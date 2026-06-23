【熊本ヴォルターズ】笹倉怜寿選手 新規&複数年契約

熊本バスケットボール株式会社

Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、笹倉怜寿選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。笹倉選手とは、2027-28シーズンまでの複数年契約となります。

プロフィール

笹倉怜寿［Reiju Sasakura］

生年月日：1997年7月8日

身長：187cm

体重：80kg

ポジション：PG/SG

背番号：33

出身地：富山県

【経歴】

東海大学

2019-20 アルバルク東京(B1)

2020-21 仙台89ERS(期限付移籍・B2)

2021-23 アルバルク東京(B1)

2023-25 越谷アルファーズ(B2・B1)

2025-26 神戸ストークス(B2)

2026- 熊本ヴォルターズ

※2027-28シーズンまでの複数年契約

【本人コメント】

熊本ヴォルターズに加入することになりました笹倉怜寿です。

このような機会をいただけたことに感謝しています。

熊本で新たなる進化を遂げ、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。

ブースターの皆さん、応援よろしくお願いします。

2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=30347)

2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況

〈選手〉

#3 山本翔太選手(継続)

#8 LJ・ピーク選手(新規)

#11 石川海斗選手(継続)

#12 保坂晃毅選手(継続)

#17 澤邉圭太選手(継続)

#18 藤澤尚之選手(新規)

#31 山田安斗夢選手(継続)

#33 笹倉怜寿選手(新規)

#88 グレゴリー・エチェニケ選手(継続)

〈スタッフ〉

遠山向人ヘッドコーチ(継続)

遥天翼アシスタントコーチ(継続)

比留木謙司アシスタントコーチ(新規)

本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)

内藤康ストレングスコーチ(継続)

与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)

扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)

大山陽マネージャー(継続)

川口結菜マネージャー(新規)

熊本ヴォルターズHPはこちら(https://www.volters.jp/)