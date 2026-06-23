サンリオキャラクターズより甘くてかわいい「レトロケーキシリーズ」が６月２５日(木)より販売開始

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株式会社KThingS


さまざまなキャラクターグッズを企画 ・ 販売している株式会社 KThingS （東京都中央区が運営するキャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、サンリオキャラクターズの「レトロケーキシリーズ」を6月25日(木)よりむにゅぐるみパティオ店頭及び公式ECサイトにて販売を開始いたします。



「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトはこちら▶https://munyugurumi.jp/itemlist?genre=102


※公式ECサイトでは6月25日(木)11時より販売開始


商品ラインナップ



【サンリオキャラクターズ レトロケーキシリーズ　全４アイテム】




■レトロケーキ ポストカードセット　価格：385円（税込)





■ダイカットステッカー（ハローキティ/マイメロディ/クロミ/シナモロール/ポムポムプリン）　価格：330円（税込)





■レトロケーキ 缶バッジ（ハローキティ/マイメロディ/クロミ/シナモロール/ポムポムプリン）　価格：440円（税込)





■レトロケーキ アクリルスタンド（ハローキティ/マイメロディ/クロミ/シナモロール/ポムポムプリン）　価格：880円（税込)



対象店舗



対象店舗では6月25日(木)より販売いたします。


お近くにお立ち寄りの際はぜひご来店ください。



■販売店舗一覧


・ラフォーレ原宿店（東京都）


・新宿マルイアネックス店（東京都）


・MAGNET by SHIBUYA109店（東京都）


・横浜ワールドポーターズ店（神奈川県）


・あべのキューズモール店（大阪府）


・梅田EST店（大阪府）


・名古屋パルコ店（愛知県）



■期間限定ショップ


・西武渋谷 A館2階 イベントスペース


　開催期間：6月5日(金)～7月8日(水)


　営業時間：10:00～20:00



むにゅぐるみパティオとは





「むにゅぐるみパティオ」は、手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを販売するグッズショップです。 かわいい・きれい・かっこいい商品をつくることをモットーにしている株式会社KThingSが、商品を通してお客様に笑顔をお届けいたします！



店舗一覧▶ https://munyugurumi.jp/shoplist


ECサイト▶ https://munyugurumi.jp/



■KThingS公式X


・公式【KThingS_Official】


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<本件に関するお問い合わせ先>



会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）


所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F