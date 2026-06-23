ビジネス実務与信管理検定『ミニ模擬2級・3級』を提供開始　～10分で試験を体験、企業の与信管理意識向上を支援～

リスクモンスター株式会社

法人向け与信管理クラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本太一）は、企業における与信管理教育の普及を目的として、「ビジネス実務与信管理検定」を体験できるコンテンツの提供を6月22日より開始いたしました。

今回公開したコンテンツは、以下の2種類です。

・ビジネス実務与信管理検定３級 ミニ模擬

・ビジネス実務与信管理検定２級 ミニ模擬

本コンテンツは、リスク管理情報研究所監修のeラーニングコンテンツです。リスクモンスター会員は会費内で受講でき、与信管理に関する問題を実際に解きながら、検定試験の難易度や出題イメージを確認できます。

ミニ模擬コンテンツ提供開始

■提供背景：「与信管理は難しい」を、まずは10分で変える

近年、企業を取り巻く経営環境は不透明感を増しており、倒産リスクや取引先管理、コンプライアンス対応など、企業に求められるリスクマネジメントは高度化しています。

一方で、与信管理は「専門知識が必要」「難しそう」といったイメージを持たれやすく、教育や資格取得への第一歩が進みにくいという課題があります。

こうした背景を踏まえリスクモンスターは、「ビジネス実務与信管理検定試験」を短時間で体験できるミニ模擬を提供し、受験の心理的ハードルを下げるとともに、企業における与信管理教育の入口として活用いただくことを目指します。

■コース紹介

・ビジネス実務与信管理検定３級 ミニ模擬

ビジネス実務与信管理検定３級試験を体験するコンテンツです。本コースで出題イメージをつかんだ後に、実際の試験にチャレンジいただけます。

３級試験は無料で、リモート受験が可能です。団体受験のご相談も承っています（与信知識力診断サービス）。

・ビジネス実務与信管理検定２級 ミニ模擬

ビジネス実務与信管理検定２級試験を体験するコンテンツです。３級試験合格後のステップアップとしてご利用いただけます。

■提供方法

リスクモンスター会員は会費内で利用可能。定額制社員研修サービス「サイバックスUniv.」にログインのうえ受講いただきます。

「与信知識力診断サービス」で組織の知識レベルを可視化（団体受験）

リスクモンスターでは、企業向け団体受験サービス「与信知識力診断サービス」も提供しています。 「ビジネス実務与信管理検定３級」の受験と診断結果レポートをセットで提供し、企業の与信管理知識の現在地を可視化します。

受験結果レポートから、各部門の与信リスクの理解度、担当者ごとの知識のばらつきなどを把握可能です。

ビジネス実務与信管理検定とは

与信管理に関する実践的な実務能力および知識を測定する試験で、リスク管理情報研究所が運営しています。与信管理知識は、商取引におけるリスク評価や問題解決に必要なリスクマネジメントの基礎能力であり、すべてのビジネスパーソンに不可欠なスキルです。

検定は難易度別に「1級」「２級」「3級」があり、リモート試験や団体受験に対応しています。3級試験は無料で受験可能です。ビジネススキルの力試しはもちろん、企業の与信管理知識の現状把握に活用できます。

検定試験の詳細（リスク管理情報研究所） ： https://www.rmiri.co.jp/exam/index.html

リスクモンスター株式会社

2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業（定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」）やビジネスポータルサイト事業（グループウェアサービス等）、BPOサービス事業、海外事業（利墨（上海）商務信息咨詢有限公司）にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しています。

リスモングループ会員数は、2026年3月末時点で15,042（内、与信管理サービス等8,445、ビジネスポータルサイト等3,015、教育事業等3,085、その他497）となっております。



【会社概要】

社名：リスクモンスター株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋2-16-5 RMGビル

代表取締役社長：藤本 太一

設立：2000年9月

上場区分：東証スタンダード市場（証券コード：3768）

HP：https://www.riskmonster.co.jp/