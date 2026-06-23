株式会社エム・データAIとの自然な会話で高度なデータ分析が可能となる「TV Rank AI for Claude（ベータ版）」を発表

株式会社エム・データ

TV番組・CMデータの調査・分析・配信を行う株式会社エム・データ（東京都港区、代表取締役社長：薄井司、以下、エム・データ）は、エム・データが保有するTVメタデータなどの各種データに対してAIとの自然な会話を通じて高度なデータ分析を可能とするAI Ready / AI Nativeな会話型AIデータプラットフォーム「TV Rank AI」の第一弾、「TV Rank AI for Claude（ベータ版）」を発表しました。

近年、AI企業による次世代AIモデルの開発競争が過熱する中、「AIにデータを理解させる」ことへの期待が急速に高まっています。しかしながら、企業が実際に保有するデータをそのままのカタチで整理・蓄積していても、AIの可読性は低いままの状態となっており、すぐに活用することが難しくなっています。そのため企業は従来、データ統合、セマンティックレイヤー構築、中間マート整備、マスタ管理、データクレンジング、SQL開発といった膨大な準備を行いながら、AIがデータを利用できる状態を目指してきました。

TV Rank AIは、こうした課題を解決するために開発された、AI Ready / AI Nativeな会話型AIデータプラットフォームです。

■「TV Rank AI」の主な特徴

TV Rank AI（ベータ版）は、以下の特徴を備え、AIによる高度なデータ利活用を迅速かつシームレスに実現します。

※現在ベータ版につき、以下の内容は今後変更される可能性があります。

1. 「AI ready」データクレンジング不要

従来、AIにデータを接続するためには様々な工程が必要であり、AIが理解できないデータベースでは、データが存在していても「データがありませんでした」と返答されることもありました。「TV Rank AI」は、AIが理解できる構造に変換された「AI readyなデータベース」をあらかじめ用意することで、データを取り扱う手間を省きました。このデータベースは、AI自らが利用しやすいように開発したものです。

2. 「AI native」AI言語で書かれた各種ツール群

AIがデータを利用する際、構造を理解してSQLを書き、自ら集計を行うことは、AIのトークンを増大させ、データセンターへの負荷、ひいては環境負荷にもつながるものでした。「TV Rank AI」は、あらかじめAIの言語で書かれたさまざまな「AI nativeなツール群」を用意することで、それらの負荷を抑えつつ高度なデータ分析を行うことを可能にしました。このツール群も、AI自らが利用しやすいように設計したものです。

3. 「いつものAIプラットフォーム」で利用可能

現在、Anthropic Claude Opus 4.8、Sonnet 4.6、Haiku 4.5に対応しており、今後はChat GPTへの対応も予定しています。

「TV Rank AI（ベータ版）」はユーザーがいつも使っているAIに直接データを供給するプラットフォームです。MCPサーバーに対応したAI（現在、Anthropic Claude Opus 4.8、Sonnet 4.6、Haiku 4.5で動作確認済み）であれば、TV Rank AIのMCPサーバー設定を組み込むだけで、ユーザーの「いつものAI」で利用が可能になります。

※GeminiについてはMCP対応後に連携する計画です

4. 「自然言語による会話」で利用可能

データや分析に関する深い知識を要すことなく、ユーザーは自然な言葉で質問するだけで、企業（銘柄）、ブランド、商品、IP、人物、タレント、ニュース（話題）、CM、トレンド商品、施設・スポット・地域、流行・トレンド・社会現象などについて、AIと対話しながらデータを探索できます。

たとえば、以下のような漠然とした問い掛けに対しても、AIの持つ高度な分析機能をフル活用してデータを利用することが可能になります。

「競合社の最近の動向は？」「映画『XX』のヒットの理由は？」

「XXカテゴリーでの最近の主なトピックは？」

「テレビで取り上げられ始め火がつきそうな新規性のあるメニューやスイーツは？」

「先週のワイドショーで共通して取り上げられた『時短美容や便利グッズ』の切り口は？」

「●●タレントが紹介した商品は？」「自社商品のPRにマッチした番組は？」

「10年前と比較してCM量が急激に増加した企業やタレントは？」

「今年、ブレークしそうなタレントは？」

「A放送局でCM出稿が増えてるのに、B放送局で広告されない商品ブランドは？」

「過去1ヶ月の間に旅番組でよく取り上げられた観光地は？」

「番組露出やCM出稿で株価上昇が期待できる銘柄は？」

■ 利用可能データについて

ClaudeでのMCP連携イメージ

「TV Rank AI（ベータ版）」では、TVメタデータ（テレビ番組やTV-CMの放送内容）を中心に、今後、検索データやSNSデータなどとの連携・拡充も計画中です。

■ 各業界で想定される活用事例

- 日用消費財

新商品の企画立案やマーケティング戦略立案におけるトレンド分析、、業界情報・競合社のTV露出調査

- 外食

新メニューやキャンペーンの企画立案に際するトレンド分析、エリアマーケティング、出店計画業態開発

- 小売・流通

テレビ連動型リテールメディア企画・コンテンツ生成（AI電子POP）、発注最適化（ヒット商品の予兆検知、早期発注、欠品防止、POS分析）、接客・販促アシスト（来店者問い合わせ対応）・ユニファイドコマース

- メディア・広告・マーケティング・エンタメ

番組企画、ネクストブレーカー発掘やキャスティングの立案、ヒット予測、ファクトチェック、視聴量推定、AIO（AI最適化）、ナレッジグラフ、セマンティック・ベクトルサーチ、メディアプランニング、モニタリング

- 金融

クオンツ・アルファ創出、株価の先行指標としてテレビの企業露出やCM投下状況による株価変動シグナル検知、投資判断サポート（AIアシスタント）、広告投資（ＣＭコスト）推定、業績推定、ネガティブ報道チェック、ホワイトペーパー・分析レポート作成、不正検知・抑止

- 自治体・観光/旅行

他自治体のTV露出とネット話題度の分析、観光PR施策の立案、観光政策（AI多言語翻訳アバターによる観光ガイド）、インバウンド支援・エリアマーケティング、ツアーや旅行プランの企画立案

- 不動産

テレビ（地域トレンド情報）×地価×検索・SNS/人流データ等 による不動産価値シミュレーション、リーシング、業態開発・エリアマーケティング

- その他

営業リスト作成補助（アタックリスト・加盟店開発リスト）、広告宣伝予算ポテンシャル推定、広告効果モニタリング、メディアプラン、アロケーション最適提案、与信・信用格付、企業報道ポジネガチェック

■ 関連サービスについて

◇TV露出銘柄の株価先行指標 （シグナル検知 ～ メディア・コンテンツパワーの指数化）

AIがTVメタデータから株価の初動を予測する「TV Alpha」で、市場（TOPIX）を上回る成果を確認 - エム・データ(https://mdata.tv/info/20260422_01/)

■株式会社エム・データが提供する「TVメタデータ」とは？

株式会社エム・データでは、TV番組やTV-CMの放送内容（実績）をテキスト化（データベース化）した「TVメタデータ」を生成しています。データ生成センターでは常時40名前後の専属スタッフが24時間365日「いつ」「どこで」「何が」「どのように」「何秒間」放送されたかを、オリジナルのシステムを使用しデータベース化しています。

TVメタデータは、主に「１.番組データ（番組放送内容）」「２.TV-CMデータ（広告出稿内容）」「３.アイテムデータ（番組で紹介された商品情報）」「４.スポットデータ（番組で紹介された店・宿・観光地等の情報）」「５.各種マスタ・辞書データ」などで構成され、ローデータ提供サービスの他に、ランキングコンテンツや調査・集計・分析のレポートサービス、分析結果を基にしたコンサルティングサービスなどがあります。

■株式会社エム・データについて

株式会社エム・データは、テレビ放送（番組およびTV-CM）の放送実績を独自にテキスト化したデータベース「TVメタデータ」を生成して、調査・分析・配信を行うデータプロバイダです。民放キー局（在京5局）等と資本提携し、業界基準のTVメタデータを構築しており、主なサービスには、「TVメタデータ」を提供する「１.データ配信サービス」、お客様のご要望に応じて調査・分析を行う「２.放送実績調査サービス」、放送された話題を露出・報道量で集計しランキング形式で提供する「３.ランキングサービス」、ビッグデータ解析ツール「４.TV Rank」の提供を通じ、企業のマーケティング支援、コンサルティングをしています。

「データで世の中やビジネスを面白く！」をパーパス（存在意義）として、様々な業界での課題解決にデータで貢献します。

■会社概要

株式会社エム・データ（M Data CO.,LTD）

住所 ：東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス6階 ビジネスエアポート新橋内

ＵＲＬ ：https://mdata.tv

設立 ：2006年1月23日

代表者 ：代表取締役会長 関根 俊哉

代表取締役社長 薄井 司

■本リリースに関するお問合わせ

株式会社エム・データ ：https://mdata.tv/contact/