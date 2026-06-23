紅しょうがの冠番組に超特急・高松アロハがゲスト出演! 即興ドラマでまさかの失言!?『つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!』6月27日（土）23:00～放送

吉本興業株式会社

BSよしもとで放送されている紅しょうがの冠番組『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～！』（毎月第3・4土曜23:00～）。6月27日（土）の放送回には、先週からの引き続きで、人気ダンス＆ボーカルグループの超特急から高松アロハがゲストに登場します。

超特急・高松アロハの“選択”に、稲田が「……それなんかな？」とツッコむ！

オープニングは、熊元プロレスと共演したドラマ『大丸愛は選択する』（テレビ朝日系）のエピソードから。高松は、「（熊プロとの）アドリブシーンがすごい楽しかった！ じつは心配してたんですけど、楽しさに変えてくださった」とべた褒めします！

ドラマにちなんで、3人に「最近、選択（決断）したことは？」という質問。アロハは「ビールは1日1杯まで」と決めたと話しますが、話を聞いた稲田から「……それは大きな決断かな？」と静かなトーンでツッコまれます。稲田が「私もビールは1杯だけと決めているけど……（ココで言う決断が）それなんかな？アロハ？って思っただけ」と言うと、高松はタジタジ。そんな稲田は「昨日決めたことなんだけど」と言って、今年中にすると決めた大きな選択を発表します。さらに、熊プロの選択は「次の漫才衣装をアメリカで買う」と披露。現在、上下ともにデニムが漫才衣装ということで、デニムと言えばアメリカ！と思い付いたとのこと。紅しょうが2人のビッグな選択を聞いた高松は「なんか、俺の決断、ショボいっすね」と反省する流れに。改めて高松が話したビッグな選択とは一体！？

アドリブ満載！ BSよしもと土曜劇場のドタバタ展開に注目

そして、高松が紅しょうがとやってみたいこととして挙げたのが、ドラマでもやったという「アドリブシーン」。ということで、BSよしもと土曜劇場『熊元侑里恵は選択するで～』と題して、3人でアドリブドラマを実際にやってみることに。ちょっとドジなOL熊元侑里恵、シゴデキ上司の美紀、恋人のアロハの3者で描くアドリブドラマ。まさかの展開になるドラマの中で、高松が言ってしまった失言とは？ 番組でぜひ確認してみてください。

恒例のおつまみコーナーでは、煎餅が好きだという高松のために「めちゃくちゃ手作りぬれ煎餅」を作ることに。ごはんを使ってフライパンで作るぬれ煎餅。フライパンの位置を素手で直す熊プロを見た高松は「すげぇな。漢（オトコ）だな」と思わず本音。お酒のおつまみにもぴったりという、新感覚のぬれ煎餅を食べた高松は「想像以上においしい！」と大絶賛。そんな高松が最後に、熊元派か稲田派かで選んだのはどちらだったのでしょうか？

紅しょうがが“宅飲み”スタイルでステキな男子ゲストと、食べて飲んでトークする『つまみは紅しょうが』は、毎月第3・4土曜23:00より放送。見逃し配信もあるのでそちらもぜひチェックしてください！

【番組情報】 つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～！

放送局：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：6月27日（土）23:00～23:30

出演者：熊元プロレス・稲田美紀（紅しょうが）

ゲスト：高松アロハ（超特急）

視聴方法：【TV】 BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984