6月25日（木）17時よりセミナー開催！＜マレーシア不動産・最新戦略＞なぜ今、世界の投資家が「ジョホールバル」に注目するのか？

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）は、K-innovate株式会社 代表取締役 柏野 将史氏による無料セミナーを開催いたします。

本セミナーでは、国家プロジェクト「ジョホール・シンガポール経済特別区（JS-SEZ）」の動向を交え、現地を何度も視察した柏野将史氏が最新市場データとともに、RTS Link「ブキ・チャガル駅」から車で約7分の好立地に誕生するジョホールバル初のブランドレジデンス『Skypark Kepler』の投資戦略を詳しく解説します。

開催概要

テーマ：海外不動産

開催日時：2026年6月25日（木）17:00～18:00

参加費：無料

会場：オンライン

予定内容

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/6a13be81a53aef5373000001シンガポールとマレーシアを「5分」でつなぐ新交通不動産投資へのインパクトはどれほどか？

ジョホール海峡を挟んで対峙する、シンガポールとマレーシア。経済的繋がりが強い両国ですが、通勤時の「3時間以上の国境渋滞」が長年の課題でした。この交通環境を激変させるのが、2026年12月開業予定の越境鉄道「RTS Link（ウッドランズ・ノース駅～ブキ・チャガル駅）」です。

ジョホール海峡を横断する独立型LRTは、2駅間を約5分で結び、1日4万人以上の移動を支える大動脈となります。さらに、出発地で両国の入国審査を一度に完了できる「共同CIQ施設」を併設。到着地での再審査が不要なシームレスな移動環境が実現します。これにより、不動産価格の高騰が続くシンガポール生活圏の利便性が高まり、隣接するジョホールバルの経済活性化が期待されています。

本セミナーでは、国家プロジェクト「ジョホール・シンガポール経済特別区（JS-SEZ）」の動向を交え、現地の最新市場を客観的データで解説。さらに、RTS Link「ブキ・チャガル駅」から車で約7分の大規模開発エリアに誕生する、ジョホールバル初のブランドレジデンス『Skypark Kepler（スカイパーク・ケプラー）』をピックアップし、外貨資産としての具体的な運用戦略をご紹介します。

【セミナー内容】

■二国間を繋ぐ新インフラ。開業を控える「RTS Link」の運航計画

ｰウッドランズ・ノース駅 ↔ ブキ・チャガル駅：国境の移動時間を約5分に短縮する新線の全貌

ｰ高さ25メートルの独立型LRT。1回600名、毎時1万人を想定する輸送力と周辺への経済波及効果

ｰ出発地で両国の手続きを同時に完了する「共同CIQ施設」によるシームレスな移動環境

■データから読み解く「ジョホールバル」の不動産市場と投資環境

ｰシンガポールの市場環境（家賃・地価動向）と、隣接するジョホールバルへの影響

ｰ「ジョホール・シンガポール経済特別区JS-SEZ）」の枠組みと、世界的ホテルチェーンの進出動向から見る将来性

ｰクアラルンプールなど他エリアとの比較から見る、ジョホールバルならではの優位性と検討のポイント

■ジョホールバル初のブランドレジデンス『Skypark Kepler』の全貌

ｰ世界的ブランドの競演：上場大手トロピカーナ社 × 高級ホテル運営バンヤン・グループによる開発背景

ｰ戦略的ロケーション：米大手SOM社が描く「リド・ウォーターフロント・ブールバード」のスマート都市計画と、RTSリンク「ブキ・チャガル駅」まで車で約7分というアクセス性

ｰ予定スペック：54階建てツインタワー、全1,596戸の高級レジデンス

ｰバンヤン・グループのレンタルプログラム：世界的なブランド力を活かした短期賃貸（民泊）運用と、ダイナミックプライシングによる収益最適化・維持管理ノウハウの活用法

大規模ウォーターフロント開発エリア『リド・ウォーターフロント・ブールバード』イメージ

※不動産投資には価格変動・為替変動等のリスクがあります。※将来の市場動向や収益を保証するものではありません。

※現地の各種インフラ開発計画、法規制、および管理規約等は変更される場合があります。

講師紹介

柏野 将史K-innovate株式会社／代表取締役

1977年、石川県生まれ。

金沢を拠点とするコンサルティンググループ・柏野経営グループの役員として10年以上コンサルティングや会計の業務に携わる。

顧客の資産形成・資産防衛のために、グループ内にK-innovate株式会社を立ち上げ代表取締役に就任。自ら海外不動産セミナー講演や現地の視察も行っている。

何度も現地を訪問した中で感じた現地の魅力が伝わる説明や、コンサルティングの知識を活かした、海外不動産購入に関する各種シミュレーションにも定評がある。また、現地専門家とも連携し、不動産購入にとどまらない海外事業進出のサポートも行っている。

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セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/6a13be81a53aef5373000001

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お問い合わせ先

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E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp