チャット占い『Chapli（チャプリ）』にて島田秀平氏監修の「AI島田秀平 手相鑑定（β版）」提供開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、運営するチャット占い『Chapli（チャプリ）』において、島田秀平氏が監修した新サービス「AI島田秀平 手相鑑定」の正式リリースに先立ち、サービス品質向上を目的としたβ版として提供を開始いたします。

■チャット占い『Chapli』発の島田秀平氏監修AI手相鑑定

本サービスは、チャット占い『Chapli』において人気の高い“写真を活用した鑑定体験”を基盤に開発されたデジタル手相鑑定サービスです。これまで『Chapli』では、チャット形式による鑑定に加え、手相写真を送って鑑定を受けるスタイルが多くのユーザーから支持を集めてきました。

そうした利用実績を背景に、島田秀平氏初のAIコンテンツ監修として、独自の手相鑑定ロジックをAIに実装。ユーザーはチャット画面から手相写真を送信するだけで鑑定が開始され、AIが解析を行い、チャット形式で鑑定結果を返します。アプリ内で撮影・送信・結果確認まで完結するため、時間や場所を問わず利用することが可能です。

本鑑定では、従来の一般的な手相解釈にとどまらず、同氏がメディア出演などを通じて発信してきた独自の理論や視点を反映。いわゆる“KY線”“ラテン系線”など、同氏独自のオリジナル手相概念にも対応。自身の性格や恋愛・仕事傾向の分析に加え、両者の手相写真をもとにした相性鑑定にも対応しています。

チャット完結型という『Chapli』ならではの強みと、島田氏独自の手相理論を融合させることで、これまで対面やテレビを通じて親しまれてきた手相鑑定体験をデジタル上で再現。手軽さとエンターテインメント性を兼ね備えた、新たな占い体験を提供します。

- URL：https://chapli.me/14638/

■サービスの特徴

1．島田秀平氏監修ロジックを実装したAI鑑定機能

島田秀平氏が監修する独自の手相鑑定ロジックをAIに組み込みました。

同氏ならではの着眼点や解釈を反映し、チャット形式で鑑定結果を提供します。

2．島田秀平氏オリジナル手相概念に対応

“KY線”“ラテン系線”など、同氏独自の手相概念にも対応。

一般的な手相解釈に加え、オリジナル理論を取り入れた診断が可能です。

3．写真送信だけで完結する鑑定フロー

チャット画面から手相写真を送信するだけで解析が開始。

撮影・送信・結果確認までアプリ内で完結します。

4．自己分析から相性鑑定まで対応

【自分の手相】

性格

人生傾向

恋愛傾向

仕事運

【お相手の手相】

恋愛傾向

相性

2人の関係性

両者の手相写真を送信することで、相性鑑定にも対応しています。

■料金

β版特別価格：1回 480円（税込）

※本価格は正式版リリース前の検証期間限定価格です。

■監修者

島田 秀平（しまだ しゅうへい）

手相芸人。2002年に「原宿の母」に才能を見出され占いの修業を始め、2007年には“代々木の甥”を襲名。特異な才能に溢れる芸能人の手相を片っぱしから鑑定し、ユーモア溢れる「島田流手相術」を完成。誰もがわかりやすいネーミングが各界で話題を呼ぶ。

手相占いのほかにもソウルナンバー占いやパワースポット、都市伝説、怪談にも精通しており、テレビ・ラジオ・雑誌等で大活躍中。

自身の YouTube チャンネルでは人気動画の総再生回数が 200万回以上となり、登録者数がのべ 120万人を超えるほどの人気となっている。（2026年2月時点）

書籍も数多く出版し、著書の『島田秀平の手相占い』シリーズ（河出書房新社）は、累計80万部以上を売り上げるベストセラーとなる。

■今後の展開

β版で得られたユーザーフィードバックをもとに、鑑定精度およびユーザー体験の向上を図り、正式版リリースを予定しています。今後は診断項目の拡充や機能追加など、サービス価値のさらなる向上を目指してまいります。

■チャット占い『Chapli（チャプリ）』とは

チャット占い『Chapli』（https://chapli.me/）は、チャットでプロの占い師に、いつでもどこでも相談できる占いサービスです。話題の人気占い師を取り揃えた豊富なラインナップで、10分1,380円～の手頃な料金でプロの占い師による本格的な占いをお楽しみいただけます。占い師は、ザッパラスグループの「株式会社cocoloni（ココロニ）」が定めた基準に則った審査に通過しており、安全な占いサービスとして多くのお客様にご支持いただいています。

- 提供URL：https://chapli.me/

■『Chapli』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5725/table/779_1_4778f99ccaa6b4e56fd840fde761f9aa.jpg?v=202606240551 ]

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com