メディカルノート、手稲渓仁会病院へ病院向け予約管理システム「Hospital Manager」を導入

株式会社メディカルノート

株式会社メディカルノート（東京都港区、代表取締役：小林 裕貴、以下、メディカルノート）は、手稲渓仁会病院（北海道札幌市）に対して、電話やFAXによる対応が中心であった予約調整業務において、Web予約という新たな窓口を追加する病院向け予約管理システム「Hospital Manager」を導入いたしました。

取り組みの背景と「Hospital Manager」導入の目的

手稲渓仁会病院は北海道の政令指定都市である札幌市の北西部に位置する急性期総合病院です。「地域医療支援病院」や「救命救急センター」等の指定を受ける地域中核病院として、「患者さんのため、地域のため」を合言葉に「治し支える医療」を提供することを使命として掲げています。

これまで急性期病院における予約調整業務においては、電話やFAXによる対応が中心である中、受付時間外の応需機会の制約や地域連携室および受付スタッフの業務負荷増大といった課題がありました。

このたび同院へ導入した「Hospital Manager」は、従来の電話・FAXによる予約受付に加え、Webからの予約申込みを可能とすることで、予約窓口の拡充と業務の効率化を支援するシステムです。患者さんご自身や紹介元クリニックの連携医が24時間365日いつでもWebから希望日時を申し込める環境を整備することで、時間外・土日の応需機会の拡大につなげるとともに、患者さんの利便性向上を図ります。なお、同院では高齢の方などデジタル操作に不安のある方にも配慮して、従来の電話やFAXによる予約受付も継続しており、患者さんの状況に応じた複数の予約手段を提供しています。

また、Web経由の予約情報を管理画面に集約することで、電話やFAXによる調整業務の一部を効率化し、予約管理業務の負担軽減を目指します。

メディカルノートは、「Hospital Manager」の導入拡大を通じて、医療機関の業務効率化および患者さんのスムーズな受診を支援し、持続可能な地域医療連携の実現に貢献してまいります。

▼サービスURL WEB予約システム『Hospital Manager』手稲渓仁会病院 予約ページ

https://online.medicalnote.jp/institutions/577d72c8?menu_id=134

▼本サービスの詳しい内容について、ぜひ特設ページをご覧ください。

https://medicalnote.jp/static/mk/hospital_manager/

▼本件に関する医療機関様からのお問い合わせはこちら

https://medicalnote.co.jp/contact/03

株式会社メディカルノートについて

株式会社メディカルノートは、「医師と患者をつなぐ」をビジョンに掲げ、すべての人が“医療”に迷わない社会を目指す企業です。

医療情報メディア「Medical Note」を運営しており、臨床の第一線で活躍する約4,500名の医師・専門家の協力のもと、最新のエビデンスに基づいた信頼性の高い医療情報を一般生活者・患者向けに提供しています。特に、難病や希少疾患など、課題の大きな疾患領域に強みを有しています。

リアルとデジタルを融合することで医療をより身近なものとし、誰もが最適な医療を選択できる社会の実現を目指します。(https://medicalnote.jp/)

【会社概要】

会社名：株式会社メディカルノート

設立：2014年10月

所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋二丁目3番3号 ルオーゴ汐留 5階

代表取締役：小林 裕貴

事業内容：医療機関向け事業、製薬・事業会社向け事業、オンライン医療事業

コーポレートサイト： https://medicalnote.co.jp/