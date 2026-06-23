【熊本ヴォルターズ】笹倉怜寿選手 新規&複数年契約

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熊本バスケットボール株式会社


Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、笹倉怜寿選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。笹倉選手とは、2027-28シーズンまでの複数年契約となります。



プロフィール



笹倉怜寿［Reiju Sasakura］

生年月日：1997年7月8日
身長：187cm
体重：80kg
ポジション：PG/SG
背番号：33
出身地：富山県





【経歴】


東海大学
2019-20 アルバルク東京(B1)
2020-21 仙台89ERS(期限付移籍・B2)
2021-23 アルバルク東京(B1)
2023-25 越谷アルファーズ(B2・B1)
2025-26 神戸ストークス(B2)
2026-　 熊本ヴォルターズ
　※2027-28シーズンまでの複数年契約



【本人コメント】


熊本ヴォルターズに加入することになりました笹倉怜寿です。


このような機会をいただけたことに感謝しています。


熊本で新たなる進化を遂げ、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。


ブースターの皆さん、応援よろしくお願いします。


2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=30347)

2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況


〈選手〉


#3 山本翔太選手(継続)


#8 LJ・ピーク選手(新規)


#11 石川海斗選手(継続)


#12 保坂晃毅選手(継続)


#17 澤邉圭太選手(継続)


#18 藤澤尚之選手(新規)


#31 山田安斗夢選手(継続)


#33 笹倉怜寿選手(新規)


#88 グレゴリー・エチェニケ選手(継続)



〈スタッフ〉


遠山向人ヘッドコーチ(継続)


遥天翼アシスタントコーチ(継続)


比留木謙司アシスタントコーチ(新規)


本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)


内藤康ストレングスコーチ(継続)


与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)


扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)


大山陽マネージャー(継続)


川口結菜マネージャー(新規) 　　　　


熊本ヴォルターズHPはこちら(https://www.volters.jp/)