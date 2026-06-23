株式会社CREATIP

株式会社CREATIP（代表：コン・ドゥギル））は、このたびLINEヤフー株式会社と「LINEヤフー Sales Partner」契約を締結したことをお知らせいたします。

CREATIPはこれまで、韓国最大級のデジタルプラットフォームであるNAVERの公式代理店として、韓国市場向け広告運用およびマーケティング支援を提供してまいりました。今回のLINEヤフー Sales Partner契約により、日本市場におけるLINEヤフー広告の支援体制をさらに強化し、日本と韓国を横断したクロスボーダーマーケティングソリューションの提供体制を拡充いたします。

日本と韓国をつなぐ統合マーケティング支援体制を強化

近年、企業の海外展開ニーズが高まるなか、日本企業による韓国市場への進出や、韓国企業による日本市場への参入はますます活発化しています。一方で、市場ごとにユーザー行動や主要メディアが異なることから、各国に最適化されたマーケティング戦略の立案と運用が求められています。

日本市場ではLINEおよびYahoo! JAPANが生活者との主要な接点として高い影響力を持ち、韓国市場ではNAVERが検索・コンテンツ・ショッピング領域において圧倒的な存在感を有しています。

CREATIPは今回の認定契約により、日本市場におけるLINEヤフー広告と、韓国市場におけるNAVER広告の双方を活用した統合的なマーケティング支援体制を構築しました。これにより、クライアント企業は市場ごとに異なるパートナーへ依頼することなく、戦略立案から広告運用、コンテンツ制作、インフルエンサーマーケティングまでを一気通貫で実施することが可能となります。

グローバルブランドの成長を支援するアジアマーケティングパートナーへ

CREATIPは、韓国、日本、台湾を中心としたアジア市場においてクロスボーダーマーケティング事業を展開しています。これまで、グローバルブランドの日本進出支援や、日本企業の海外市場向けプロモーション支援を多数手掛けてまいりました。

今回のLINEヤフー Sales Partner契約は、CREATIPが推進するクロスボーダーマーケティング事業における重要なマイルストーンの一つです。今後はLINEヤフー広告およびNAVER広告を中心としたデジタル広告ソリューションに加え、SNSマーケティング、インフルエンサーマーケティング、コンテンツ制作などを組み合わせた統合支援を通じて、クライアント企業のグローバル成長を支援してまいります。

株式会社CREATIPについて

CREATIPは韓国発のグローバルマーケティングエージェンシーです。韓国・日本をはじめとするアジア各国において、デジタル広告運用、インフルエンサーマーケティング、SNSマーケティング、コンテンツ制作などのサービスを提供しています。各市場に精通した専門チームとローカルネットワークを強みに、企業の海外進出および市場拡大を支援しています。

今後もCREATIPは、アジア市場をつなぐマーケティングパートナーとして、企業の持続的な成長に貢献してまいります

■「Sales Partner」について

この度、株式会社CREATIPが契約した「LINEヤフーSales Partner」は、LINEヤフーが提供するサービスの導入や広告出稿支援を行うパートナーです。前年の広告取扱高に応じてパートナーは「Premier」「Select」「Certified」いずれかの認定パートナーとして認定されます。また、LINEヤフーが指定する特定の注力領域において優秀な実績を残したパートナーは各種認定バッジが付与されます。

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