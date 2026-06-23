【幼馴染アオハルBL】「少女マンガなら叶わない恋 3」（著：ほわこ）が2026年8月20日(木)発売決定＆予約受付開始！

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、コミックス「少女マンガなら叶わない恋 3」（著：ほわこ）を2026年8月20日(木)に発売いたします。

https://www.b-boy.jp/special/shomakoi/

熱愛中の広臣と澄直は、生徒会の伝福に接触禁止を命じられる。

焦れ焦れの二人だけど、バレンタインをきっかけに澄直の秘密にしたかった過去が明らかになって!?

「――ヒロにだけは、知られたくない」

バレンタイン&スキー合宿、イベント満載の第3巻！

特典情報

特設サイトはこちら :https://www.b-boy.jp/special/shomakoi/

★選べる3種★アニメイトセット

【A】描き下ろしアクリルスタンド付き

\2,330（税込）[コミック\1,010（税込）＋アクリルスタンド\1,320（税込）]

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3494654/



【B】描き下ろしマンガ入り12P小冊子付き

\1,395（税込）[コミック\1,010（税込）＋小冊子\385（税込）]

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3494655/



【Premium】描き下ろしアクリルスタンド＋描き下ろしマンガ入り12P小冊子付き

\2,715（税込）[コミック\1,010（税込）＋アクリルスタンド\1,320（税込）＋小冊子\385（税込）]

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3494656/



コミコミスタジオ

スライドアクリルキーホルダー付きコミコミスタジオセット＆描き下ろしマンガ入り4Pリーフレット

\2,330（税込）[コミック\1,010（税込）＋アクリルスライドキーホルダー\1,320（税込）]

https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540004000212976



TSUTAYA

描き下ろしマンガ入りリバーシブルカード



とらのあな

描き下ろしマンガ入りリバーシブルカード



ビーボーイ応援店

描き下ろしマンガペーパー

https://libre-inc.co.jp/ouenten/list.html?cat=bboy

電子書店

電子書店特典描き下ろしマンガ1P

特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

お問い合わせは各書店・店舗へお願いいたします

「しょま恋布教キャンペーン」が本日スタート！

自分だけのオリジナル布教画像を作って、作品の魅力をどんどん布教しよう！

特設サイトURL：https://www.b-boy.jp/special/shomakoi/campaign/

キャンペーン期間： 2026年6月23日（火）～7月8日（水）10:00まで

シリーズ紹介

王子系・ヒロイン女子・ヤンキーの幼馴染３人組。

モテ王子な広臣への片想いを隠すヤンキー・澄直は、恋を諦めようとするけど…

アイツとの赤面シチュが止まらない!?

実は澄直のことが好きすぎる広臣のオスみ全開！

初恋が昂る青春えちラブコメ(ハート)



シリーズ続々重版決定！1～２巻好評発売中

さらに8月20日にドラマCDも同時発売!! CAST 猿渡澄直: 天崎滉平 鳥羽広臣: 伊東健人 ほか

公式WEB＆SNS

少女マンガなら叶わない恋少女マンガなら叶わない恋 2

●コミックス「少女マンガなら叶わない恋 3」WEBサイト

⇒ https://www.b-boy.jp/special/shomakoi/

●ほわこ先生SNS（@yorokobi_g）

⇒https://x.com/yorokobi_g

●ビーボーイP!

⇒https://comic.pixiv.net/magazines/142

●ビーボーイＰ！編集部X（@b_boy_p）

⇒https://x.com/b_boy_p

★ビーボーイ編集部公式X（@bboy_editor）

⇒https://x.com/bboy_editor

★ビーボーイ公式サイト

⇒https://www.b-boy.jp/

権利表記

(C)Howako/libre

株式会社リブレとは

株式会社リブレ

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。

https://libre-inc.co.jp/