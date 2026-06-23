６/23(火) 有名雑誌「SAVVY」が“北摂”特集を発行！お洒落なカフェ・雑貨・夏のリフレッシュ旅等の情報が満載！

有名雑誌「SAVVY」において“北摂”特集号が発行されました。

兵庫県阪神北県民局

“北摂”の1エリアとして、宝塚をはじめとする“ひょうご北摂”エリアの情報も満載！

おいしい手土産や、お洒落なカフェ・雑貨屋等素敵なスポットがたくさん紹介されています。

また、“深呼吸したくなる自然体験の旅”をテーマとした特集部分では、里山の緑や清らかな水辺が広がるひょうご北摂エリアを舞台に、ハイキングや水遊びなど、これからの夏にぴったりのリフレッシュ旅を紹介しています。

6月23日から関西を中心に書店で販売されるほか、インターネットでもご購入いただけますので、是非ご覧ください。

また、7月中旬には、“深呼吸したくなる自然体験の旅”部分(10P)をまとめた別冊版を作成し、宝塚北サービスエリア（新名神高速道路）のフリーラウンジや、ひょうご北摂の各市役所や町役場にも配架予定です。お立ち寄りの際はぜひ手に取ってみてください。

（1）雑誌（“北摂”特集号。“ひょうご北摂”の情報も多数掲載されます。）

○雑誌名 『SAVVY2026年8月号』（京阪神エルマガジン社）

〇テーマ “やっぱり気持ちいい街、北摂”

“清荒神を中心に盛り上がる！ 宝塚”

“能勢電沿線で巡る 川西”

“かわいいものを見つけに 伊丹” ほか

特集：“深呼吸したくなる自然体験の旅”

○発行部数 約120,000部

○発売日 2026年6月23日（火）

〇価格 900円（税込）

○発売場所 各書店、インターネット（https://www.lmagazine.jp/savvy/）

（2）別冊版（“深呼吸したくなる自然体験の旅”特集部分(10P)だけを抜き出した別冊版です）

○発行日 7月中旬以降順次配架（なくなり次第終了）

〇価格 無料

※別冊版については7月上旬ごろ別途資料配布予定