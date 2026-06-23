愛猫にもっと快適な食事時間を。創業111周年の老舗桶樽屋「立花容器(株)」の手掛ける猫専用の食器台「ねこ桶お膳」をものづくりクラウドファンディング「Creema SPRINGS」にて６月２０日より販売開始

立花容器株式会社商品購入（Creema SPRINGS） :https://www.creema-springs.jp/projects/tachibana-neko-ozen

販売サイト「Creema SPRINGS」

プロジェクト名：111年の桶樽屋の伝統と技術が贈る。猫ちゃんの負担を軽減する食器台『ねこ桶お膳』

実施期間：2026年6月20日（土）10時～8月19日(水)10時まで

プロジェクトURL：https://www.creema-springs.jp/projects/tachibana-neko-ozen

桶樽屋生まれの『ねこ桶お膳』楽な姿勢で愛猫の負担を軽減！

こだわりポイント

ねこ桶お膳オーナー様からの嬉しいお声

開発に込めたプロジェクト実行者の想い

- ねこちゃんが飲んだり食べたりしやすい、傾き・高さを考えた木のお膳。- 桶づくり職人の手作業と天然木材が生み出す、ぬくもりと細やかな仕上がり。- 110年以上続く桶づくりの技術を、ねこちゃんの日常に。- 愛猫の消化と関節を守る「最適な傾きと高さ」- 食事に集中できる！多頭飼いでも安心な「パーティション構造」- 暮らしになじみ愛猫も安心な「厳選された天然木材」- １１１周年の誇り釘を使わない「桶樽屋の職人技術」

これまで、家のねこたちの暮らしを少しでも心地よくしてあげたいという想いから、「NERUKOベッド」や「ねこハウス」などのものづくりを続けてきました。

ある日、お風呂場に遊びに来たねこちゃんが、桶に溜まったお水を少し高い姿勢で、とても楽そうに飲んでいる姿を見ました。その姿を見たとき、「ねこは本当は、こんな姿勢で飲みたいのかもしれない」と強く感じました。

そこから猫の体の構造や動きを改めて見つめ直し、首や体に負担をかけにくい高さと角度を何度も検証しました。そして、桶樽屋として長年培ってきた木工技術を活かし、水もごはんも、ねこが自然な姿勢で楽しめる天然木の食器台「ねこ桶お膳」が完成しました。

毎日の「食べる・飲む」という時間が、少しでも楽で、心地よいものになること。

これからも木工技術を大切にしながら、ねこちゃんの自然な動きや気持ちに寄り添うやさしいものづくりを続けていきたいです。

商品詳細

販売情報

本製品は、ものづくりクラウドファンディング「Creema SPRINGS」にて、先行販売を実施します。

期間：2026年6月20日(土)10時～8月19日(水)10時まで

今回のプロジェクトでは、数量限定・特別価格にてご提供いたします。

プロジェクトURL：https://www.creema-springs.jp/projects/tachibana-neko-ozen

【超早割】

26％ＯＦＦ ねこ桶お膳１個 限定30個

25％ＯＦＦ ねこ桶お膳２個セット 限定20個

20％ＯＦＦ ねこ桶お膳３個セット 限定10個

【早割】

16％ＯＦＦ ねこ桶お膳１個 限定30個

16％ＯＦＦ ねこ桶お膳２個セット 限定20個

16％ＯＦＦ ねこ桶お膳３個セット 限定10個

今後の展開

立花容器株式会社は、1915年に地元の酒蔵に醸造用の20石樽や醸造道具、流通用の4斗樽など木樽を通じて喜んで頂く事から始まりました。その後、まだ新しい技術であったプラスチックの容器を通して、漬物や味噌、辛子明太子、珍味ほか農業、医療関連等業務用の容器で発展して参りました。

しかし、創業100周年を契機として、これからは業種業界にとらわれず、お客様(消費者)へ生活提案、一歩先の提案に挑戦して行こうと決意し、事業目的をチアフルライフにしました。

お客様に喜んで頂ける提案、今までに無い楽しい生活のお手伝いをして行きたいという強い思いから、そのベースとなるのが、Cheer・応援、喝采です。何気ない日常に少しの変化、少しの感動を提案・応援して行くこ事こそ立花容器の存在価値だと考えたからです。

更なる100年に向かってチアフルライフの実現を目指してまいります。

【会社概要】

社名：立花容器株式会社

本社所在地：岡山県小田郡矢掛町浅海385-1

電話番号：0866-82-3300

代表取締役社長：岡野邦男

事業内容： プラスチック、木製品の製造販売

設立： 1955年

HP：https://www.spac.co.jp