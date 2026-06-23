【アプリ不要・即座に体験】の衝撃。初期費用無料で導入できる、驚くほどカンタンで高品質なWeb VR制作サービス『VR工房』が始動！

株式会社百景デザイン研究所

株式会社百景デザイン研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清水克人）は、専用アプリのインストールや高価な機材を一切必要とせず、URLひとつで誰もが手軽に高品質なバーチャル空間を体験・共有できる次世代Web VR制作サービス『VR工房』を提供開始いたします。

コストを抑えて手軽にビジネス活用できるよう初期費用無料で提供を開始。PCやスマホから次世代のバーチャル体験を通じて、新しい顧客体験やオンライン営業の可能性をいち早く体感できる『デモ公開ページ』を一般公開いたします。

【3秒で入場】『VR工房』無料デモページはこちら

【VR工房】https://100k.shapespark.com/vrkobo/(https://100k.shapespark.com/vrkobo/)

※アプリ不要。クリックするだけで瞬時に3D空間が開きます。

【30秒動画】スマホでの操作イメージ・実際の挙動はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=14hDiS9HCX8 ]

『VR工房』の4つの特徴

１. アプリ・プラグイン一切不要、URLをひらく劇的体験

PC、スマートフォン、タブレット、VRゴーグルなど、あらゆるデバイスの標準ブラウザに対応しています。ユーザーは専用アプリをダウンロードする手間のストレスがなく、共有されたURLをクリックするだけで「3秒で入場」できる圧倒的な手軽さを体験できます。

２. ゲーム感覚で自由に歩き回れる、圧倒的な臨場感

360度パノラマ写真のような固定された視点ではなく、空間内をゲームのように自由自在に歩き回れる（ウォークスルー）ため、バーチャルでありながらリアルなスケール感や臨場感を体験できます。

３. リアルタイムなコミュニケーションを可能にするアバター・対話機能

同じURLの空間内に複数人がアバターとして同時に入場可能です。遠隔地にいるユーザー同士が同じ空間を回りながら、リアルタイムに打ち合わせや案内を行うことができます。

※「ビデオ通話可能のURL」は個別に発行するためデモでは体験できません。ビデオ通話機能を含めた個別URLの発行をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

４. 自社サイトへYouTubeのように簡単埋め込み

制作した3D空間は、既存のホームページやブログ、ポートフォリオサイトの中に、まるでYouTube動画を置くように簡単なコード（iframe等）でシームレスに実装可能です。自社サイトを瞬時にメタバース化し、他社との強力な差別化を図れます。

目的や規模に合わせて選べる3つのプラン

『VR工房』では、導入ハードルを極限まで下げた初期費用無料のプランから、大規模な完全オーダーメイドまで、企業の目的や規模に合わせて選べる3つのプランをご用意しました。

なお、月額費用はすべてのプランで一律5,000円（※年一括払いの場合は2ヶ月分お得な50,000円/年）の低価格を実現しています。

１. エントリープラン（初期費用：無料）

まずは手軽にWeb VRを試したい企業様向けのプランです。用意された3つのデザインテンプレートから、自社に最適なものを選んでカンタンにカスタマイズが可能です。

２. スタンダードプラン（初期費用：20万～50万円） 【推奨】

Web VRをしっかりビジネスに組み込みたい企業様向けのプランです。3部屋程度のボリュームがあるバーチャルスペースを、自社のブランドに合わせてしっかりと構築します。

３. プレミアムプラン（初期費用：要お見積り）

圧倒的なクオリティで他社と差別化したい企業様向けのプランです。スペースの制限をなくし、独自のこだわりや世界観を隅々まで表現する完全オーダーメイドで構築します。

『VR工房』が仕掛ける、4つのバーチャル体験例

１. Webサイト：ホームページを立体的な3D空間に拡張

既存の2Dサイトを、誰もが回遊できる立体的な3D空間へ。他社と圧倒的な差別化を図り、Webサイト上でのユーザー滞在時間やエンゲージメントを高めます。

２. ショールーム：24hいつでも訪問できる展示スペースを再現

時間や場所の制約なく、365日24時間いつでも顧客が訪れることができるバーチャルショールームを構築。実店舗の運営コストを抑えつつ、世界中へアプローチが可能です。

３. 展示会：場所や時間の制限がないバーチャル出展

リアル会場への出展コストや物理的な制限にとらわれない、次世代のバーチャル展示会・イベントを実現。遠隔地の見込み客へも、瞬時に自社の魅力を届けることができます。

４. ミーティングスペース：インパクトある空間で会話できるVR体験

記憶に残る高精細な3D空間の中で、アバターやビデオ通話を用いたリアルタイムな商談や打ち合わせが可能。これまでにない「体験型」のコミュニケーションを提供します。

※「ビデオ通話可能のURL」は個別に発行するためデモでは体験できません。ビデオ通話機能を含めた個別URLの発行をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

※ここにある4つの活用シーンは一例に過ぎません。お客様のアイデア次第で、あらゆるビジネスのVR化が可能です。

『VR工房』開発の背景：建築3Dのプロとしての歩みと、まだ見ぬ空間への挑戦

近年、メタバースや3D空間を活用したプロモーションの需要が高まる一方、従来のVRは「専用アプリが必要」「高額な初期費用がかかる」といった障壁があり、高品質な3D空間が広く普及しにくいという課題がありました。

【代表取締役・清水克人のコメント】

「私はこれまで建築3Dの領域で豊富な経験を積み、高精度な空間モデリングの技術を磨いてまいりました。この感動的なまでに高精度なVR空間を、建築の枠を超えてより多くの人に活用してもらいたい。そして、まだ誰も見たことがないような新しい3D空間をたくさん作り、世界に届けていきたいという強い想いから、今回の『VR工房』を立ち上げました。初期費用無料のプランを用意することで導入の壁を取り払い、あらゆるビジネスの新しい発信をサポートしてまいります」

「伝える営業」から「体験してもらう営業」へ。ビジネスを一歩先へ

これまでの「資料を見せて説明する（伝える）営業」には限界がありました。『VR工房』は、顧客自らが空間を歩き回り、五感で納得する「体験してもらう営業」へのシフトを可能にします。百景デザイン研究所は、この手軽で高品質なWeb VRを通じて、企業のビジネスを一歩先へ進めるサポートをいたします。

【会社概要】

会社名：株式会社百景デザイン研究所

所在地：東京都渋谷区

代表者：代表取締役 清水克人

公式HP：http://hyakkei-d.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当者名：清水克人

メールアドレス：vrkobo@hyakkei-d.jp

電話番号：03-6434-5245