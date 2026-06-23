基幹刷新への対応と、企業統合のシステム課題解決と「パナソニック デジタルしかない」と感じた伴走力。MP五協フード&ケミカル株式会社様の「ASTERIA Warp」導入事例を公開

パナソニック デジタル株式会社MP五協フード&ケミカル株式会社様

パナソニック デジタル株式会社（以下：パナソニック デジタル）は、MP五協フード&ケミカル株式会社様への「ASTERIA Warp」導入事例を公開しました。

導入事例詳細：https://service.digital.panasonic.co.jp/case/mpgokyo(https://service.digital.panasonic.co.jp/case/mpgokyo)

数万点を超える「食品」や「化成品」の製造・販売に携わっているMP五協フード&ケミカル株式会社は、基幹システムの刷新に合わせた周辺システムとの連携、サブシステムの実装、そして企業統合に伴う外部システムとの連携をパナソニック デジタルに依頼。

ASTERIA Warpを活用することで、短期間での開発を実現させました。

ここがポイント

- ASTERIA Warpで新基幹システムを補完する周辺システム連携とサブシステム構築- 連携基盤を再構築し短納期で企業統合に伴う外部システム連携を実現- 要件対応に終わらず業務と将来を見据えて最後まで伴走するパートナーとしての姿勢

データ連携における課題

- 基幹システムの刷新に伴う周辺システムとの連携- 外部システムとの連携が必要となった企業統合に伴うシステム連携- 基幹システムを大規模改修せずに業務機能の実装方法を模索

このように解決

- 新基幹システムと周辺システムを柔軟に連携- 外部システム連携を再構築し企業統合を円滑に実現- 基幹システムを補完するサブシステムを構築

詳しくは当社HP内の導入事例をご覧ください！

https://service.digital.panasonic.co.jp/case/mpgokyo

【パナソニック デジタル株式会社について】

パナソニック デジタルは”デジタルで「くらし」と「しごと」を幸せにする”をモットーとし、パナソニックグループの先進技術と豊富なノウハウの融合によりデジタルによる価値を創出します。

BtoB事業(くらし・しごと)の貢献拡大を図り、パナソニック グループ内で培った製造DX、グローバルERP、ICT基盤構築・運用サービスなどの経験を活用し、お客様の「くらし」や「しごと」に寄り添ったITソリューションを提供していきます。

大阪本社：〒530-0053 大阪府大阪市北区末広町2番40号 Panasonic XC OSAKA

東京本社：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル23階

製品・サービスサイト

https://service.digital.panasonic.co.jp

※本文に記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

【お問い合わせ先】

＜報道関係者様＞

パナソニック デジタル株式会社

E-mail：pd-press@ml.jp.panasonic.com