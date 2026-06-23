レオス・キャピタルワークス、「ひふみWebサービス」のログイン認証にCapy生体認証ソリューションを採用

Capy株式会社

Capy株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡田 満雄、以下「Capy」）は、レオス・キャピタルワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：湯浅 光裕、以下「レオス・キャピタルワークス」）が提供する投資信託のお客様専用ページ「ひふみWebサービス」において、ログイン認証基盤として「Capy生体認証ソリューション」が採用されたことをお知らせいたします。

近年、フィッシング攻撃や認証情報の漏えいを起因とする不正アクセス被害が増加する中、企業にはより安全で利便性の高い認証基盤が求められています。

レオス・キャピタルワークスでは、利用者の利便性向上と認証セキュリティ強化を目的として、「ひふみWebサービス」へのパスキー認証導入に向けた開発を進めています。

Capy生体認証ソリューションは、FIDO規格に準拠したパスキー認証を提供する認証基盤です。スマートフォンやPCに搭載された生体認証機能を活用することで、パスワードに依存しない認証方式を実現し、セキュリティ強化と利便性向上を支援します。

Capyは今後も「セキュリティとユーザビリティの両立」を理念に、認証セキュリティ分野におけるサービス提供を通じて、お客様の安全で快適なデジタル体験の実現に貢献してまいります。

レオス・キャピタルワークス株式会社について- レオス・キャピタルワークスは「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念のもとに2003年に創業した資産運用会社です。- 運用・販売する投資信託を通じてお客様の長期にわたる資産形成を応援します。また投資顧問業においては、国内外の企業年金基金、機関投資家のお客様の資産を受託、運用しております。- レオス・キャピタルワークスはSBIグローバルアセットマネジメント株式会社（証券コード4765）のグループ会社です。- なお、2026年12月1日付で「SBIレオス・キャピタルワークス株式会社」に称号変更をいたします。- URL：https://www.rheos.jp/Capy株式会社について- 会社名：Capy株式会社- 代表者：代表取締役社長 岡田 満雄- 本社所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアビル12F- 設立：2017年8月- 事業内容：不正ログイン対策ツール「Capyキャプチャ」の開発・提供、生体認証ソリューションの開発・提供、セキュリティコンサルティング- 公式サイト：https://corp.capy.me/ja(https://corp.capy.me/ja)本リリースに関するお問い合わせ先- Capy株式会社 広報担当- Email：info@capy.me