを開発・提供し、グループ全体で国内の薬局の17,000店舗超をカバー。服薬期間中の患者フォローによる治療効果最大化や、医薬品の市中在庫可視化・安定供給などをサポートします。薬局や医療機関をはじめとした多様なステークホルダーとともに、より良い医療を実現するプラットフォームを構築していきます。

＜会社概要＞

会社名 株式会社カケハシ

設 立 2016年3月30日

所在地 東京都港区西新橋二丁目8番6号 住友不動産日比谷ビル5階

U R L https://www.kakehashi.life/

＜本件に関する問い合わせ先＞

株式会社カケハシ 広報・PR

メール: press@kakehashi.life

電 話: 03-6825-2058