株式会社Smapo、Salesforce主催セミナーに登壇

株式会社Smapo

BtoBシーンにおいて、ギフトやレターを簡単に送れるギフトマーケティングプラットフォーム「SendWOW(センドワオ)」を開発・提供する株式会社Smapo（本社：東京都中央区、代表取締役：蔭山明里、以下「Smapo」）は、株式会社セールスフォース・ジャパン（以下「Salesforce」）が主催するセミナー「メールや広告の『無視』を回避：商談数を2倍に上げる、デジタル飽和時代の新たな顧客接点の創り方」に登壇することをお知らせします。本セミナーは2026年7月16日（木）16:00～17:00、Salesforce Tower Tokyo（東京都千代田区丸の内）にて開催されます。

■ 開催の背景

Smapoが提供するBtoBギフトマーケティングプラットフォーム「SendWOW（センドワ オ）」は、Salesforceと連携することで、CRM上の顧客データ・行動履歴をトリガーに、ギフトや手紙といった物理接点をパーソナライズして送付できます。2026年2月にはSalesforce AppExchangeへの掲載を開始し、Salesforceユーザーがより手軽にビジネスギフト施策を展開できる環境を整えてきました。

メルマガの開封率低下やWeb広告のCPA高騰など、デジタル一辺倒のマーケティング・営業手法は限界を迎えています。顧客一人ひとりに寄り添った体験価値が求められる今、企業間の差別化はどこで生まれるのでしょうか。

本セミナーでは、Salesforce上のデータや顧客行動をトリガーに、「ギフト・手紙」という物理接点を融合させ、顧客ごとにパーソナライズされた成果に繋がるアプローチを解説。デジタルだけでは難しい「感情を動かす」接点づくりを、事例とともにご紹介します。 明日から自社のマーケティング・営業・リテンション活動に実装できる「次の一手」をお持ち帰りください。

■ セミナー概要

セミナー名：メールや広告の「無視」を回避：商談数を2倍に上げる、デジタル飽和時代の新たな顧客接点の創り方 ～データ×物理接点（ギフト・手紙）で実現する記憶に残るパーソナライズ体験～

主 催：株式会社セールスフォース・ジャパン

日 時：2026年7月16日（木） 16:00～17:00（受付開始 15:30～） ※終了後 17:00～18:00 懇親会あり

形 式：対面セミナー（定員40名）

会 場：Salesforce Tower Tokyo セミナールーム 東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー1F受付 （地下鉄「大手町」駅 D6出口直結）

参加費：無料

申込締切：2026年7月13日（月）※定員に達し次第終了

申込URL：https://invite.salesforce.com/jp-event-0716-marketingcloud



■ タイムテーブル

16:00～16:05 オープニング

16:05～16:20 最新情報提供

16:20～16:30 製品紹介

16:30～16:45 シーン・業界別ユースケース

16:45～16:55 デモ

16:55～17:00 クロージング



■ 参加対象者

マーケティング、営業、カスタマーサクセス関連部門の方

デジタル施策以外の新たなアプローチ方法を模索されている方

よりパーソナライズされた顧客体験の設計に関心がある方



■ 登壇者プロフィール

蔭山 明里（かげやま あかり）

株式会社Smapo 代表取締役

黒川 恒 氏（くろかわ ひさし）

株式会社ギフティ 事業開発・アライアンス推進責任者





■ BtoB ギフトマーケティングプラットフォーム「SendWOW」について

「SendWOW」は効率的かつ柔軟なオフライン送付施策を実現するサービスです。BtoBシーンにおいてギフトや手紙を簡単に送付できるギフトマーケティングプラットフォームです。シンプルなお手紙・自社ノベルティ・デジタルギフトなど様々な送付形式に対応し、SalesforceをはじめとするCRM・SFAと連携することで、顧客データをトリガーにしたパーソナライズされたアプローチを実現します。2026年2月には、Salesforce AppExchangeへの掲載を開始。効率的なオフライン施策のPDCAを可能にし、企業とステークホルダーのより良い関係構築に貢献します。

サービスページ：https://sendwow.jp/

■ 株式会社Smapoについて

Smapoは「相手を想う優しいコミュニケーションがスタンダードな世の中に」というビジョンのもと、パーソナライズなオフライン施策 × データライズ × Cloudのソフトウェア/データベースを提供するスタートアップです。

社 名：株式会社Smapo

所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目1-17 丹生ビル2階

代表者：代表取締役 蔭山 明里

設 立：2019年3月

URL：https://www.smapo.co/company ／ https://sendwow.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Smapo 広報担当

URL：https://www.smapo.co/