松山に子どもが笑顔になるクラシックコンサートがやってくる

特定非営利活動法人みんなのことば

子どもと音楽の最高の出会いをつくるNPO法人みんなのことば（東京都新宿区／以下、みんなのことば）は、2026年7月2日（木）、松山市立北条小学校でプロの音楽家による参加型クラシックコンサートを実施します。この事業は文化庁の主催でおこなわれます。みんなのことばのコンサートは、愛媛県では北条小学校のみでの開催です。

全国の子どもの体験格差をなくしたい

2025年度に東京都の小学校で実施した様子

子どもの体験機会は、保護者の経済状況や時間的余裕で大きく左右されます。学校外の体験がない子どもは低所得者層で約3割、高収入世帯でも1割以上いることがわかっています。＜公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン：子どもの「体験格差」実態調査最終報告書＞

https://cfc.or.jp/wp-content/uploads/2023/07/cfc_taiken_report2307.pdf

特に文化芸術は豊かな創造力・思考力・コミュニケーション能力を養いますが、開催地が都市部に偏り、子どもが暮らす地域・環境によっても機会の格差が生まれています。今回のコンサートは、文化庁が全国の小中学校等を対象に、障がいの有無にかかわらず文化芸術に親しむ機会を確保し多様な成長につなげるため、実施する事業の一環でおこなわれます。北条小学校では、特別支援学級の児童が全校児童とともに音楽を楽しみます。

参加型コンサートとは

「みんなのことば」が開く参加型コンサートは、静かに鑑賞するクラシックコンサートとは異なります。音楽大学を卒業してプロとして活躍するフルート、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロに、司会（声楽家）を加えた5人編成。「楽器の振動が床から伝わる」ほど演奏家と子どもの距離が近いのが大きな特徴です。

聴くだけではなく、指揮者体験や発声ワークショップ、生演奏にあわせた歌唱などを通して、五感を使い、体を動かして、子どもが思わず笑顔になるコンサートです。

開催概要

NPO法人みんなのことば団体概要／出演者について

距離の近さが魅力のひとつ人気の指揮者体験コーナー[表: https://prtimes.jp/data/corp/136684/table/11_1_1268258828a6f2271381eace2b8d2659.jpg?v=202606240251 ]

2009年設立。団体名は、音楽はあらゆる違いを越えて心を通わすことができるコミュニケーションツール「みんなのことば」から。

「“本物の体験”をすべての子どもたちへ」を 理念に、学校や地域施設への訪問コンサートを全国で展開。2025年11月時点で1,281施設、13万5,000人以上の子どもに体験を届けました。

「いつもの場所で、いつもの仲間とできる質の高い文化芸術の体験こそが、子どもの心や感性の扉をひらく機会となります。その機会を作ることができるのは、大人です。行政、そして先生方など、大人と手を取り合って、この機会を全国に広げていきたいと考えています。」

※ 事前のオンライン取材・当日に現地でのインタビューも承ります。

みんなのことば代表理事：渡邊悠子

出演者：東京藝術大学、東京音楽大学、武蔵野音楽大学を卒業、東京を拠点にプロとして活躍する5人。みんなのことば独自のオーディション、研修を経て「子どもに音楽を届けるプロフェッショナル」としても活動中。

フルート：香川 恵理、ヴァイオリン：森澤 麻里江、ヴィオラ：小倉勇樹、チェロ：ヨコミゾヒロユキ、司会・うた：上尾和音（ギャリー）

【団体概要】

組織名特定非営利活動法人みんなのことば （東京都認証NPO法人）

設立 2009年3月18日

代表者 渡邊悠子

所在地 東京都新宿区西新宿7-4-4 武蔵ビル5F

WEBサイト https://minkoto.org/