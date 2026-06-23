株式会社MinD in a Device 新経営体制のお知らせ

株式会社 MinD in a Device

株式会社MinD in a Device（本社：東京都豊島区、以下「MinD in a Device」）は、事業拡大および研究開発・事業推進体制の強化を目的として、2026年6月付でCTO、COO、CRO（Chief Research Officer）を任命するとともに、新たな事業体制を発足したことをお知らせいたします。

当社は2024年8月の代表取締役交代以降、研究開発やPoCを中心とした事業運営から、顧客現場への実装およびプロダクト化を重視した事業運営への転換を進めてまいりました。

今回の体制強化は、この取り組みをさらに加速し、顧客現場への価値提供の拡大と、技術・ノウハウのプロダクト化を推進することを目的としています。

また、今後は個別顧客向けの高度なAI開発・実装を担う「AIソリューション事業」と、そこで蓄積された知見や技術を汎用化し、ソフトウェアとして提供する「AIモジュール事業」の2事業部体制を導入いたします。

AIソリューション事業の技術責任者はCROの佐藤浩之が、AIモジュール事業の技術責任者はCTOの平林純が担当し、それぞれの領域における技術開発および事業推進をけん引してまいります。

当社は今後も、AI技術の社会実装を通じて、産業現場における課題解決と新たな価値創出に取り組んでまいります。



■新経営メンバーの紹介

平林 純(CTO/AIモジュール事業技術責任者)

1994年京都大学大学院理学研究科修了。

キヤノン株式会社において、画像入出力技術から応用処理技術まで幅広い研究開発に約30年間従事。2017年より日本画像学会フェローに選出。

長年培った画像処理・データ解析の知見を活かし、サイエンスライターとしても活動。

『Python科学技術研究所――分析・解析の超プログラミング』をはじめ、高度な科学技術の応用事例を一般向けに解説する著書も多数執筆。

2026年に当社に参画。

藤岡 勇気(COO)

東京大学経済学部経営学科卒業。

株式会社ミスミを経て、株式会社スタディストにて、営業、コンサルティング、事業企画業務に従事。営業・コンサルティング部門では顧客課題に応じた業務設計やソリューション提案に加え、導入後の業務定着・運用支援まで一貫して担当。

2024年に当社へ参画。

佐藤 浩之(CRO（Chief Research Officer）/AIソリューション事業技術責任者)

2011年東北大学工学部卒業。2013年東京大学大学院工学系研究科修了。

キヤノン株式会社にてXR向け手指認識技術の研究開発に従事。その後、ファーウェイ東京研究所において3Dスキャン技術およびデジタルヒューマン技術の研究開発を主導。CVPRをはじめとする国際学会での論文発表実績を有する。

自動運転関連スタートアップでの経験を経て、2025年に当社へ参画。



■会社概要

会社名： 株式会社MinD in a Device（マインド イン ア デバイス）

代表： 山下 公平

設立： 2018年12月

本社所在地： 東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5F

事業内容： コンピュータビジョン領域におけるAI開発事業。

HP： https://mindinadevice.com/