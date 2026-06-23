DMM GAMES『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』にて、「ホーエンハイム」「ヤマトタケル」がパワーアップした姿になり期間限定で登場！

写真拡大 (全14枚)

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』（https://www.legend-clover.net/）にて、6月23日（火）からパワーアップした姿の「ホーエンハイム」「ヤマトタケル」が期間限定で新登場！さらに、彼女たちが活躍するイベント「時を超え、託す想い」の開催を発表しました！



▼こちらからゲームをプレイ！


DMM GAMES　https://games.dmm.com/detail/legeclo


App Store　https://apps.apple.com/jp/app/id1536354906


Google Play　https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.legeclo



▼公式サイト　https://www.legend-clover.net/


▼公式X　https://x.com/legeclo


　


▼時を超え、託す想いガチャを開催！






本日より、以下の期間限定キャラピックアップガチャを開催いたします！


さらに開催期間中は、期間限定キャラの出現率がアップします！


　・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム/ヤマトタケル）


　・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム）



【出現率アップキャラ】


　メイン「ホーエンハイム（三世想う力）」(SSR/ソーサラー)


　メイン「ヤマトタケル（永久の力）」(SSR/ソルジャー)



【ガチャ開催期間】


　・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム/ヤマトタケル）


　　⇒2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年7月7日 11:59



　・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム）


　　⇒2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月30日 11:59



※以下のガチャも開催予定です


　・時を超え、託す想いガチャ（ヤマトタケル）


　　⇒2026年6月30日 12:00から予定しております



※新しく登場した期間限定キャラの伝説録は1のみとなります


※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください


※期間中「ホーエンハイム（三世想う力）」「ヤマトタケル（永久の力）」は


　下記ガチャでのみ出現します。


　・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム/ヤマトタケル）


　・時を超え、託す想いガチャ（ホーエンハイム）


　・時を超え、託す想いガチャ（ヤマトタケル）


　　※おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります


※開催期間は予告なく変更する場合がございます







▼イベント「時を超え、託す想い」開催！




本日より、イベント「時を超え、託す想い」を開催いたします！


エンゲージの解放アイテムをはじめとした報酬をGETしましょう！


※今回イベントスコアアタックはございません。



【イベント名】


　時を超え、託す想い



【開催期間】


　2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年7月6日 23:59



【あらすじ】


　これからの戦いに備え、日々士気を高めていくクルセイダーズ。


　そんな中、ホーエンハイムとヤマトタケルは悩みを抱えていた。


　隊長はなぜ、最後の戦いに自分たちを選んだのかを……。



※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください



▼選べるnewにゅう！PUガチャ（おおきい/ふつう/ちいさい）を開催！




本日より、以下のガチャを開催いたします！


・選べるnewにゅう！PUガチャ（おおきい/ふつう/ちいさい）



特定のキャラの中から、好きなキャラを2体選択し、選択したキャラの出現率が上昇するガチャです！


選択しなかったキャラについても、通常の出現率でガチャから出現します。



【ガチャ開催期間】


　2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年7月7日 11:59



※初回のキャラの選択は「ピックアップキャラ選択」ボタンより行えます


※ガチャ開催期間中に3回、「選び直す」ボタンから


　選択完了したピックアップキャラを変更できます


※開催期間は予告なく変更する場合がございます



▼プレミアムステップアップガチャを開催！




本日より、プレミアムステップアップガチャを開催いたします！


引くたびに次のステップに進める、お得なガチャです！


最後のSTEP3では、SSR出現率が2倍になります。



【ガチャ開催期間】


　2026年6月23日 メンテナンス終了後 ～ 2026年7月7日 11:59



※お1人様につき、1周限りの有償魔宝石ガチャです


　（1周はSTEP1～3までガチャを行うことを指します）


※各ステップのキャラや提供割合の詳細は、


　ガチャページの「詳細」よりご確認ください


※開催期間は予告なく変更する場合がございます


※選べる天命ルーン交換券


　・入手から14日間の使用期限があります


　・交換券1枚につき、レジェンドマスタリーの天命強化で使用する


　　ルーン1つと交換できます



▼新たなセット商品が販売開始！














本日より、ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！



　・時を超え、託す想いガチャ無料券セット（大/中/小）


　・時を超え、託す想いキャラフラグメントセット


　・未獲得SSRメイン1体確定！ガチャ券セット


　・未獲得SSRサポート1体確定！ガチャ券セット


　・選べるnewにゅう！PUガチャ無料券セット


　・選べるギルクエEX PUガチャ無料券セット


　・クラスアップIV素材セット



※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください



▼製品概要


タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』


プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／App Store／Google Play


販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。