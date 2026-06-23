DMM GAMES『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』にて、「ホーエンハイム」「ヤマトタケル」がパワーアップした姿になり期間限定で登場！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』（https://www.legend-clover.net/）にて、6月23日（火）からパワーアップした姿の「ホーエンハイム」「ヤマトタケル」が期間限定で新登場！さらに、彼女たちが活躍するイベント「時を超え、託す想い」の開催を発表しました！
▼こちらからゲームをプレイ！
DMM GAMES https://games.dmm.com/detail/legeclo
App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1536354906
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.legeclo
▼公式サイト https://www.legend-clover.net/
▼公式X https://x.com/legeclo
▼時を超え、託す想いガチャを開催！
本日より、以下の期間限定キャラピックアップガチャを開催いたします！
さらに開催期間中は、期間限定キャラの出現率がアップします！
・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム/ヤマトタケル）
・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム）
【出現率アップキャラ】
メイン「ホーエンハイム（三世想う力）」(SSR/ソーサラー)
メイン「ヤマトタケル（永久の力）」(SSR/ソルジャー)
【ガチャ開催期間】
・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム/ヤマトタケル）
⇒2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年7月7日 11:59
・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム）
⇒2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月30日 11:59
※以下のガチャも開催予定です
・時を超え、託す想いガチャ（ヤマトタケル）
⇒2026年6月30日 12:00から予定しております
※新しく登場した期間限定キャラの伝説録は1のみとなります
※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください
※期間中「ホーエンハイム（三世想う力）」「ヤマトタケル（永久の力）」は
下記ガチャでのみ出現します。
・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム/ヤマトタケル）
・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム）
・時を超え、託す想いガチャ（ヤマトタケル）
※おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります
※開催期間は予告なく変更する場合がございます
▼イベント「時を超え、託す想い」開催！
本日より、イベント「時を超え、託す想い」を開催いたします！
エンゲージの解放アイテムをはじめとした報酬をGETしましょう！
※今回イベントスコアアタックはございません。
【イベント名】
時を超え、託す想い
【開催期間】
2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年7月6日 23:59
【あらすじ】
これからの戦いに備え、日々士気を高めていくクルセイダーズ。
そんな中、ホーエンハイムとヤマトタケルは悩みを抱えていた。
隊長はなぜ、最後の戦いに自分たちを選んだのかを……。
※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください
▼選べるnewにゅう！PUガチャ（おおきい/ふつう/ちいさい）を開催！
本日より、以下のガチャを開催いたします！
・選べるnewにゅう！PUガチャ（おおきい/ふつう/ちいさい）
特定のキャラの中から、好きなキャラを2体選択し、選択したキャラの出現率が上昇するガチャです！
選択しなかったキャラについても、通常の出現率でガチャから出現します。
【ガチャ開催期間】
2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年7月7日 11:59
※初回のキャラの選択は「ピックアップキャラ選択」ボタンより行えます
※ガチャ開催期間中に3回、「選び直す」ボタンから
選択完了したピックアップキャラを変更できます
※開催期間は予告なく変更する場合がございます
▼プレミアムステップアップガチャを開催！
本日より、プレミアムステップアップガチャを開催いたします！
引くたびに次のステップに進める、お得なガチャです！
最後のSTEP3では、SSR出現率が2倍になります。
【ガチャ開催期間】
2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年7月7日 11:59
※お1人様につき、1周限りの有償魔宝石ガチャです
（1周はSTEP1～3までガチャを行うことを指します）
※各ステップのキャラや提供割合の詳細は、
ガチャページの「詳細」よりご確認ください
※開催期間は予告なく変更する場合がございます
※選べる天命ルーン交換券
・入手から14日間の使用期限があります
・交換券1枚につき、レジェンドマスタリーの天命強化で使用する
ルーン1つと交換できます
▼新たなセット商品が販売開始！
本日より、ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！
・時を超え、託す想いガチャ無料券セット（大/中/小）
・時を超え、託す想いキャラフラグメントセット
・未獲得SSRメイン1体確定！ガチャ券セット
・未獲得SSRサポート1体確定！ガチャ券セット
・選べるnewにゅう！PUガチャ無料券セット
・選べるギルクエEX PUガチャ無料券セット
・クラスアップIV素材セット
※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください
▼製品概要
タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』
プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／App Store／Google Play
販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）
権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
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