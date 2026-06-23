【ISO 9000ファミリー】『ISO/FDIS 9001:2026　品質マネジメントシステム-要求事項』、『ISO 9000:2026品質マネジメント-基本及び用語』の対訳版を販売開始！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は6月15日（月）に『ISO/FDIS 9001:2026品質マネジメントシステム-要求事項』と『ISO 9000:2026 品質マネジメント-基本及び用語』の対訳版の販売を開始いたしました。

ISO 9000:2026 品質マネジメント-基本及び用語

発行年月日： 2026-05-27

原文・対訳版共に好評販売中

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ISO 9000とは？

ISO 9000は、品質マネジメントの基本原則と用語を規定する規格です。組織が提供する製品やサービスが、顧客の要求事項や法規制を常に満たすことができるよう、不可欠な原則と用語を定義しています。

ISO 9000とISO 9001の違いは何ですか？

ISO 9000は、品質マネジメントに関する基本概念と原則の概要を示すものです。 ISO/TC 176によって開発されたすべての品質マネジメント規格及びQMS規格に適用される用語を定義し、基礎知識を解説しています。

一方でISO 9001は、品質マネジメントシステム（QMS）を構築・運用するための具体的な「要求事項」を規定したものです。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+9000%3A2026&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_a_1改訂箇所が一目でわかるRedline版 :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+9000%3A2026+Redline&utm_source=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_a_2Redline版に関する説明 :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0010/?post_type=book_common&page_id=b_j_RLV&utm_source=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_a_3

ISO/FDIS 9001:2026 品質マネジメントシステム-要求事項

発行年月日： 2026-05-14

原文・対訳版共に好評販売中

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ISO 9001とは何か

ISO 9001は、品質マネジメントシステム（QMS）に関する国際規格です。組織が一貫した品質の製品・サービスを提供し、効率を改善し、顧客や規制の期待に応えるためのフレームワークを提供します。

ISO 9001はなぜ重要なのか？

ISO 9001は、189カ国で100万件以上の認証が発行されており、世界で最も広く利用されている品質マネジメント規格です。「顧客重視」や「改善」など、7つの品質マネジメント原則を定義しているISO 9000ファミリーの中で、唯一認証を取得できる規格です（※認証取得自体は必須ではありません）。

FDIS（最終国際規格案）は、発行前の最終段階の草案であり、2015年版からの主要な変更点をいち早く把握し、次期システムへの移行準備をスムーズに進めるために不可欠な資料です。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO%2FFDIS+9001%3A2026&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_a_4

ISO 19011:2026 マネジメントシステム監査のための指針

発行年月日： 2026-05-27

対訳版：7月～8月に発行予定

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ISO 19011とは？

ISO 19011は、品質マネジメントシステム（ISO 9001）および環境マネジメントシステム（ISO 14001）を含む、マネジメントシステムの監査のための指針を提供する国際規格です。同規格は、監査の原則、監査プログラムの管理、およびマネジメントシステム監査の実施の概要を述べています。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+19011%3A2026&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_a_5改訂箇所が一目でわかるRedline版 :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+19011%3A2026+Redline&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_a_6

ISO 9001関連規格・書籍 :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0010/?post_type=book_common&page_id=iso9001book&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_a_8

―14001関連規格・書籍―

ISOマネジメントシステム特設ページ :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0700/?post_type=special&page_id=ms-sp&utm_source=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_a_9ISO 14001:2026 環境マネジメントシステム-要求事項及び利用の手引

原文発行年月日： 2026-04-15

対訳版・原文共に好評販売中

世界で67万以上の組織が採用するISO 14001は、今回の改訂により、現代のビジネス環境が直面する複雑な課題を解決するための強力なツールへと進化しました。なお、ISO 14001認証取得済みの組織は、認証サイクルごとに定められた期間内（約3年間）に新版への移行を完了させる必要があります。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+14001%3A2026%20&utm_source=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_a_10

―新刊書籍情報―

やさしいISO 14001:2026 環境マネジメントシステム入門

発行日：2026年5月21日

編著者：日本規格協会 編著

本書はISO 14001:2026のポイントをいち早く、かつ平易に解説した最新の入門書です。

「ISO 14001とは何か？」という初歩的な疑問から、実務に活かすための専門的な知識整理まで、ステップアップしながら学べる構成となっています。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=392034&utm_source=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260615_a_11

※規格類は価格が変更される場合がございます。ご了承ください。

―電子閲覧サービスのご案内―

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（担当部門：カスタマーサービス部 販売サービスチーム E-MAIL：csd@jsa.or.jp）

●日本規格協会（JSA）グループについて

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。