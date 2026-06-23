お店やホテルの個性を引き立てるソファー生地を使った「フルオーダー＆セミオーダーメニューブック」を販売！

粟倉紙工株式会社

フルオーダー

A4横ビス式形式

中身装着まで！

本文もお受けできます

着いたその日に使用！

耐水印刷紙対応！

粟倉紙工株式会社（本社：京都市右京区、代表取締役：粟倉繁一）は、インテリアの主役となるソファーの高級生地（ファブリック・PVC/合皮レザー）を使用した、飲食業、ホテル業向けの「フルオーダー＆セミオーダーのメニューブック」の販売を開始いたしました。

店内のインテリアやソファーと「メニューブック」の素材を統一することで、空間全体のトータルコーディネートを可能にし、店舗のブランド価値を高める商品となります

空間の主役である「ソファー」の手触りが飲食店において、メニューブックというお客様が必ず触れる重要なタッチポイントです。しかし、「お店やホテルのインテリアやソファーの雰囲気と、メニューブックのデザインが調和していない」「市販品では理想の質感が見つからない」というオーナー様やデザイナー様の声が数多くありました。

セミオーダーはA4用ビス締め形式A4用ファイル2枚が付いていますセミオーダーはお好きな色が選べます

そこで当社は、やさしい手触り感やあたたかみの「ソファー生地」に着目。実際に家具に使用される高耐久・高質感な素材をそのままメニューブックに仕立てることで、席についた瞬間からお店の世界観に没入できる、これまでにないセミオーダー＆フルオーダーサービスを立ち上げました。

■ 商品の3つの特長

1. 家具用ならではの「圧倒的な上質感」と「豊富なバリエーション」

高級ソファーやデザイナーズ家具に使用される、国内外の選び抜かれたファブリックやレザー（合革・ヴィンテージ調PVCなど）からお選びいただけます。織りの美しいテキスタイルや、しっとりとした手触りのレザーなど、店舗やホテルのコンセプトに完璧にマッチする素材が見つかります。

2. 飲食店でのハードな使用に耐える「高い耐久性・防汚性」

毎日多くのお客様が触れることを想定し、摩耗に強く、色あせしにくいプロ仕様のソファー生地を採用。撥水・防汚加工が施された生地をお選びいただくことで、万が一のドリンクやフードの汚れもサッと拭き取ることができ、美しい状態を長く保てます。

3. サイズからロゴ加工まで、すべてを形にする「完全フルオーダー」

バインダー式、ピン留め式、ビス締め式、三つ折式、観音開き式など、メニューの差し替え方法やサイズ（A4、B5、変形サイズなど）を自由にカスタマイズ可能です。表紙には、箔押しや型押し（エンボス）、耐水カラープリントなどでロゴを精巧に配置し、世界に一冊だけのオリジナルメニューブックやインフォメーションブックを製作します。

■ 商品概要

商品名： ソファー生地セミオーダー＆フルオーダーメニューブック

商品ホームページ： https://menudemore.com/shop

対応素材： 椅子・ソファー用ファブリック（各種織物）、プレミアムPU/PVCレザー、合革など

カスタマイズ内容： サイズ、綴じ方、内面仕様、ロゴ加工（箔押し・型押し等）など

参考価格： セミオーダー 1冊あたり 2，200円～（生地色はお選びいただけます）

フルオーダー 注文冊数や仕様、お選びいただく生地により変動します。

つきましては、是非とも貴媒体・貴誌にて記事掲載、取材を賜りますようお願い申し上げます。

＜リリース＆記者発表に関してのお問合せ＞

・粟倉紙工株式会社 担当：粟倉 雅章

・電話 ：075-872-4668 ＦＡＸ ：075-881-6026

・Ｅ―Ｍａｉｌ ：info@menudemore.com

・HPアドレス : https://awakurashikou.co.jp/

・Facebook ： https://www.facebook.com/menumore/

・住所 ： 〒616-8101 京都府京都市右京区太秦和泉式部町 19