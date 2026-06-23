【AI対策できていますか？】AI検索（LLMO）・コンテンツ内製化の最新情報とノウハウを学べる、ipeのWEB集客最大化ウェビナーを4日間で開催（2026年7月前半）

株式会社ipe

株式会社ipe（本社：東京都港区）は、最新のアルゴリズム分析に基づいた「AI時代のWEB集客最大化ウェビナー」を2026年7月前半に計6本開催いたします。

ウェビナー一覧ページはこちら(https://ipeinc.jp/media/seminar/)です

本ウェビナーでは、急速に普及するAI検索（AIO/LLMO）時代において、メディアやマーケターが直面する「アクセス減少」の課題を解決する実践的な戦略をお届けします。

AI検索の最新アルゴリズム対策から、Google Discoverの活用法、生成AIを駆使した高品質なコンテンツ記事内製化のノウハウ、さらには流入数に頼らない「新・KPI設計」にいたるまで、激変する市場で競合に差をつけ、売上を最大化するための即戦力ノウハウを全6回にわたって凝縮してお届けします。

以下に、「ウェビナーで得られる3つのこと」と「ウェビナースケジュール」を記載させていただきます。

ウェビナーで得られる3つのこと

１・AI検索（LLMO/AIO）時代の最新SEO・Discover実践戦略

AIに流入を奪われる時代を生き抜くために、AIが好んで引用する「根拠データ」の作り方や、LLMO（大規模言語モデル最適化）の具体的な対策・ロードマップが身につきます。

２・生成AIを活用した高品質なコンテンツ内製化ノウハウ

単なる自動生成に留まらない、ツールの特性を活かした「質の高い記事」を効率的に社内で作成するためのポイントと体制構築の裏側を公開します。

３・「アクセス減でも売上を伸ばす」新しい成果測定とKPI設計

検索環境の変化に伴い、従来のPV・セッション至上主義から脱却。AIO時代に最適化された効果測定方法と、ビジネスの成果に直結する「新・KPI」の実務を徹底解説します。

7月前半開催ウェビナーラインナップ

◆ 7月前半の開催ウェビナー一覧

【1】AIに流入を奪われる時代、メディアはどう生き残る？

SEO×LLMO×Discoverの実践戦略

日時： 2026年7月2日（木） 14:00～15:00

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260702/

【2】生成AI時代『LLMO』対策で差をつける！

効果測定方法と実践対策を徹底解説

日時： 2026年7月3日（金） 14:00～15:00

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260703/

【3】【生成AI×コンテンツ内製化】

AIツールを活用し、質の高い記事を作成する方法 ～コンテンツ内製のポイントを大公開～

日時： 2026年7月9日（木） 14:00～15:00

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260709/

【4】【AIO×コンテンツ】

引用されるのは「結論」ではない？AIが好む「根拠データ」の作り方

日時： 2026年7月10日（金） 14:00～15:00

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260710/

【5】【LLMO対策入門】AI対策は何から始める？の疑問を解消！

～LLMO対策のロードマップを大公開～

日時： 2026年7月16日（木） 14:00～15:00

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260716/

【6】【AIOウェビナー】流入数が減っても売上が上がる？

AIO時代の「新・KPI」設計と効果測定の実務

日時： 2026年7月17日（金） 14:00～15:00

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260717/

■SEO～AI対策まで包括的に｜株式会社ipeのSEO支援

【検索順位・自然流入を増やしたい企業様へ】

数百万ページ規模の大規模Webサイトをはじめ、500社以上の多様な業界での支援実績を誇る一気通貫型のSEOコンサルティング会社です。

単なるキーワード順位の改善にとどまらず、内部構造の最適化（テクニカルSEO）から、高度なコンテンツ戦略、売上に直結するコンバージョン（CV）改善まで、専任のコンサルタントが貴社のマーケティングチームに伴走します。

支援例

●サイトタイプ別のキーワード戦略設計と既存ページの改善

●コンテンツ・特集ページの改善とEEAT強化

●エリアページや予約導線の内部リンク最適化

●テクニカルSEO（構造化データ・Canonical・表示速度改善）

■ipeのAIO（LLMO）支援

ipeのSEO支援についてはこちら :https://ipeinc.jp/service/seo/

【生成AI検索（ChatGPT等）での露出を高めたい企業様へ】

ipeでは、旅行・観光領域のSEO支援だけでなく、AI検索における引用・言及状況の可視化とコンサルティングを提供しています。

「SEOは取り組んでいるが、AIに自社が引用されているか分からない」「生成AI時代の集客戦略を一から設計したい」など、課題が明確でない状況でもお気軽にご相談ください。

支援例

●生成AI上のブランド認識・引用状況の可視化

●AIに参照されやすいFAQ・選び方記事・費用相場記事の設計

●ChatGPT・Gemini・Perplexityでの自社名・施設名の言及状況モニタリング

●検索結果とAI回答の双方で選ばれるための情報設計の見直しと改善施策の実行

■LLMO（生成AI検索）対策ツール「AKARUMI」

ipeのLLMO支援についてはこちら :https://ipeinc.jp/service/llmo/

ユーザーの検索行動が従来のGoogle検索からChatGPTやGemini等の「生成AI検索」へと移行する中、企業にとってAIに「正しく学習され、推奨されること」の重要性が急増しています。

「AKARUMI」は、AI検索エンジン内での自社ブランドの露出状況を調査・分析し、的確なLLMO（AIO）施策を可能にする、時代を先駆けるマーケティングツールです。

全機能無料でお試しいただける「無料トライアル」も行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■株式会社ipe 会社概要

AKARUMIについて詳しくはこちら :https://akarumi.jp/

株式会社ipeは、500社以上の支援実績と継続率90％以上の実績を有する、SEO・LLMOコンサルティング会社です。

大規模サイトSEOで培った情報設計・コンテンツ改善の知見と、LLMO分析ツール「AKARUMI」によるデータ分析をもとに、生成AIやAI検索において企業・サービスの情報が正しく理解・引用されるためのLLMO対策を支援しています。

また、ipeでは、分析結果をもとにしたLLMOコンサルティングを提供しています。情報設計の見直しから改善施策の実行まで、一貫した支援が可能です。お気軽にお問い合わせください。

SEOコンサルティングサービスはこちら :https://ipeinc.jp/service/seo/

会社名 ：株式会社ipe

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

代表取締役：沖田純一、土井直哉

設立 ：2013年10月

事業内容 ：Webコンサルティング事業、メディア事業

■情報発信サイト

500社以上の支援実績に基づくSEO・Webマーケティングメディア「strategy(https://ipeinc.jp/media/)」

次世代のAI検索対策・最新トレンドを届ける「AKARUMI INSIGHTS(https://akarumi.jp/knowledge/)」

Webマーケティング最新ノウハウなら「AKARUMI（アカルミ）チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCmqwjXRRAxNACA_94VK79WA)」（YouTube）

■本リリース・サービスに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

TEL：03-6455-5871(9:30~18:30)