「MARITIME 7」はお陰様で4周年を迎えることができました

株式会社ザブーン

株式会社ザブーン（本社：東京都港区、代表取締役 戸高克也）が開発・運営する船舶管理プラットフォーム「MARITIME 7」が本日サービスリリースから4周年を迎えました。

■ 代表挨拶

いつもMARITIME 7をご利用いただいている皆様、そして日頃より応援してくださる関係者の皆様、誠にありがとうございます。

おかげさまで、私たちのサービスは現在4カ国でご利用いただくまでに成長することができました。創業当初は1つの機能からスタートしましたが、現在では7つの機能を提供するまでに拡大しています。また、本年は多くの海運事業者の皆様とともにAIエージェント「MARITIME NEXT」の開発に取り組む機会にも恵まれ、大変ありがたく感じております。

私自身、今年の1月からはシンガポールを拠点にアジア各国を担当しておりますが、引き続き日本での活動にも力を入れて参りますので、これまでと変わることなく、お声がけいただければ全国どこへでもお伺いいたします。

アジアから世界No.1を目指します

私たちはまだまだ内航・外航の皆様に支えていただいている立場です。これからは少しでも恩返しができるよう、そして海運業界のさらなる発展に貢献できるよう、全力で業界DXに取り組んで参ります。

5年目を迎えたザブーンを、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

■ 株式会社ザブーンについて

「船舶管理のスタンダードをつくる」をビジョンに、内航・外航船向けに、船舶管理プラットフォームを提供し、DXによる船舶運航の業務効率化に貢献しています。今後は海外展開にも注力し、日本発の船舶管理プラットフォームとしてさらなる進化を目指して参ります。

本件に関するお問い合わせ先

<製品やサービス関するお問い合わせ>

https://zabooon.com/contact

<メディア、報道関係者様からのお問い合わせ>

pr@zabooon.com

会社概要

会社名:株式会社ザブーン(ZABoooN Inc.)

代表者:戸高克也

所在地: 東京都港区新橋1丁目11-2 I/O Shimbashi 6F

事業内容:MARITIME 7の開発・運用

会社HP:https://zabooon.com

連絡先:pr@zabooon.com

採用状況

現在、株式会社ザブーンでは事業拡大に伴い、人材採用を強化しております。

詳しくは以下をご確認ください。

採用情報はこちら↓

https://herp.careers/v1/zabooon