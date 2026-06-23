株式会社YOUTRUST、IVS2026 サイドイベント公式パートナーに就任。

株式会社YOUTRUST

日本のビジネスを動かすプロフェッショナルネットワーク「YOUTRUST」を開発・運営する株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩崎由夏、以下「当社」）は、日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」において、「IVS2026 サイドイベント 公式パートナー」に就任いたしました。

パートナー就任に合わせ、ブース出展の他に2026年7月1日(水)～3日(金)のイベント期間中、「学び」「趣味」「交流」といった幅広いジャンルでの公認サイドイベントを開催いたします。サイドイベントを通じて、朝から晩までIVSを楽しみ尽くす本イベントにぜひご参加ください。

▼全イベント概要紹介ページはこちら

https://lp.youtrust.jp/campaign/ivssideivent

◼︎注目イベント

● 日程：7月2日(木)19:00-21:00

● 場所：京都某所

● 概要：

採用の最前線を語り合う「採用オフレコ会議」を開催いたします！

IVS DIAMOND PARTNERである『FINCHI』をグループ会社に持つ株式会社レアゾン・ホールディングスと、株式会社YOUTRUSTによる共同主催のイベント。

普段なかなか聞けない採用のリアルな裏側や本音、成功・失敗事例まで、じっくり話しましょう。なお、当日の内容は「京都に置いて帰る（完全オフレコ）」がルールです！

▼お申し込みはこちらから

https://youtrust.jp/events/a6239bf7a408415fb051b490b8fbaaa2

● 日程：7月3日(金)7:00-9:00

● 場所：佛現寺

● 概要：

お寺でのヨガの体験イベントを開催致します。

京都の伝統的なお寺で心と体を整える朝のひとときを体験しませんか？

初心者の方でも安心して参加できる、やさしいプログラムをご用意しています。

日頃のデスクワークで硬くなった体を、呼吸とともにゆっくりリセット。

日常にも取り入れやすいシンプルなヨガポーズを体験いただけます。

▼お申し込みはこちらから

https://youtrust.jp/events/59aee27b3cf0b49a5e8c9a3b63f0dfd9

◼︎開催概要

● 開催日程：2026年7月1日(水)～7月3日(金)

● 開催場所：京都市内（各イベント会場をご確認ください）

● 参加費用：無料 ※一部費用がかかるイベントあり

● 申込期間：各イベント開催日当日まで ※抽選制イベントもございますので、お早めにお申込みください。

● 申込方法

１.YOUTRUSTの登録及びプロフィール入力

２.各イベントページよりお申し込み

※当日までに必ずYOUTRUSTへのご登録、アプリダウンロードをお願い致します。

※各イベントは基本的には先着制となりますので、お早めにお申し込みください。

※抽選の場合の結果に関しては、YOUTRUST公式アカウントよりDMにてご連絡させていただきます。

▼全イベント概要紹介ページはこちら

https://lp.youtrust.jp/campaign/ivssideivent

◼︎IVS会場内企画について

YOUTRUSTはIVS2026会場内にて、サイドイベント案内所と企業ブースを出展いたします。

▼サイドイベント案内所

IVS2026 サイドイベント 公式パートナーとして、サイドイベント案内所兼縁日を開催いたします。

お菓子釣りとスーパーボールすくいを楽しんでいただきつつ、ご来場の皆さまに合ったサイドイベントをご紹介いたしますので、ぜひお気軽にお越しください。

※画像はイメージです。

▼企業ブース

IVS唯一の「コンビニ」として、食料品からチャージスポットまで幅広くご用意しております。

その場でしか得られない情報もございますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

直接お話できる機会を、楽しみにしております。

※画像はイメージです。

＜仕事専用SNS『YOUTRUST』について＞

YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のための仕事専用SNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。

友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでビジネスやキャリアの可能性を切り拓いていけるプラットフォームです。

法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できる採用AIエージェント「YOUTRUST TALENT」やプラットフォーム上でBtoBマーケティングや採用広報できる広告ソリューション「YOUTRUST ADS」、営業ターゲットに1to1でダイレクトアプローチできる営業AIエージェント「YOUTRUST SALES」、デジタル人材を中心とした有識者から最先端の知見を得られるエキスパートインタビューサービス「YOUTRUST INSIGHT」などを提供しています。多彩なソリューションによりビジネス成果の最大化を目指して伴走します。

▶ サービスページ：https://youtrust.jp/lp

▶ iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/youtrust/id1535785012

▶ Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.youtrust.youtrust

▶ メディア（YOUTRUST Studio）：https://youtrust.jp/studio



▶ 採用AIエージェント「YOUTRUST TALENT」：https://youtrust.jp/talent

▶ 広告AIエージェント「YOUTRUST ADS」：https://youtrust.jp/ads

▶ 営業AIエージェント「YOUTRUST SALES」：https://youtrust.jp/sales

▶ 調査AIエージェント「YOUTRUST INSIGHT」：https://youtrust.jp/insight

■ 株式会社YOUTRUST 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/40832/table/196_1_00d12f9b7a272190d6cae98377defe60.jpg?v=202606240351 ]