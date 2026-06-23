【無料公開】残業代はいくら請求できる？浅野総合法律事務所が「残業代計算ツール」をリリース

弁護士法人浅野総合法律事務所

近年、少子高齢化による人手不足の加速、働き手の価値観の変化、AIの普及などを背景に、働き方の多様性が増しています。

一方で、長時間労働やサービス残業に関する法律相談は、依然として数多く寄せられています。

しかし、「自分に未払い残業代が発生しているのか分からない」「請求できる金額の目安が分からない」といった理由から、弁護士への相談をためらう方も少なくありません。

こうした状況を受け、浅野総合法律事務所では、誰でも無料で利用できる「残業代計算ツール」をリリースいたしました。

■ 残業代計算ツール

残業代計算ツール

URL：https://roudou-bengoshi.com/service/zangyoudai-tool/

■ サービスサイト（労働問題弁護士ガイド）

URL :https://roudou-bengoshi.com/

※ 本ツールでは、給与額や勤務時間などの基本情報を入力するだけで、未払い残業代の概算額をその場で確認できます。

【主な特徴】

■ 最短1分で利用可能

複雑な計算は不要。必要事項を入力するだけで概算額を自動計算します。

■ 無料で何度でも利用可能

会員登録や費用負担なく、どなたでもご利用いただけます。

■ 入力内容は保存されません

プライバシーに配慮し、入力情報を保存しない設計となっています。また、氏名や連絡先、会社名といった個人情報を入力する必要もありません。

■ 労働基準法に即したわかりやすい設計

弁護士が作成しているため、「時効期間までの目安を概算」「月60時間超残業の部分について割増率を50%に引き上げ」「時間外・休日・深夜を重複なしで分けて記入」といった、法律のルールに基づいたわかりやすい設計となっています。

■ 動画で解説

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QpLcCCtQNsc ]

【リリースの背景】

弁護士として、労働問題の相談現場では、「もっと早く相談していればよかった」という声を多く耳にします。残業代請求は、証拠の保全や時効の問題があり、早期にアドバイスを受ける必要があります。ただ、一方で、法律相談は手間であり、費用の心配もあるでしょう。

そこで、まずはご自身の状況を気軽に確認できる環境を整えることが、労働者の適切な権利行使につながると考え、本ツールの公開に至りました。

浅野総合法律事務所では、今後も、法律サービスをより身近なものとするため、正確な情報の提供に努めてまいります。

【浅野総合法律事務所について】

弁護士法人浅野総合法律事務所は、労働問題を中心に、労使双方の調和により、良い社会を実現するBest Partnerとなることを理念としています。主な取扱分野には、労働問題、企業法務、家事問題（離婚・相続）、刑事事件などがあります。

事務所名：弁護士法人浅野総合法律事務所

代表者：浅野英之

所在地：〒104－0061 東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル

URL：https://aglaw.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

弁護士法人浅野総合法律事務所

担当：浅野

TEL：03-6274-8370

Email：info@aglaw.jp