【導入事例】レシートキャンペーンで応募総数3,558件を達成｜ゴーゴーカレーが実践した参加率向上施策とは

山陽ファースト株式会社

株式会社山陽ファースト（本社：大阪市中央区）が提供するデジタル販促プラットフォーム「ONEBUCKET（ワンバケット）」は、株式会社ゴーゴーカレー（本社：石川県金沢市）が実施した「ゴーゴーカレーの日」記念レシートキャンペーンを支援しました。

本キャンペーンでは、全国の店舗でレシート応募キャンペーンを展開し、応募総数3,558件を達成。限られた予算の中でも、多くのお客様に参加いただく販促施策として成果を上げました。

また、企画設計からキャンペーンページ制作、クリエイティブ制作、運用サポート、応募データの管理・分析までをワンストップで支援。参加者の利便性向上だけでなく、キャンペーン運営の効率化や次回施策に活用できるデータ蓄積にも貢献しました。

本リリースでは、「ゴーゴーカレーの日」を盛り上げるために実施したレシートキャンペーンの背景や成果、導入いただいた理由についてご紹介します。

「ゴーゴーカレーの日」をもっと盛り上げたい。限られた予算の中で成果を出せる施策を模索

全国に店舗を展開するカレー専門チェーン「ゴーゴーカレー」は、毎年5月5日の「ゴーゴーカレーの日」に合わせて様々なプロモーションを実施しています。

同社では今回、年に一度の記念日をさらに盛り上げるため、多くのお客様が参加できる大型キャンペーンの実施を検討していました。

しかし、

・全国の店舗で展開できること

・参加ハードルが低いこと

・限られた予算内で実施できること

・運営負荷を抑えられること…など複数の条件があり、

どのようなキャンペーンが最適か悩まれていました。

また、単発の販促施策で終わらせるのではなく、今後のマーケティング施策にも活用できるデータを取得したいという要望もありました。

企画段階から伴走。参加しやすいレシートキャンペーンを提案

ONEBUCKETでは、単にシステムを提供するだけではなく、キャンペーンの目的や予算、運営体制などをヒアリングしたうえで企画段階からサポートを実施しました。

ゴーゴーカレーご担当者様と打ち合わせを重ね、

「どうすればより多くのお客様に参加していただけるか」

「限られた予算の中で最大限の成果を出すにはどうすれば良いか」

という視点で施策を検討。

その結果、商品購入後のレシートをスマートフォンからアップロードするだけで応募できるレシートキャンペーンを採用しました。

アプリのダウンロードや複雑な会員登録を不要とすることで、誰でも気軽に参加できる導線を実現しています。

さらに、

・キャンペーン企画設計

・応募フロー構築

・キャンペーンページ制作

・キービジュアル制作

・応募システム構築

・運用サポート までワンストップで支援しました。

導入の決め手は「提案力」と「手厚いサポート体制」

ゴーゴーカレーご担当者様からは、導入理由として価格面だけでなく、企画段階から親身に伴走した提案力とサポート体制を評価いただきました。

「イベントで出会った担当者の方が非常に熱心に相談に乗ってくださり、こちらの要望に寄り添いながら提案してくれたことが大きかったです。」

「応募データの集計や管理工数が約50％削減され、次回施策の分析にも活用しやすくなった」

また、キャンペーン開始前の準備だけでなく、運用中も継続してサポートを行うことで、安心して施策を進行できる体制を構築しました。

全店舗でQRコードを掲示。応募導線を最適化

キャンペーン成功のポイントとなったのが、店舗内での応募導線設計です。

ゴーゴーカレーでは、全店舗の客席に応募用QRコードを掲示。

商品を待っている時間や食事中に、その場で応募できる環境を整備しました。

「後で応募しようと思って忘れてしまう」

という機会損失を防ぐことで、参加率向上につながりました。

店舗スタッフの負担を増やすことなく、自然な形でキャンペーン参加を促進できたことも大きな成果の一つです。

応募総数3,558件を達成。データ活用による次回施策への展開も可能に

キャンペーン期間中の応募総数は3,558件を記録しました。

多くのお客様にご参加いただき、「ゴーゴーカレーの日」を盛り上げる施策として大きな成果を上げることができました。

また、デジタルで応募データを管理することで、

応募状況のリアルタイム把握

参加者データの集計

店舗別の傾向分析

次回施策への活用 が可能となりました。

従来の紙応募や手作業での集計と比較して、運営負荷を大幅に軽減しながらマーケティングデータを蓄積できる環境を実現しています。

キャンペーン施策のご相談は、こちら(https://sanyo-fast.com/reciri/)よりお気軽にご相談ください。

ONEBUCKET（ワンバケット）※旧レシリ

「ONEBUCKET」は、レシート画像のアップロード、シリアルコード入力、アンケート回答、スタンプラリー、診断コンテンツなどを通じてユーザー参加型のキャンペーンを簡単に実施できるデジタル販促システムです。企業のマーケティング活動において、購買促進・顧客エンゲージメント向上・データ収集をスムーズに行うことができるため、多くの企業様に導入いただいています。

「ONEBUCKET」の強み

「ONEBUCKET」は、キャンペーン施策と購買データ分析を一体型で提供できる国内唯一級のデジタル販促プラットフォームです。今回のAIxバスケット分析により、キャンペーン実施 → 購買データ収集 → AI分析 → 売場・施策改善 という一連のサイクルをワンストップで実現できます。

今後の展望

山陽ファーストでは今後、生成AIとの連携をさらに強化し、販促データ分析だけでなく、キャンペーン設計や企画立案、レポート作成までを一気通貫で支援できる環境づくりを進めてまいります。

「データを集める」だけではなく、「データから成果を生み出す」ためのデジタル販促プラットフォームとして、企業の販促活動を支援してまいります。

会社概要

株式会社ゴーゴーカレー（導入企業様）

所在地：〒920-0013 石川県金沢市沖町イ81番地1

事業内容：カレーの専門商社（カレー店のチェーン展開/カレーの商品開発・卸し・販売/カレープロデュース事業・コンサルティング事業)

URL：https://gogocurry.com/

山陽ファースト株式会社（キャンペーンシステム提供）

所在地：＜東京オフィス＞〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-7-10 山京ビル本館202号

＜大阪オフィス＞〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5-7 上六ビル602

事業内容：デジタル販促ソリューション「ONEBUCKET」「タカハッシュ」などの開発・提

供

URL：https://sanyo-fast.com/