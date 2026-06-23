関西初進出のアート＆カルチャー拠点「VINYL UNDERGROUND」オープニング企画としてヒロ杉山氏、Rob Kidney氏の個展を開催

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、大阪・心斎橋に2026年7月11日（土）オープンする「VINYL UNDERGROUND」の記念すべき初回の展示内容を公開いたします。

さらに、メインのギャラリースペースのディレクターに株式会社チグニッタの谷口純弘氏が就任いたしました。

「VINYL UNDERGROUND」公式サイト：https://kenelephant.co.jp/vinyl/

「VINYL UNDERGROUND」は、東京駅構内・グランスタ東京で展開する美術雑貨店「VINYL」の2号店として関西初進出。日常を彩るこだわりの雑貨をメインに、店内に併設した2つのギャラリー（GALLERY・SHOWCASE）を駆使して現代アートからポップカルチャーまで、ジャンルを横断した企画を展開してまいります。

初回の展示として、メインギャラリーのVINYL UNDERGROUND GALLERYでは国内外で活躍するアーティスト／アートディレクターのヒロ杉山（別名義：竹屋すごろく）氏による『Double Exposure』として、近作であるシルエットのペインティングシリーズに加え、90年代から続くドローイング作品が多数登場します。

一方、VINYL UNDERGROUND SHOWCASEでは、英国・ブライトン出身のペインターアーティストのRob Kidney（ロブ・キドニー）氏による『ENDLESS SUNDAY』では、ロブ・キドニー氏のオリジナルキャラクター“サンデー・ベア”のペイントアートを中心に、陶器作品やオリジナルグッズも取り揃えております。

また、店内では選りすぐりの雑貨アイテムの他、ケンエレファントのソフビスタジオ「中空工房」のソフビ作品やアップサイクルブランド「NEWSED」の人気アイテムから、ケンエレブックスが手掛ける書籍なども展開いたします。

今後、「VINYL UNDERGROUND」公式Instagramアカウント（https://www.instagram.com/vinyl_uground）でも、随時情報をご案内してまいります。

【展示概要】

１.VINYL UNDERGROUND GALLERY

VINYL UNDERGROUND GALLERY vol.1 Hiro Sugiyama & Takeya Sugoroku『Double Exposure』

■会期：2026年7月11日（土）～7月29日（水）

■アーティスト ヒロ杉山＆竹屋すごろく/ Hiro Sugiyama & Takeya Sugoroku

80年代後半に、雑誌「宝烏」で、イラストレーターデビュー。

1990年ヒロ杉山の別名義竹屋すごろくで、1990年度チョイスにてグランプリ受賞。1997年イラストレーターを辞め、エンライトメント名義で、ビジュアルを制作、広告の世界で活躍。2000年村上隆のスーパーフラソト展に参加、これをきっかけに現代美術のフィールドに活躍の場を移す。2007年以降、ヒロ杉山として、ペインティング作品を発表し続ける。

２.VINYL UNDERGROUND SHOWCASE

VINYL UNDERGROUND SHOWCASE vol.1 Rob Kidney Solo Exhibition『ENDLESS SUNDAY』

■会期：2026年7月11日（土）～7月26日（日）

■アーティスト Rob Kidney / ロブ・キドニー

英国・ブライトン出身のペインター。ブライトン大学イラストレーション科卒業。現在は東京を拠点に活動。

鮮やかな色と力強い手描きのラインを駆使したユニークなキャラクターアートを得意とし、音楽、ファッション、インテリア雑貨など様々な分野にイラストを提供。2012年より、東京・田端にあるギャラリーWISH LESSのオーナーとして、国内外の作家の展覧会キュレーションも行う。

https://www.instagram.com/rob_kidney/

※営業時間および定休日は店舗に準じます。ただし、両個展ともにギャラリースペースは最終日のみ18:00に閉場いたします。

【「VINYL UNDERGROUND」 店舗概要】

東京駅・グランスタ東京で展開する、“何だかわからないけど、気になってしょうがない。”アートを発信する美術雑貨店「VINYL」の文脈を受け継ぐ2号店。

大阪・心斎橋から、新しい驚きとクリエイティビティが交差する拠点として、日常を彩るこだわりの雑貨、定期的に入れ替わるポップアップショップやイベント、一息つけるカフェスペースの他、併設する2つのギャラリーを舞台に、現代アートからポップカルチャーまで、注目すべきアーティストを独自の視点でディレクション。その魅力を余すことなくお届けしていきます。

■開店日：2026年7月11日（土）

■所在地：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-7-6 心斎橋中央ビルB1F

■営業時間：13：00～21：00

■定休日：月曜日

※月曜日が祝日の場合は営業し、翌日を振替休業といたします。

公式サイト：https://kenelephant.co.jp/vinyl/

Instagram：https://www.instagram.com/vinyl_uground

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/