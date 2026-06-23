『ウマ娘 プリティーダービー』より、パペットが受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『ウマ娘 プリティーダービー』は、かつて名勝負、伝説のレース、偉大な記録を生んだ競走馬の名前と魂を受け継いだ「ウマ娘」たちが織りなすクロスメディアコンテンツ。

この度、本作の新商品が発売いたします。

マルシュロレーヌがいつも持っている「マルちゃん」が、そのままパペットになりました！細部までこだわった姿はまさにマルちゃんそのもの。約35×22cmと存在感抜群のサイズで、ぬいぐるみとしてお部屋に飾るのもおすすめです。

こちらの商品の受注期間は2026年6月20日～7月19日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/g/g03938-00700-00040/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

マルシュロレーヌ 『マルちゃん』のパペット

【価格】

6,600円（税込）

【サイズ】

約35×22cm（手・足含む）

【受注期間】

2026年6月20日～2026年7月19日

【発売日】

2026年10月23日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C) Cygames, Inc.

■『ウマ娘 プリティーダービー』公式サイト：https://umamusume.jp/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。