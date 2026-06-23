ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』毎日のお出かけや買い物が楽しくなる！保冷バッグやランチ巾着など全６種がスケーターから発売中

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』デザインのバッグシリーズ全６種を発売中です。

今回登場するのは、保冷ランチトートバッグ、巾着付き保冷レジかごバッグ、保冷ポーチ付きトートバッグ、保冷トートバッグ（大）、ランチ巾着、ペットボトルケースの６アイテム。

■商品特長

『トイ・ストーリー５』に登場する人気キャラクターたちをあしらった総柄デザインです。保冷機能付きアイテムを中心にラインナップしており、夏のおでかけにもピッタリです。

■商品詳細

保冷ランチトートバッグ 『トイ・ストーリー５』

価格（税込）：1,980円

サイズ：360×120×220mm

品番：APCL11

JAN：4973307744815

お弁当や飲み物をまとめて入れやすいランチトートバッグです。

マチのある形状でランチ用品を持ち運びやすく、オフィスや学校への普段使いに活躍します。

巾着付き保冷レジかごバッグ 『トイ・ストーリー５』

価格（税込）：2,750円

サイズ：410×255×250mm

品番：APCR11

JAN：4973307744808

買い物かごにセットして使いやすい、巾着付きの保冷レジかごバッグです。

上部の巾着で中身の飛び出しも抑えられます。

保冷ポーチ付きトートバッグ 『トイ・ストーリー５』

価格（税込）：1,980円

サイズ：（バッグ）310×115×215mm （ポーチ）290×105×200mm

品番：APCTW11

JAN：4973307744839

トートバッグに保冷ポーチが付いた、日常使いしやすいアイテムです。

保冷トートバッグ（大） 『トイ・ストーリー５』

価格（税込）：2,750円

サイズ：450×160×340mm

品番：APCT12

JAN：4973307744822

食品や飲み物をまとめて入れやすい大きめサイズの保冷トートバッグです。

ランチ巾着 『トイ・ストーリー５』

価格（税込）：990円

サイズ：275×140×170mm

品番：APKB17

JAN：4973307744792

お弁当箱やランチ小物をまとめやすい巾着です。

ペットボトルケース 『トイ・ストーリー５』

価格（税込）：1,408円

サイズ：φ84×155mm

品番：APPB11

JAN：4973307744785

ペットボトルを持ち運びやすいケースです。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/shop/default.aspx

全国の量販店、専門店、雑貨店などで販売中です。

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※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

(C) Disney/Pixar

Mr. Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. (C)Hasbro. All Rights Reserved.

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021