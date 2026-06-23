ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』毎日のお出かけや買い物が楽しくなる！保冷バッグやランチ巾着など全６種がスケーターから発売中
スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』デザインのバッグシリーズ全６種を発売中です。
今回登場するのは、保冷ランチトートバッグ、巾着付き保冷レジかごバッグ、保冷ポーチ付きトートバッグ、保冷トートバッグ（大）、ランチ巾着、ペットボトルケースの６アイテム。
■商品特長
『トイ・ストーリー５』に登場する人気キャラクターたちをあしらった総柄デザインです。保冷機能付きアイテムを中心にラインナップしており、夏のおでかけにもピッタリです。
■商品詳細
保冷ランチトートバッグ 『トイ・ストーリー５』
価格（税込）：1,980円
サイズ：360×120×220mm
品番：APCL11
JAN：4973307744815
お弁当や飲み物をまとめて入れやすいランチトートバッグです。
マチのある形状でランチ用品を持ち運びやすく、オフィスや学校への普段使いに活躍します。
巾着付き保冷レジかごバッグ 『トイ・ストーリー５』
価格（税込）：2,750円
サイズ：410×255×250mm
品番：APCR11
JAN：4973307744808
買い物かごにセットして使いやすい、巾着付きの保冷レジかごバッグです。
上部の巾着で中身の飛び出しも抑えられます。
保冷ポーチ付きトートバッグ 『トイ・ストーリー５』
価格（税込）：1,980円
サイズ：（バッグ）310×115×215mm （ポーチ）290×105×200mm
品番：APCTW11
JAN：4973307744839
トートバッグに保冷ポーチが付いた、日常使いしやすいアイテムです。
保冷トートバッグ（大） 『トイ・ストーリー５』
価格（税込）：2,750円
サイズ：450×160×340mm
品番：APCT12
JAN：4973307744822
食品や飲み物をまとめて入れやすい大きめサイズの保冷トートバッグです。
ランチ巾着 『トイ・ストーリー５』
価格（税込）：990円
サイズ：275×140×170mm
品番：APKB17
JAN：4973307744792
お弁当箱やランチ小物をまとめやすい巾着です。
ペットボトルケース 『トイ・ストーリー５』
価格（税込）：1,408円
サイズ：φ84×155mm
品番：APPB11
JAN：4973307744785
ペットボトルを持ち運びやすいケースです。
■販売情報
スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/shop/default.aspx
全国の量販店、専門店、雑貨店などで販売中です。
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※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。
(C) Disney/Pixar
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■スケーター株式会社
「心に愛を、くらしに夢を。」
暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。
それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。
私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。
お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。
企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/
公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn
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