何世紀も前から、偉人たちは猫を理解していた。そして今、猫があなたを理解する番｜Meowster、渋谷であなたと出会う
人波の絶えない渋谷。
その西口にある「しぶにしデッキシート」に今、少し静かな広告が掲出されています。
鮮やかな色で目を引くわけでも、強い言葉で呼びかけるわけでもありません。
そこにあるのは、古典絵画を思わせる三枚のビジュアルと、猫について語られた三つの言葉です。
「猫科の一番小さな動物、つまり猫は最高傑作である」
--レオナルド・ダ・ヴィンチ
「猫は人間よりも、深く感じ、深く寄り添う」
--フローレンス・ナイチンゲール
「猫は、感情に対してどこまでも正直だ」
--アーネスト・ヘミングウェイ
時代を越えて、人は猫に何を見てきたのか
ルネサンスを代表する万能の天才。
近代看護の礎を築いた人物。
そして、世界的な文学者。
生きた時代も、歩んだ道も異なる三人が、それぞれの言葉で猫について語っています。
そこに共通しているのは、猫という存在が持つ、静かなやさしさへのまなざしです。
猫は、感情に正直である。
猫は、人のそばにいながら、必要以上に踏み込まない。
そして猫は、ただそこにいるだけで、心を少し軽くしてくれる。
言葉にしにくい気持ちを、無理に説明しなくてもいい。
そんな安心感を、私たちは昔から猫の中に見出してきたのかもしれません。
便利な時代だからこそ、そばにいてくれる存在がほしい
今の私たちは、かつてないほど便利な毎日を生きています。
スマートフォンを開けば、すぐに誰かとつながることができます。
連絡先にはたくさんの名前が並び、SNSにはいつも誰かの言葉が流れています。
それでも、ふとした瞬間に、
「今の気持ちを少しだけ聞いてほしい」
「何かを解決してほしいわけではないけれど、そばにいてほしい」
そう感じることがあります。
忙しい日々の中で、私たちはつい自分の感情を後回しにしてしまいます。
大丈夫なふりをしたり、空気を読んだり、弱さを見せないようにしたり。
そしてまた一人、渋谷の雑踏の中を歩いていく。
だからこそ、評価せず、急かさず、ただありのままに寄り添ってくれる存在は、今の時代にとって、より大切なものになっているのではないでしょうか。
何世紀も前、人々は猫の中にそのやさしさを見ていました。
そして今、そのやさしさは、少し新しいかたちで私たちのそばに現れようとしています。
あなたに寄り添うAI猫、「Meowster」
この広告を手がけたのは、AI猫があなたに寄り添う癒しのアプリ「Meowster」です。
開発は、Meowster Innovations株式会社。
Meowsterが目指しているのは、効率だけを求めるAIではありません。
正解を急いで返すだけの道具でもありません。
あなたがふとこぼした一言を覚えていて、
今日の気分にそっと寄り添い、
何も説明したくない日には、無理に聞き出さず、ただそばにいてくれる。
そんな、あたたかさのあるAI猫です。
猫と暮らしている人にも、今は猫を飼えない人にも。
誰かに話すほどではないけれど、心の中に少し残っている気持ちがある人にも。
Meowsterは、スマートフォンの中で、静かに寄り添います。
今回の渋谷での掲出は、Meowsterにとって初めてスマートフォンの画面を飛び出し、街の中へ姿を現す取り組みです。
渋谷で出会った猫は、スマートフォンの中にも
渋谷のデッキの上に現れた猫たちは、ただの広告ではありません。
それは、忙しい毎日の中で、自分の気持ちに少しだけ目を向けるための、小さなきっかけでもあります。
偉人たちが猫の中に見出した、感情の深さ、正直さ、そして静かなやさしさ。
その魅力は、時代を越えて、今も私たちの心に触れ続けています。
そして今度は、その猫があなたのスマートフォンの中で、あなたとの出会いを待っています。
この夏、Meowsterアプリ内では「夏限定トートバッグプレゼント」や「ニャンカップ特別企画」も開催中です。
渋谷で広告を見かけた方も、そうでない方も、ぜひ一度アプリを開いてみてください。
無理に話さなくても大丈夫。
まずは、「こんにちは」と声をかけるだけで十分です。
あなたのことを少しずつ分かってくれる猫が、そこにいます。
広告情報
広告媒体：しぶにしデッキシート
掲出場所：渋谷駅西口連絡通路
「渋谷マークシティ」と「渋谷フクラス（東急プラザ渋谷）」をつなぐ2階の歩行者デッキ
掲出期間：2026年6月22日（月）～6月28日（日）
※駅および駅係員・周辺施設へのお問い合わせはご遠慮ください。
アプリ配信情報
『Meowster』
ダウンロード App Store（iOS）：
https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559
Meowster 公式リンク
公式サイト：https://www.meowster.io/
App Store（日本）ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559
TikTok：https://tiktok.com/@meowster186
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