書籍『本命株が迷わず選べる！ タイパ最強の「AI」高配当株投資』6月23日（火）発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM〔ジェイマム〕）は、書籍『本命株が迷わず選べる！ タイパ最強の「AI」高配当株投資(https://pub.jmam.co.jp/book/b675821.html)』を2026年6月23日（火）全国の書店およびネット書店で発売しました。

■本書の内容

「投資を始めなければ」と思いつつ、毎日の仕事に追われて時間がない。

高配当株投資に興味はあるが、どの銘柄を選べばいいのかわからない。

そんな悩みを抱えるすべての人に贈る、配当実績×生成AIによる高配当株投資入門の決定版。



著者は株式投資歴13年、総資産１億円を達成した現役サラリーマン投資家。グロース株で資産を築いた後、働き方の変化に伴う年収減少を補うため高配当株投資にシフトした。しかし当初は、配当利回りランキングやSNSの評判だけで銘柄を選び、減配による含み損を経験。試行錯誤を重ねた末にたどり着いたのが「配当実績から選ぶ」という独自のメソッドだった。



本書の核となる銘柄選定法はきわめてシンプルだ。まず業界トップクラスの企業から候補を絞り込み、配当利回り、連続増配年数、増配率といった「過去の動かぬ事実」を基準に、将来も増配が期待できる銘柄を選び出す。

複雑な指標に振り回されることなく、明確な手順に沿って進めるだけで、誰でも根拠のある投資判断ができるようになる。



さらに本書の最大の特徴は、この一連の調査プロセスにGeminiなどの生成AIを全面的に活用する点にある。業界トップの抽出、配当実績の自動取得と増配率の算出、配当方針の検索、データの比較分析、さらには投資判断の「壁打ち」まで、これまで何時間もかかっていた作業が短時間で完了する。具体的なプロンプト（指示文）も多数収録し、AI初心者でもそのまま使える実践的な内容となっている。



新NISAの成長投資枠を活用した月５万円の配当金シミュレーションから暴落時のメンタル管理まで、高配当株投資の基礎から応用までを網羅。読んだその日から実践できる１冊。

■書籍概要

タイトル：本命株が迷わず選べる！

タイパ最強の「AI」高配当株投資

著 者：シバウラ

発 売 日 ：2026年6月23日（火）

価 格：1,870円（税込）

出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

頁 数：224ページ

判 型：A5

ISBN ：9784800594600

■目次

はじめに

第1章 グロース株で資産を築いた私が「高配当株×AI」に目覚めた理由

第2章 人生が豊かになる「月5万円の配当金生活」

第3章 「なんとなく」からの卒業～銘柄選びに必要な5つの視点

第4章 「配当実績」から逆算すれば誰でも正解を選べる

第5章 銘柄調査はコピペで終わる～「配当実績×AI」スクリーニング実践ガイド

第6章 AIと壁打ちして「プロ投資家脳」を手に入れる

■著者プロフィール

シバウラ

サラリーマン投資家。2013年から株式投資を始め、短期・スイングトレードで資産を拡大。2023年から高配当株投資をメインにシフト。米国株投資も行い、国内外でポートフォリオを構築し、2026年には総資産１億円を達成。本業では「社内向けAIツール」の開発に携わり、その知見を活かし株式投資での生成AIの活用に着目。X(@shibaura_kabu)では高配当株投資やAIの活用を中心に情報を発信。高配当株の情報サイト「配当インベスター」を運営。LINEヤフー、週刊SPAなどメディア掲載実績多数。

■紙面のご紹介

人気投資家・ちょる子さん推薦！ 配当実績と生成AIで高配当株投資にチャレンジ

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楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18621938/