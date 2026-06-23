（公財）日本非営利組織評価センターは、リタワークス株式会社と連携開始
公益財団法人日本非営利組織評価センター（以下、JCNE）（東京都港区）は、このたび、NPO・公益法人向けホームページ制作サービス「nuweb」および寄付・支援者を増やす広報ツール制作「キフフ」を展開するリタワークス株式会社（大阪府大阪市）と連携し、グッドギビングマーク取得団体の情報発信力向上と寄付募集の強化を支援する取り組みを開始しました。
本連携により、JCNEの「グッドギビングマーク」を取得した団体は、リタワークス株式会社が提供するホームページ制作サービス「nuweb」および寄付・支援者を増やす広報ツール制作「キフフ」 を優待価格（制作費用10％割引）で利用できるようになります。これにより、団体の情報発信力の向上や寄付募集の強化が期待されます。
グッドギビングマーク認証団体向けの特別割引プランの詳細は、専用サイトをご覧ください。
https://nuweb.jp/jcne/index.html
連携の背景
近年、支援者や寄付者は、団体の活動内容だけでなく、NPOの透明性や信頼性も重視するようになっています。
JCNEは、第三者組織評価を通じて非営利組織のガバナンス向上と信頼性の可視化に取り組んでいます。一方、リタワークス株式会社は、NPO・公益法人に特化したホームページ制作やファンドレイジング支援を行い、多くのNPOの情報発信を支援してきました。
また、リタワークス株式会社は、グッドギビングマーク制度の「活用団体」でもあり、NPOの信頼性向上のための環境づくりに取り組んできました。
今回の連携を通じて、両者はグッドギビングマーク制度の普及・活用を推進し、NPOの信頼性向上と情報発信力強化を支援するとともに、信頼に基づく寄付文化の発展に貢献してまいります。
連携内容
グッドギビングマーク取得団体を対象に、以下のサービスを通常価格から10％割引で提供します。
- nuweb（ホームページ制作）
- キフフ（振込書付チラシ制作）
- その他デザイン制作（ロゴ・パンフレット制作など）
◆nuwebとは
「nuweb」は、NPOに特化したホームページ制作・運用サービスです。団体の活動や想いを効果的に発信し、支援者との信頼関係を築くための情報発信基盤づくりを支援しています。
◆キフフとは
「キフフ」は、寄付・支援者を増やすための広報ツール制作サービスです。郵便振込書と一体化したチラシ・リーフレットをはじめとして、パンフレット、年次報告書などNPOの広報ツールを幅広く制作しています。
グッドギビングマーク認証団体向け特別割引プランの詳細は、以下をご参照ください。
https://nuweb.jp/jcne/index.html
リタワークス株式会社について
リタワークス株式会社は、「利他の想いと行動で世界をより良くする」を理念に、NPO・公益法人向けホームページ制作サービス「nuweb」や寄付募集支援サービス「キフフ」を提供しています。非営利組織に特化した知見を活かし、情報発信やファンドレイジングを支援しています。
企業名：リタワークス株式会社
代表取締役：中川 雄太
所在地：〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17 江戸堀イーストビル6F
設立：2008年5月2日
URL：https://ritaworks.jp/
事業内容：病院・NPO分野に特化したプロダクト・サービスの開発・提供、ホームページ制作・運用支援、ファンドレイジング支援サービスの提供等
〈リタワークス株式会社に関するお問い合わせ〉
リタワークス株式会社
お問い合わせフォーム：https://ritaworks.jp/contact.html
公益財団法人 日本非営利組織評価センター（JCNE）について
団体名：公益財団法人 日本非営利組織評価センター
理事長：佐藤 大吾
所在地：〒105₋0001 東京都港区虎ノ門１丁目１１-２ 日本財団第二ビル３階
設立：2016年4月1日
URL：https://jcne.or.jp/
事業内容：評価・認証事業の実施・公開、評価・認証制度に携わる人材育成ほか
〈JCNEに関するお問い合わせ〉
公益財団法人 日本非営利組織評価センター
お問い合わせフォーム：https://goodgiving.jcne.or.jp/contact/