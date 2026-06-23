三菱商事テクノス、7月1日～3日開催「第38回 ものづくりワールド東京／設計・製造ソリューション展」にフィジカルAIソリューションを出展

三菱商事テクノス株式会社

三菱商事グループで製造業向け生産設備販売事業を展開する三菱商事テクノス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：提坂英希）は、2026年7月1日（水）から3日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくりワールド東京／設計・製造ソリューション展」において、「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループで、テクノロジーソリューション事業を手がけるパーソルクロステクノロジー株式会社（以下、パーソルクロステクノロジー）と連携し、当社ソリューションを展示することをお知らせいたします。

三菱商事テクノスは、製造業向けのライン構想設計、自動化・省人化、フィジカルAI活用などの分野においてパーソルクロステクノロジーと連携し、お客様の製造DX推進を支援しています。

本展示会では、パーソルクロステクノロジーが「デジタルツイン導入支援・AIソリューション」を展示するほか、三菱商事テクノスは、フランスのフィジカルAIスタートアップInbolt社が開発した「ワーク自動追従ソリューション」を展示します。本ソリューションは、独自の3Dビジョン技術とAIを活用し、コンベヤ上を流れるワークを停止させることなく認識・追従することで、ピック＆プレース、ボルト締結、シール剤塗布、デパレタイジングなどの工程自動化を実現します。

展示ブースでは実機デモを通じて、導入事例や具体的なアプリケーションをご紹介します。既に世界70以上の工場で稼働している実績を持つフィジカルAIソリューションを直接ご覧いただける機会となります。製造現場における自動化・省人化の高度化をご検討中のお客様は、ぜひお立ち寄りください。

【開催概要】

イベント名：第38回 ものづくりワールド東京／設計・製造ソリューション展

会期：2026年7月1日（水）～3日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

ブース番号：西2ホール 小間番号 W10-58

公式サイト： https://www.manufacturing-world.jp/hub/ja-jp/about/dms.html

【Inboltについて】

Inboltは、独自の3Dビジョン技術とフィジカルAIを活用し、既設設備・既存ロボットを含む幅広い製造ラインの自動化を実現するソリューションを提供しています。

新規設備だけでなく既存設備への導入も可能であり、多様な工程やワークに柔軟に対応します。短期間での立ち上げ、生産性向上、コスト削減、設備停止時間の削減を実現し、現在では世界70以上の工場で導入されています。

Inbolt | フィジカルAIを工場へ(https://www.inbolt.com/home-ja/)

【三菱商事テクノスとパーソルクロステクノロジーの協業について】

「製造DX・自動化をどこから始めればよいかわからない」というお客様の課題に対し、構想設計・技術コンサルティングに強みを持つパーソルクロステクノロジーと、設備導入・エンジニアリングに強みを持つ三菱商事テクノスが協業しています。

両社の専門性を融合することで、構想策定から設備導入・現場実装まで一気通貫で支援し、お客様の製造DX推進に貢献します。

製造DX・自動化を一気通貫でご提案(https://pxt-solution.hmup.jp/pxt-mts)

【三菱商事テクノスについて】

三菱商事テクノスは、三菱商事グループの産業設備商社です。産業設備や自動化システムを中心とした幅広いソリューションの提供を通じて、製造業のお客様の生産性向上と持続的な事業成長を支援しています。

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21 田町ステーションタワーS 13階

代表者：代表取締役社長 提坂 英希

事業内容：製造業向け産業用生産設備、装置およびシステムの販売

URL：三菱商事テクノス(https://www.mmts.co.jp/)