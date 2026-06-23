女の子の産着は「白系」が人気1位｜ピンク・赤を上回る結果に【保護者100人調査】

株式会社LIN

レンタル衣裳マイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、お宮参りを経験した保護者100名を対象に「女の子の産着で人気の色」についてアンケート調査を実施しました。

その結果、

1位 白系（40.0％）

2位 ピンク系（35.0％）

3位 赤系（31.3％）

となり、従来から人気の高い赤系を上回って、白系が最も支持される結果となりました。

近年は写真映えや上品な雰囲気を重視し、ナチュラルカラーを選ぶ家庭が増えていることがうかがえます。

■調査結果｜女の子の産着人気カラーランキング

1位 白系

40.0％

2位 ピンク系

35.0％

3位 赤系

31.3％

※複数回答

■白系人気が高まる理由

かつて女の子の産着といえば赤やピンクが定番でした。

しかし近年は、

・写真映えする

・上品でやさしい印象

・家族写真になじみやすい

・ナチュラルな雰囲気を演出できる

といった理由から、白系の人気が高まっています。

特に近年のお宮参りでは、母親の服装もワンピースや淡色コーデが増えており、全体の統一感を重視する傾向も見られます。

■白系人気が高まる理由

かつて女の子の産着といえば赤やピンクが定番でした。

しかし近年は、

・写真映えする

・上品でやさしい印象

・家族写真になじみやすい

・ナチュラルな雰囲気を演出できる

といった理由から、白系の人気が高まっています。

特に近年のお宮参りでは、母親の服装もワンピースや淡色コーデが増えており、全体の統一感を重視する傾向も見られます。

■赤やピンクも依然として人気

一方で、

ピンク系35.0％

赤系31.3％

と、伝統的な女の子らしいカラーも依然として高い支持を集めています。

華やかさや祝い着らしさを重視する家庭では、赤やピンクを選ぶケースも多く、産着選びの多様化が進んでいることが分かります。

■専門店の視点｜“女の子＝赤”ではなくなってきた

レンタル衣裳マイセレクトでも近年は、

・白系

・クリーム系

・ベージュ系

・くすみカラー系

の問い合わせが増加しています。

従来の「女の子は赤」という選び方だけでなく、

ご家族の好みや写真の雰囲気に合わせて選ぶ傾向が強くなっています。

■関連ページ

女の子産着レンタル一覧

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237037/237038/list.html

レンタル衣裳マイセレクト 産着レンタル一覧

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237037/list.html

調査概要

調査対象：お宮参りを経験した保護者

調査人数：100名

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

調査期間：2026年6月

調査主体：株式会社LIN

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◆株式会社 LIN

着物レンタルマイセレクト

HP：https://www.tomesode-myselect.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kimono_rental_myselect/

所在地 ：岐阜県可児市塩914-3

代表取締役：林竜吾

事業内容 ：全国配送 着物レンタル

営業時間 ：10:00～18:00

定休日 ：水曜日