Akai探偵事務所が、浮気調査含む全プランで全額後払い制を導入

株式会社赤井事務所

全国15拠点の浮気調査特化型の探偵事務所「Akai探偵事務所」（運営：株式会社赤井事務所）は、浮気調査を含む全ての料金プランにおいて、全額後払い制を導入した

同社では、これまで一部の料金プランで後払い制を採用していたが、このたび対象を全プランに拡大する。着手金・保証金・前払い金などを必要としない料金体系とすることで、探偵への依頼時に生じやすい費用面の不安を軽減し、より相談しやすい体制を整えるとしている。

■全プラン全額後払い制の概要

Akai探偵事務所が今回導入した全額後払い制は、一部プランのみではなく、浮気調査を含む全プランを対象としたもの。契約時に着手金・保証金・前払い金などは不要としており、初めて依頼する方向けのお試し調査3,000円も対象に含まれる。

また、契約書に記載されていない追加料金は発生しない方針を掲げており、事前に提示された内容に基づいて依頼を検討できる点も特徴としている。

なお、今回の全額後払いプラン等は、東京新宿営業所、西東京営業所、大阪東営業所、大阪梅田営業所の4営業所での対応。

■導入の背景

浮気調査は、相談者にとって精神的な負担が大きい分野であり、依頼前には料金、調査内容、証拠の質、調査後の対応など、複数の不安が生じやすい。

同社では、こうした不安に対応するため、料金面では全額後払い制を導入し、調査面では証拠取得力や報告書の品質、調査後のサポート体制を重視している。今回の全プラン全額後払い制は、これまで一部プランで実施してきた後払い対応を、より分かりやすい料金方針として明確化するものとなる。

■Akai探偵事務所が掲げる主な特徴

Akai探偵事務所では、同社が選ばれる理由として、以下の点を挙げている。

■その他の対応体制

- 全プラン全額後払い一部プランのみではなく、全プランを対象に全額後払い制を採用。着手金・保証金・前払い金などは不要としている。- 浮気調査に最適化した機材力と証拠取得力暗所、遠距離、人通りの多い場所、対象者への接近が難しい場所など、現場状況に応じた機材運用と証拠取得力を特徴としている。- 浮気調査特化で26年の実績浮気調査に特化した探偵事務所として、長年にわたり調査体制や報告書作成、調査後のサポートに取り組んできたとしている。- 完全成功報酬は最安値保証完全成功報酬制の調査では、同条件比較時の最安値保証を掲げている。- 成功条件を契約書に明記成功報酬制の調査では、不貞を立証できる成功条件を契約書に明記する方針としている。成功の定義をあいまいにしないことで、依頼者との認識のずれを防ぐとしている。- 5年間の裁判保証成功条件を満たした後も、5年間の裁判保証を設けている。取得した証拠が、調査後の話し合いや法的手続きで活用される可能性を踏まえた制度となる。- 写真を完全分離した報告書PDFのみではなく、写真専用紙に印刷した写真を完全分離する形式の報告書を採用している。- 調査後5年間のカウンセリング対応調査後5年間のカウンセリング対応を行い、夫婦関係の修復、離婚、慰謝料請求など、調査後の判断に関する相談にも対応している。- デジタル証拠への対応力スマートフォンや各種デジタル機器に関連する証拠の重要性が高まる中、デジタル・フォレンジック有資格者が対応する体制を整えている。

同社では、全額後払い制のほか、契約書記載外の追加料金なし、お試し調査3,000円、離婚問題に強い弁護士の紹介、リアルタイム報告対応、24時間365日全国対応、最短即日対応、相談・見積もり無料、報告書サンプル公開、法令遵守の調査、Akai探偵学校による調査員研修、日本調査業協会正会員、専任担当制などを特徴としている。

今後も同社は、浮気調査に特化した探偵事務所として、証拠取得力、料金の分かりやすさ、調査後のサポート体制の強化に取り組むとしている。

■後払いプラン等の対応営業所

東京新宿 ： 東京都新宿区愛住町19-24 アイ・シー・エルビル2F

探偵業届出番号：東京都公安委員会 第30160281号

( https://www.akai-tantei.com/share/tokyo/shinjuku/ (https://www.akai-tantei.com/share/tokyo/shinjuku/))

西東京 ： 東京都小金井市東町5-28-24

探偵業届出番号：東京都公安委員会 第30070181号

( https://www.akai-tantei.com/share/koganei.htm )

大阪東 ： 大阪府大東市赤井1-6-15 駅前ビル3F

探偵業届出番号：大阪府公安委員会 第62075871号

( https://www.akai-tantei.com/share/osaka.htm(https://www.akai-tantei.com/share/osaka.htm) )

大阪梅田 ： 大阪府大阪市北区西天満3-4-8 フジタビル3F

探偵業届出番号：大阪府公安委員会 第62190349号

( https://www.akai-tantei.com/share/osaka/osaka-shi/ )

※後払いプラン等の対応営業所は、上記4営業所となる。詳細については、電話またはLINEでの問い合わせが可能。

■会社概要

商号：株式会社赤井事務所（浮気調査特化型 Akai探偵事務所）

代表者：代表取締役 継野 勇一

設立：2001年2月

資本金：1,000万円

拠点数：全国15拠点

TEL：0120-96-0061（全国受付）

会社公式URL：https://www.akai-tantei.com/

会社概要URL：https://www.akai-tantei.com/share/cor.htm