【横浜エクセレンス】2026-27シーズン 「ロスター」決定のお知らせ

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただきありがとうございます。

この度、横浜エクセレンスの2026-27シーズンの「ロスター」が決定しましたので、お知らせいたします。



B2でのクラブ史上最高位となる「3位」で終えた2025-26シーズンを経て、迎えるB革新初年度となる2026-27シーズン。



「B.LEAGUE ONE」初代王者へ！

2026-27シーズンも熱い応援を何卒よろしくお願いいたします！

2026-27シーズン ロスター

【選手】

1 トレイ・ボイドIII(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=25452)

2 古賀森人(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=25445)

3 アロン・レーガン(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=25466)

6 シェイク・ケイタ(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=25449)

11 ザック遼モーア(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=25451)

13 大橋大空(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=25447)

18 クーリバリ セリンムルタラ(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=25450)

21 エライジャ・ウィリアムス(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=25453)

28 長谷川比源(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=25460)

33 杉山裕介(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=25448)

34 ベンジャミン・ローソン(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=25454)

35 オドゲレル トルガ(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=25473)

※新井翔太選手(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=25437)は島根スサノオマジックへ期限付移籍となります。

その他詳細はこちら(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=25481)よりご確認いただけます。



石田剛規 GM コメント

2026-27シーズンのトップチームは、発表された12名(※新井翔太選手は島根スサノオマジックへ期限付移籍)での編成となりました。



2025-26シーズンはB2昇格後、3位という成績で終えることができました。優勝こそ逃したものの、自分たちのスタイルに大きな手応えを感じることができたシーズンでもありました。そのチームから8名が継続となり、チームの軸を残した編成となります。トレイ・ボイドIII、エライジャ・ウィリアムス、ベンジャミン・ローソンという外国籍3名全員との契約継続は、非常に大きな意味を持つものだと考えています。



トレイ・ボイドIIIはB2昇格後、すぐに得点王という圧倒的な存在感を発揮し、各クラブが彼のための対策を講じなければならない存在となりました。EXsの皆さまを熱狂へと導くパフォーマンスは圧巻で、「彼を見るために来た」という声をアウェーの地でも数多く耳にしました。

エライジャ・ウィリアムスは、B2屈指のオールラウンダーとして名を馳せるシーズンとなり、横浜エクセレンスのキープレーヤーとして大きな注目を集めました。チーム全体を活かすとともに、苦しい時間帯には必ず仕事をしてくれる頼もしい存在です。年々成長を続けており、来季どのようなパフォーマンスを発揮してくれるのか、今から楽しみにしています。

ベンジャミン・ローソンは福井時代からトレイ・ボイドIIIの良き相棒として過ごした経験を活かし、すぐにフィットしてくれました。そしてチームにとっての大黒柱、頼れるインサイドの要となってくれました。常に身体を張って戦い続けてくれる彼の存在、献身的なスクリーンやリバウンド、そして豊富な経験と知識は、B.LEAGUE ONEを戦い抜く上で必要不可欠なものになるはずです。

日本人選手は5名が継続となりました。大橋大空、杉山裕介、クーリバリ セリンムルタラ、ザック遼モーア、シェイク・ケイタ。5名全員が、それぞれ異なる形で勝利に直結する役割を担える素晴らしい選手たちです。



大橋大空、杉山裕介は、横浜エクセレンスのアイデンティティでもあるディフェンスを最も体現できる2選手です。誰よりも高い強度で、誰よりも貪欲に、勝利するための方法を追求できる選手だと感じています。彼らの勝利への渇望を最大限に引き出し、躍動できる環境を用意することで、我々のスタイルはさらに確立されていくはずです。

ザック遼モーアは、その類まれなシュートタッチを存分に発揮し、我々に大きな武器を与えてくれました。トレイ・ボイドIIIに集まるディフェンスを迷わせ、そしてクラッチタイムには幾度となくシュートを決め切る。彼が自身の強みを最大限に発揮し、なおかつ献身的に身体を張ってくれるからこそ、横浜エクセレンスは相手にとって非常に厄介なチームになっています。

クーリバリ セリンムルタラ、そして昨シーズン途中加入だったシェイク・ケイタは、プロとしての経験はまだ浅いものの、クラブが必要とするものを体現してくれる2選手です。

クーリバリ セリンムルタラは、ゴールに向かうアグレッシブな姿勢と、相手エースを止めるディフェンス力が大きな魅力です。

シェイク・ケイタは、ゴールを守り抜く圧倒的な高さを活かしたブロックとリバウンド。そしてPGからCまで守り抜くディフェンス力を持っています。

彼らが経験を積みながら、誠実にバスケットボールと向き合い、勝利に必要なこと学び、誰よりも高いエナジーでプレーしてくれるおかげで、クラブは多様な勝ち方を実現できています。今季もどのような成長を遂げ、応援してくださる皆さまを魅了してくれるのか楽しみにしています。

そして新加入選手は4名となります。古賀森人、長谷川比源、アロン・レーガン、オドゲレル トルガ。それぞれが、我々がB.LEAGUE ONEのみならず、日本を代表するクラブへ成長していくために必要な要素、才能、そして可能性を持った選手たちだと信じています。



古賀森人は得点能力だけでなく、素晴らしいクイックネスを兼ね備えた選手です。ハンドリング能力も高く、PGにマッチアップできるフットワークも持っています。SFだけでなくSG、そしてPGまでプレーできる可能性があると感じています。彼がコートを駆け抜け、ゴールへ直線的に向かう機会が増えることで、新たな武器がクラブに加わり、それがチーム全体をさらに活かしてくれるはずです。



長谷川比源は、彼がプロ入りする以前から注目していた選手です。我々のスタイルと彼の能力は非常に相性が良く、双方に大きなメリットをもたらすと以前から感じていました。より高いレベル、より高いキャリアを目指す彼のモチベーションは、B.PREMIERを目指し成長を続ける我々の歩みとも重なるものがあります。ポジションレスに強みを発揮できる彼が、どれだけのインパクトを残してくれるのか楽しみです。



アロン・レーガンは、日本でのプレー経験こそないものの、トップレベルのシュートタッチを持つ選手です。ザック遼モーアと同様に、トレイ・ボイドIIIに集まるディフェンスに苦労を与える存在となるでしょうし、我々が体現する速いペースの中で、一気に試合を決定づけるような3Pシュートの雨を降らせる可能性も秘めています。日本のスタイルに慣れ、縦横無尽にコートを動き回り、ディフェンスを振り切ってシュートを沈める。そんな場面が増えることを期待しています。



オドゲレル トルガも日本でのプロ経験はありませんが、モンゴルのプロリーグではPGとして大きな存在感を発揮してきました。強いフィジカルを活かしたドライブとフィニッシュ能力は高いレベルで通用するものですし、フルコートで高強度のディフェンスを継続できる点も我々のスタイルに合致します。我々の速いペースの中で彼の突破力が最大限に活きることで、よりエキサイティングなバスケットを40分間継続できるようになるはずです。

昨季に続き、若い選手、プロ経験の浅い選手が多いことも、このチームの特徴の一つです。そんな選手の成長を支えるために、中村悠真AC、ウィンソン・タムACが新たに加わりました。



中村ACは山梨学院大学時代から速いペースのバスケットボールに携わり、対話を重ねる中で、河合竜児HCのスタイルをさらに追求したいという強い意思を感じたコーチです。このスタイルの中で選手一人ひとりがどのように成長すべきか、そのサポートを全力でしてくれるはずです。



ウィンソンACは2年ほど前からコミュニケーションを取っており、選手指導への熱い思いと海外で培った豊富な知見を持つコーチです。英語圏の選手が増える中、より細かな意思疎通や成長支援に大きく貢献してくれるはずです。



河合竜児HCと玉城理規ACのコンビも3年目を迎えます。選手の良さを引き出し、勝ち筋を見出す河合HCのスタイル。選手に役割を自覚させ、自信を持たせることで最大限の力を発揮させます。昨季の手応えと反省を活かし、新たな戦力を融合させながら、応援しがいのあるクラブを作ってくれるものと信じています。

そして、その最大の理解者であり最良のサポート役でもある玉城AC。彼を含めたコーチ陣、そしてスタッフ陣全員が、それぞれの立場で成長を重ね、トップクラブにふさわしい組織になっていければと考えています。

※トレーナー陣につきましても加入予定の方がおりますので、確定次第リリースを出させていただきます。

さらに、西山達哉もアシスタントGMとして加わりました。彼の持つ経験をトップチームのみならず、ユースを含めたクラブ全体へ還元し、勝つ組織、勝ち続ける組織を築いていきたいと考えています。魅力ある選手たちとともに、応援しがいのあるクラブ、そしてB.LEAGUE ONEの頂点を目指して戦います。



2026-27シーズンも熱いご声援をよろしくお願いいたします。

2026-27シーズン エクセレンスクラブ会員募集中！！

なお、2026-27シーズン「エクセレンスクラブ(https://yokohama-ex.jp/news/detail/EXclub202627)」の募集も開始！！



「エクセレンスクラブ」へ入会すると、チケットを一般販売より早く、割引価格でご購入いただける上、エクセレンスクラブ限定グッズも手に入ります！



チケット引換券も付いているので、1試合でも観戦するなら「エクセレンスクラブ(https://yokohama-ex.jp/news/detail/EXclub202627)」へのご入会がお得です！ 皆様のご加入をお待ちしております！



詳細はこちら(https://yokohama-ex.jp/news/detail/EXclub202627)よりご確認いただけます。

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試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！

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※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。



プロバスケットボールクラブとして試合運営などはもちろん、イベントの参加やバスケットボール教室の実施など年間250回を超える地域活動を行うなど、ホームタウン活動にも力を入れています。



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