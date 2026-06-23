【横浜・山下町】イタリア白ワインの聖地・フリウリからブランドマネージャー来日　7月1日に酒販店・飲食店向け試飲会、7月2日に一般向け試飲イベントを開催

株式会社リアルソフトブランドマネージャー来日 7/1(水)酒販店・飲食店向け試飲会、7/2(木)一般向け試飲イベントを開催。

イタリアワイン専門店 レアーレカンティーナ（運営：株式会社リアルソフト）は、「イタリア白ワインの聖地」として知られるフリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州のワイナリー「ヴィーニャ・トラヴェルソ」のブランドマネージャー、マリノ・ブラッキュ氏を迎え、2026年7月1日（水）に酒販店・飲食店向け試飲会、7月2日（木）に一般向け試飲イベントを横浜・山下町店で開催いたします。

7月1日の酒販店・飲食店向け試飲会では、ヴィーニャ・トラヴェルソをはじめ、フランチャコルタ、バローロ、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノなど、当社直輸入のイタリアワイン約20種類をご紹介。ブランドマネージャーからワイン造りや産地の魅力を直接聞きながら試飲いただける機会となります。

1.【酒販店・飲食店向け】イタリアワイン試飲会

酒販店、レストラン、ホテルなどの関係者を対象に、イタリアワイン約20種類の試飲会を開催いたします。

開催概要

日時：2026年7月1日（水）13:00～16:30

場所：レアーレカンティーナ山下町店

内容：イタリアワイン約20種 フリーテイスティング

料金：無料

対象：酒販店、レストラン、ホテル、飲食業界関係者（名刺を1枚お持ちください。）

出品予定ワイン（一部）

- フランチャコルタ・ブリュット・ヴィンテージ 2018（マイオリーニ）- バローロ 2021（ロッカジョバンニ）- ガヴィ・デ・ガヴィ 2023（マルコボンファンテ）- アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラシコ フラカストロ 2013（ヴィラベッラ）- ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ 2019（アマンティス）- ソットカステロ・ビアンコ FCO 2021（ヴィーニャ・トラヴェルソ）- ソットカステロ・ロッソ FCO 2015（ヴィーニャ・トラヴェルソ）

※内容は変更となる場合があります。

2.【一般向け】ワイナリー来日 試飲イベント

ブランドマネージャーから直接解説を聞きながらワインをテイスティング。

7月2日（木）は、一般のお客様向けの試飲イベントを開催いたします。

フレッシュな白ワインから熟成赤ワイン、希少なデザートワインまで、ヴィーニャ・トラヴェルソのワイン10種類を飲み比べいただけます。

開催概要

日時：2026年7月2日（木）12:00～21:00（最終受付20:30）

場所：レアーレカンティーナ山下町店

内容：ワイン10種類のテイスティング

料金：4,400円（税込） ※予約不要

定員：なし ※混雑時は入店制限を行う場合があります。

特典：

1.店内ワイン全品10％OFF（一部商品を除く）

2.トラヴェルソのワイン購入でマリノ氏のサイン入りボトルをご用意

詳細URL：https://peatix.com/event/5012863

3.【オンラインストア】来日記念！トラヴェルソのアイテム 2本で20%OFF、3本以上で30%OFF

ブランドマネージャー来日を記念し、対象商品2本で《20%OFF》、3本以上で《30%OFF》となる、まとめ割キャンペーンを開催します。

期間：2026年7月2日（木）～7月8日（水）7日間限定

内容：ヴィーニャ・トラヴェルソのワイン10アイテムの中から自由に組み合わせて、2本で20%OFF、3本以上で30%OFF ※カートに追加で割引価格が表示

オンラインストア：https://reale.shop

※セット・ギフトは対象外。

■ フリウリのテロワールを映すヴィーニャ・トラヴェルソ

ヴィーニャ・トラヴェルソは、フリウリ州の銘醸地コッリ・オリエンターリ地区・プレポットの丘に位置するワイナリーです。

石灰性粘土と砂質石灰岩が層を成す「ポンカ」土壌と、アルプスとアドリア海の影響を受ける恵まれた環境のもと、フリウリらしいフレッシュでミネラル感豊かな白ワインや、エレガントな赤ワインを生み出しています。

また、イタリアの権威あるワインガイド『ガンベロ・ロッソ』において最高評価「トレビッキエリ」を受賞するなど、その品質が高く評価されています。

今回のイベントでは、7月1日・2日の両日ともブランドマネージャーのマリノ・ブラッキュ氏が来店し、ワインをテイスティングしながら、ワイナリーの歴史や産地の特徴、ワイン造りについて解説します。

■ 注目の商品（一例）価格：4,950円（税込）ピノ・グリージョ FCO 2022(https://reale.shop/products/vtb0122)

フリウリを代表する品種の一つ、ピノ・グリージョを使用。

フリウリ特有の土壌がもたらすミネラル感と、白い花や洋梨を思わせる繊細な香りが特徴です。爽やかな酸味とほのかなスパイス感が心地よい、クリーンでフレッシュな味わいです。

価格：7,480円（税込）ソットカステロ・ロッソ FCO 2015(https://reale.shop/products/vtr0415)

樹齢50年以上の古樹メルローから造られる、ヴィーニャ・トラヴェルソのトップキュヴェ。

長期熟成による複雑な香りと深みを備え、ベリーの果実香にカカオやコーヒーのニュアンスが重なります。なめらかなタンニンと奥行きのある余韻が魅力です。

価格：5,280円（税込）モスカート・ローザ 2020(https://reale.shop/products/vtd0120)

生産量の少ない希少品種「モスカート・ローザ」から造られる甘口ワイン。バラを思わせる華やかな香り、甘みと酸味が調和し、軽やかで優雅な余韻を楽しめます。

トラヴェルソならではの繊細な表現力が感じられる一本です。

■ レアーレカンティーナについて

株式会社リアルソフトが運営するイタリアワイン専門店。自社で直接輸入を行うことで、イタリア現地の情熱が詰まった希少なワインをお届けしています。

【店舗情報】 レアーレカンティーナ 山下町店

所在地：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町23 日土地山下町ビル1F

店舗HP：https://reale.shop/pages/yamashitacho

オンラインストア：https://reale.shop

■会社概要

会社名 ： 株式会社リアルソフト

代表 ： 代表取締役 板崎 裕

設立 ： 2005年4月11日

本社所在地： 神奈川県横浜市中区不老町1-2-1 中央第6関内ビル5階

URL ： https://www.realsoft.co.jp

お問合せ先：info@reale.shop