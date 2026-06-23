アクティブリテック、XGRIDSユーザー向け無料コミュニティサイト「XGRIDS Active Community」を開設

株式会社アクティブリテック

株式会社アクティブリテック(本社：東京都新宿区、代表取締役：前田拓海)は、XGRIDSに関する情報発信・ユーザー間交流・ナレッジ共有を目的とした無料コミュニティサイト「XGRIDS Active Community」を開設しました。

本コミュニティサイトは、XGRIDSをすでに活用しているユーザー、導入を検討している企業、販売代理店、3D Gaussian Splattingやデジタルツイン活用に関心のある方など、XGRIDSに関わるすべての方を対象としています。

XGRIDSの活用に必要な情報を集約する、オープン型コミュニティ

登録はこちらから :https://digitaltwin.active-rt.com/xgrids-community/?utm_source=prtimes

「XGRIDS Active Community」は、XGRIDSに関する最新情報、機材手順書、アップデート情報、活用ノウハウ、事例紹介、イベント情報などを集約したコミュニティサイトです。

XGRIDSの操作方法やアプリケーションの使い方に不安がある方、導入を検討している方、販売代理店として最新情報をキャッチアップしたい方などが、必要な情報にアクセスしやすい場を目指しています。

また、会員登録は招待制ではなく、誰でも登録できるオープン登録制を採用。参加費用は無料で、未登録ユーザーも一部コンテンツを閲覧できます。会員登録後は、より多くの情報閲覧やコミュニティ内での交流が可能になります。

開設の背景

XGRIDSの活用シーンが広がる中で、ユーザーが継続的に情報を得られる場、導入検討者が実際の活用イメージを持てる場、販売代理店が最新知識を習得できる場の重要性が高まっています。

アクティブリテックでは、XGRIDSに関する質問や回答、活用事例、ノウハウをコミュニティ上に蓄積することで、ユーザーの自己解決を支援するとともに、XGRIDSのさらなる活用促進を目指します。

本コミュニティサイトでは、XGRIDSに関する情報発信、ユーザー間交流、ナレッジ共有を通じて、導入後の活用支援を強化していきます。

また、活用事例やQ&Aを蓄積することで、ユーザーが必要な情報にアクセスしやすい環境を整えるとともに、販売代理店やパートナー企業への情報提供も充実させていきます。

「XGRIDS Active Community」でできること

1. 最新情報・アップデート情報の確認

XGRIDSに関する最新アップデート情報やお知らせを確認できます。

製品・アプリケーションの変更点や新機能の情報を継続的にキャッチアップできます。

2. 活用ノウハウ・事例の共有

XGRIDSの活用事例やノウハウを共有し、ユーザー同士が実践的な知見を得られる場を提供します。

想定していなかった活用方法や、現場での工夫を知るきっかけにもなります。

3. 質問・相談の場

XGRIDSに関する質問や相談を投稿できます。

操作方法に関する小さな疑問から、関連システムとの連携、活用上の課題、製品への要望まで、幅広い相談を受け付けます。

4. ウェビナー・オフラインイベント情報の発信

コミュニティサイトでは、ウェビナーやオフラインイベントに関する情報も発信します。

XGRIDSや3D Gaussian Splattingに関する知識習得、人脈形成、ユーザー同士の交流の機会として活用できます。

5. 販売代理店・パートナーの情報キャッチアップ

販売代理店やパートナー企業にとっても、XGRIDSの最新情報や活用事例を把握できる場として活用できます。

最新知識の習得や、自立した販売・サポート体制の強化にもつなげていきます。

対象者

「XGRIDS Active Community」は、以下のような方を対象としています。

- XGRIDSをすでに活用しているユーザー- XGRIDSの導入を検討している企業・担当者- XGRIDSを取り扱う販売代理店- 3D Gaussian Splatting、デジタルツイン、空間スキャンに関心のある方- XGRIDSの活用方法や最新情報を継続的にキャッチアップしたい方登録はこちらから :https://digitaltwin.active-rt.com/xgrids-community/?utm_source=prtimes

今後の展開

本コミュニティサイトでは、XGRIDSに関する情報発信、ユーザー間交流、ナレッジ共有を通じて、導入後の活用支援や販売代理店への情報提供を強化していきます。

今後は、XGRIDSに関するアップデート情報、製品マニュアル、事例紹介、Q&A、イベント情報などのコンテンツを順次拡充し、XGRIDSユーザーが継続的に学び、相談し、つながることができるコミュニティを目指します。

XGRIDS Active Community概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93846/table/18_1_981ced11fbe9e0f3bd459536863f58ad.jpg?v=202606240451 ]

■会社概要

会社名：アクティブリテック

所在地：東京都新宿区西新宿 6-20-7

代表者：前田拓海

事業内容：3DGS、VR・AR、システム開発、3Dスキャナー ほか

URL：https://active-rt.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社アクティブリテック

第3営業部デジタルツイン事業課

TEL：03-6825-1987

E-mail：activr-sales@active-rt.com

お問い合わせフォーム：https://tayori.com/f/xgrids-contact