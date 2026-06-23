【熊本ヴォルターズ】笹倉怜寿選手 新規&複数年契約
Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、笹倉怜寿選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。笹倉選手とは、2027-28シーズンまでの複数年契約となります。
プロフィール
笹倉怜寿［Reiju Sasakura］
生年月日：1997年7月8日
身長：187cm
体重：80kg
ポジション：PG/SG
背番号：33
出身地：富山県
【経歴】
東海大学
2019-20 アルバルク東京(B1)
2020-21 仙台89ERS(期限付移籍・B2)
2021-23 アルバルク東京(B1)
2023-25 越谷アルファーズ(B2・B1)
2025-26 神戸ストークス(B2)
2026- 熊本ヴォルターズ
※2027-28シーズンまでの複数年契約
【本人コメント】
熊本ヴォルターズに加入することになりました笹倉怜寿です。
このような機会をいただけたことに感謝しています。
熊本で新たなる進化を遂げ、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。
ブースターの皆さん、応援よろしくお願いします。
2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=30347)
2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況
〈選手〉
#3 山本翔太選手(継続)
#8 LJ・ピーク選手(新規)
#11 石川海斗選手(継続)
#12 保坂晃毅選手(継続)
#17 澤邉圭太選手(継続)
#18 藤澤尚之選手(新規)
#31 山田安斗夢選手(継続)
#33 笹倉怜寿選手(新規)
#88 グレゴリー・エチェニケ選手(継続)
〈スタッフ〉
遠山向人ヘッドコーチ(継続)
遥天翼アシスタントコーチ(継続)
比留木謙司アシスタントコーチ(新規)
本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)
内藤康ストレングスコーチ(継続)
与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)
扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)
大山陽マネージャー(継続)
川口結菜マネージャー(新規)