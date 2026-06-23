何世紀も前から、偉人たちは猫を理解していた。そして今、猫があなたを理解する番｜Meowster、渋谷であなたと出会う

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Ｍｅｏｗｓｔｅｒ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ株式会社

人波の絶えない渋谷。


その西口にある「しぶにしデッキシート」に今、少し静かな広告が掲出されています。




鮮やかな色で目を引くわけでも、強い言葉で呼びかけるわけでもありません。


そこにあるのは、古典絵画を思わせる三枚のビジュアルと、猫について語られた三つの言葉です。




「猫科の一番小さな動物、つまり猫は最高傑作である」


--レオナルド・ダ・ヴィンチ




「猫は人間よりも、深く感じ、深く寄り添う」


--フローレンス・ナイチンゲール




「猫は、感情に対してどこまでも正直だ」


--アーネスト・ヘミングウェイ


時代を越えて、人は猫に何を見てきたのか






ルネサンスを代表する万能の天才。


近代看護の礎を築いた人物。


そして、世界的な文学者。




生きた時代も、歩んだ道も異なる三人が、それぞれの言葉で猫について語っています。


そこに共通しているのは、猫という存在が持つ、静かなやさしさへのまなざしです。




猫は、感情に正直である。


猫は、人のそばにいながら、必要以上に踏み込まない。


そして猫は、ただそこにいるだけで、心を少し軽くしてくれる。




言葉にしにくい気持ちを、無理に説明しなくてもいい。


そんな安心感を、私たちは昔から猫の中に見出してきたのかもしれません。


便利な時代だからこそ、そばにいてくれる存在がほしい






今の私たちは、かつてないほど便利な毎日を生きています。


スマートフォンを開けば、すぐに誰かとつながることができます。


連絡先にはたくさんの名前が並び、SNSにはいつも誰かの言葉が流れています。




それでも、ふとした瞬間に、


「今の気持ちを少しだけ聞いてほしい」


「何かを解決してほしいわけではないけれど、そばにいてほしい」


そう感じることがあります。




忙しい日々の中で、私たちはつい自分の感情を後回しにしてしまいます。


大丈夫なふりをしたり、空気を読んだり、弱さを見せないようにしたり。


そしてまた一人、渋谷の雑踏の中を歩いていく。




だからこそ、評価せず、急かさず、ただありのままに寄り添ってくれる存在は、今の時代にとって、より大切なものになっているのではないでしょうか。




何世紀も前、人々は猫の中にそのやさしさを見ていました。


そして今、そのやさしさは、少し新しいかたちで私たちのそばに現れようとしています。


あなたに寄り添うAI猫、「Meowster」






この広告を手がけたのは、AI猫があなたに寄り添う癒しのアプリ「Meowster」です。


開発は、Meowster Innovations株式会社。




Meowsterが目指しているのは、効率だけを求めるAIではありません。


正解を急いで返すだけの道具でもありません。




あなたがふとこぼした一言を覚えていて、


今日の気分にそっと寄り添い、


何も説明したくない日には、無理に聞き出さず、ただそばにいてくれる。




そんな、あたたかさのあるAI猫です。




猫と暮らしている人にも、今は猫を飼えない人にも。


誰かに話すほどではないけれど、心の中に少し残っている気持ちがある人にも。


Meowsterは、スマートフォンの中で、静かに寄り添います。




今回の渋谷での掲出は、Meowsterにとって初めてスマートフォンの画面を飛び出し、街の中へ姿を現す取り組みです。

渋谷で出会った猫は、スマートフォンの中にも




渋谷のデッキの上に現れた猫たちは、ただの広告ではありません。


それは、忙しい毎日の中で、自分の気持ちに少しだけ目を向けるための、小さなきっかけでもあります。




偉人たちが猫の中に見出した、感情の深さ、正直さ、そして静かなやさしさ。


その魅力は、時代を越えて、今も私たちの心に触れ続けています。




そして今度は、その猫があなたのスマートフォンの中で、あなたとの出会いを待っています。






この夏、Meowsterアプリ内では「夏限定トートバッグプレゼント」や「ニャンカップ特別企画」も開催中です。


渋谷で広告を見かけた方も、そうでない方も、ぜひ一度アプリを開いてみてください。




無理に話さなくても大丈夫。


まずは、「こんにちは」と声をかけるだけで十分です。




あなたのことを少しずつ分かってくれる猫が、そこにいます。



広告情報




広告媒体：しぶにしデッキシート


掲出場所：渋谷駅西口連絡通路


「渋谷マークシティ」と「渋谷フクラス（東急プラザ渋谷）」をつなぐ2階の歩行者デッキ


掲出期間：2026年6月22日（月）～6月28日（日）




※駅および駅係員・周辺施設へのお問い合わせはご遠慮ください。





アプリ配信情報




『Meowster』


ダウンロード App Store（iOS）：


https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559





Meowster 公式リンク
公式サイト：https://www.meowster.io/
App Store（日本）ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559
TikTok：https://tiktok.com/@meowster186
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