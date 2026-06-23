DMM GAMES『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』にて、「ホーエンハイム」「ヤマトタケル」がパワーアップした姿になり期間限定で登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』（https://www.legend-clover.net/）にて、6月23日（火）からパワーアップした姿の「ホーエンハイム」「ヤマトタケル」が期間限定で新登場！さらに、彼女たちが活躍するイベント「時を超え、託す想い」の開催を発表しました！

▼こちらからゲームをプレイ！

DMM GAMES https://games.dmm.com/detail/legeclo

App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1536354906

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.legeclo

▼公式サイト https://www.legend-clover.net/

▼公式X https://x.com/legeclo

▼時を超え、託す想いガチャを開催！

本日より、以下の期間限定キャラピックアップガチャを開催いたします！

さらに開催期間中は、期間限定キャラの出現率がアップします！

・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム/ヤマトタケル）

・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム）

【出現率アップキャラ】

メイン「ホーエンハイム（三世想う力）」(SSR/ソーサラー)

メイン「ヤマトタケル（永久の力）」(SSR/ソルジャー)

【ガチャ開催期間】

・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム/ヤマトタケル）

⇒2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年7月7日 11:59

・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム）

⇒2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月30日 11:59

※以下のガチャも開催予定です

・時を超え、託す想いガチャ（ヤマトタケル）

⇒2026年6月30日 12:00から予定しております

※新しく登場した期間限定キャラの伝説録は1のみとなります

※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください

※期間中「ホーエンハイム（三世想う力）」「ヤマトタケル（永久の力）」は

下記ガチャでのみ出現します。

・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム/ヤマトタケル）

・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム）

・時を超え、託す想いガチャ（ヤマトタケル）

※おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

▼イベント「時を超え、託す想い」開催！

本日より、イベント「時を超え、託す想い」を開催いたします！

エンゲージの解放アイテムをはじめとした報酬をGETしましょう！

※今回イベントスコアアタックはございません。

【イベント名】

時を超え、託す想い

【開催期間】

2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年7月6日 23:59

【あらすじ】

これからの戦いに備え、日々士気を高めていくクルセイダーズ。

そんな中、ホーエンハイムとヤマトタケルは悩みを抱えていた。

隊長はなぜ、最後の戦いに自分たちを選んだのかを……。

※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください

▼選べるnewにゅう！PUガチャ（おおきい/ふつう/ちいさい）を開催！

本日より、以下のガチャを開催いたします！

・選べるnewにゅう！PUガチャ（おおきい/ふつう/ちいさい）

特定のキャラの中から、好きなキャラを2体選択し、選択したキャラの出現率が上昇するガチャです！

選択しなかったキャラについても、通常の出現率でガチャから出現します。

【ガチャ開催期間】

2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年7月7日 11:59

※初回のキャラの選択は「ピックアップキャラ選択」ボタンより行えます

※ガチャ開催期間中に3回、「選び直す」ボタンから

選択完了したピックアップキャラを変更できます

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

▼プレミアムステップアップガチャを開催！

本日より、プレミアムステップアップガチャを開催いたします！

引くたびに次のステップに進める、お得なガチャです！

最後のSTEP3では、SSR出現率が2倍になります。

【ガチャ開催期間】

2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年7月7日 11:59

※お1人様につき、1周限りの有償魔宝石ガチャです

（1周はSTEP1～3までガチャを行うことを指します）

※各ステップのキャラや提供割合の詳細は、

ガチャページの「詳細」よりご確認ください

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

※選べる天命ルーン交換券

・入手から14日間の使用期限があります

・交換券1枚につき、レジェンドマスタリーの天命強化で使用する

ルーン1つと交換できます

▼新たなセット商品が販売開始！

本日より、ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！

・時を超え、託す想いガチャ無料券セット（大/中/小）

・時を超え、託す想いキャラフラグメントセット

・未獲得SSRメイン1体確定！ガチャ券セット

・未獲得SSRサポート1体確定！ガチャ券セット

・選べるnewにゅう！PUガチャ無料券セット

・選べるギルクエEX PUガチャ無料券セット

・クラスアップIV素材セット

※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください

▼製品概要

タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／App Store／Google Play

販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

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