最新マーケティングを学べる無料勉強会を開催― 人気ゲームに学ぶ WEB広告運用のリソース配分戦略―について学べる実践型セミナー

はじめに

one move株式会社

ONE Lab（ワンラボ）は、one move株式会社が運営する“マーケティングを科学する”専門チームです。アルゴリズム分析や最新トレンドの検証を継続的かつ体系的に行い、マーケティング成果の最大化を追求しています。

日々、200社を超えるクライアント様の戦略設計・企画・運用・分析改善に携わる中で得た知見をベースに、Z世代の感性に響くクリエイティブ制作や、インフルエンサーを活用したプロモーション、成果につながる広告運用をテーマとしたセミナーを展開。各領域のスペシャリストが講師として登壇し、実務に直結するノウハウを提供しています。

加えて、ONE Labではナレッジの体系化や新たなマーケティング手法の研究・検証にも積極的に取り組んでおり、変化の早い市場へ柔軟に対応できる体制づくりを進めています。

今回の勉強会では、日々の分析や現場で培った知見を基に、企業成長に貢献するマーケティング戦略やSNS活用の実践を紹介。明日から取り入れられるエッセンスを、分かりやすくお届けする内容となっています。

無料勉強会のテーマ:人気ゲームに学ぶ WEB広告運用のリソース配分戦略

広告運用において成果を左右するのは、予算の大小ではなく「何に投資し、何を選ばないか」という意思決定です。本セミナーでは、人気ゲームにおけるリソース配分や育成戦略の考え方をヒントに、WEB広告運用における投資配分と最適化の考え方について解説します。

広告運用では、媒体ごとの特性を理解せずに広く配信するだけでは成果につながりません。各媒体が担う役割やKPIを整理し、認知・獲得・育成といった目的ごとに適切な予算配分を行うことが重要です。本セミナーでは、媒体選定の考え方に加え、限られた予算や運用工数をどこに集中させるべきか、広告ポートフォリオ最適化の視点から分かりやすく紹介します。

また、実際の成功事例・失敗事例も交えながら、成果を生み出した意思決定の背景や、リソース配分によって結果がどう変化したのかを具体的に解説。感覚ではなく、戦略として広告運用を設計するための考え方を学べる実践型セミナーです。

開催日時と参加方法

日時 ：2026年7月7日（火）12:00（※今回のテーマ）

日時 ：2026年7月14日（火）12:00（※以下、テーマは順次発表）

日時 ：2026年7月21日（火）12:00

日時 ：2026年7月28日（火）12:00

参加方法：事前のお申し込みは不要です。

お時間になりましたら以下のURLにアクセスしてください。

https://meet.google.com/jdd-dbrf-skn

※カメラ・マイクはOFFで問題ございません。

※毎週火曜日正午より、様々なテーマで勉強会を行っております。

ミーティングURLは共通です。

会社概要

会社名 ：one move株式会社

設立 ：2020年6月

代表取締役：原 慎吾

所在地 ：東京都三鷹市井の頭5－12－17

事業内容 ：SNSプロモーション事業、有料職業紹介事業

関係会社 ：株式会社ピアラ(東京証券取引所スタンダード市場)