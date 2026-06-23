“選ばれる建設会社”へ。蜂谷工業、安全大会で「人材採用・定着」をテーマに基調講演を開催。協力会社との新たな活動「ハチヤパートナーズ」も発表

蜂谷工業株式会社

蜂谷工業株式会社（岡山県岡山市、以下蜂谷工業）は、2026年6月16日（火）、杜の街グレースオフィススクエアにて「2026年度安全大会」を開催しました。

本大会では安全大会に加え、クラフトバンク総研 所長 高木健次氏を講師に迎え、「人材争奪戦を生き残る岡山の建設会社の人材採用・定着」をテーマとした基調講演を実施しました。

■ クラフトバンク総研 所長 高木健次氏による基調講演

建設業界では、担い手不足、若手人材の採用・定着、技能承継、生産性向上などが重要な経営課題となっています。特に地域建設業においては、限られた人材を企業間で奪い合うのではなく、働き手から選ばれる会社・現場づくりを進めていくことが求められています。

今回の講演では「人材争奪戦を生き残る岡山の建設会社の人材採用・定着」をテーマとし、岡山の建設会社が今後も地域の社会基盤を支え続けるために、どのように人材を採用し、定着につなげていくべきかについて、協力会社の皆様と共に学びを深める機会となりました。

■ 協力会社と対等な関係で共に成長する新たな仕組みを発表

同大会の第2部では、蜂谷工業が協力会社の皆様と共に成長するための新たな仕組み・活動である「ハチヤパートナーズ」について発表しました。

「ハチヤパートナーズ」は、従来の協力企業会のあり方を発展的に見直し、協力会社との関係をより実務的で継続性のあるパートナーシップへと進化させるための取り組みです。

その目的は、ゼネコン・サブコンという従来の枠組みを超え、現場を共に支える誠実で対等なパートナー関係を築くことにあります。さらに、安全管理や事故防止にとどまらず、品質向上、技術力向上、生産性向上、人材の確保・育成など、企業としての総合力を高める活動を推進していきます。

具体的には、安定した仕事量の確保、適正な利益と工期の確保、現場コミュニケーションの強化、採用・教育・若手育成、デジタル化、事業承継・後継者支援など、協力会社が抱える経営課題に対して、蜂谷工業が実務的かつ継続的に伴走していくことを目指します。

■ 代表者のコメント

「建設業を取り巻く環境は大きく変化しており、これからの時代は、単に市場で生き残るのではなく、共に市場で勝ち残る関係が求められます。ハチヤパートナーズの活動を通じて、協力会社の皆様との信頼関係をさらに深め、人材・品質・生産性などのあらゆる経営課題の解決に共に取り組んでまいります」

＜蜂谷工業株式会社について＞

代表者：代表取締役社長 蜂谷 泰祐

所在地：〒700-8608 岡山県岡山市北区鹿田町一丁目3番16号

創業：1917年3月

事業内容：総合建設業（建築・土木・水処理プラント等の工事に関する設計・施工、不動産事業 他）

URL：https://www.hachiyakogyo.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

蜂谷工業株式会社 総務経理部 河本

TEL：086-232-8111

E-mail：kawamoto@hachiyakogyo.co.jp