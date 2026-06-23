【CE LA VI TOKYO】圧倒的なビジュアルと味変の驚き！名店「八義」の天然氷をパティスリー仕立てで愉しむプレミアムかき氷が7月1日(水)より販売開始

株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN

株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN(代表取締役 稲塚 晃裕、東京都渋谷区)が運営するCE LA VI TOKYO(東京都渋谷区道玄坂1-2-3東急プラザ渋谷17階・18階)は、17階 BAO by CE LA VIと18階 CE LA VI RESTAURANT & SKY BARにて山梨県北杜市「蔵元 八義」の天然氷を使用したかき氷を期間限定で販売いたします。

「蔵元 八義」の天然氷を使用したかき氷は、雪のようにふんわりとした食感と透明度の高い美しい見た目が特徴です。

名水誇る水の山、標高1,300ｍの八ヶ岳南麓で、厳冬の自然の寒さのみでじっくりと時間をかけて凍らせる純度の高い天然氷。職人の手によって丁寧に作られた氷を、圧倒的なビジュアルの“プレミアムかき氷”へと昇華させました。

ブランドロゴをあしらった華やかなチョコレートプレートやサクサクのパイ、層を織りなすトッピングの美しさはもちろん、別添えの濃厚な特製シロップやジュレを合わせることで、食べ進めるたびに驚きのある“味変”をお楽しみいただけます。お口直しにお漬物を添えて。

渋谷の絶景を見渡す天空で、パティシエの技が織りなす至高のデザート体験を1日数量限定にてご提供いたします。口に入れた瞬間に広がる特別な清涼感をぜひご堪能ください。

メニュー紹介

CLOUD BERRY 2,800円(税込・サービス料別)

苺アイスと苺ソースになめらかな杏仁クリームのコクを忍ばせ、トップにはフレッシュな苺とブランドロゴをあしらった華やかなチョコレートプレートを贅沢にトッピングしました。 別添えの特製アプリコットソースには、エキゾチックに香るスターアニスをプラス。途中で回しかければ、爽やかな香りとともに奥深い酸味が広がり、フルーティーで驚きに満ちた“味変”を体験していただけます。お口直しには、絶妙な塩気が甘みを引き立てる白菜の浅漬けを添えて。最後の一口まで驚きと心地よい余韻が続く、至高のパティスリー仕立てです。

MANGO BLISS 2,800円(税込・サービス料別)

濃厚なマンゴーアイスと完熟のフレッシュマンゴー、そしてまろやかな杏仁クリームが織りなす層の上に、エディブルフラワーをあしらったサクサクのミルフィーユを添えた、目にも楽しい逸品です。 別添えのパッションフルーツソースを合わせることで、酸味と濃厚な甘みが弾け、一気にトロピカルで爽快な味わいへ。白菜の浅漬けの塩気が、マンゴーの瑞々しい甘みをさらに引き立てます。パイの軽快な食感とドラマチックな美味しさの変化が最後の一口まで続く、特別な夏の体験をお届けします。

南アルプス・八ヶ岳の天然氷「蔵元 八義(やつよし)」について

日本屈指の名水地として知られる山梨県北杜市にて、全国にわずか数軒しか残っていない伝統的な氷作りを守り続ける天然氷の蔵元。 厳冬の八ヶ岳の大自然のもと、自然の寒さだけでじっくりと時間をかけて凍らせる天然氷は、極めて純度が高く、クリスタルのような透明度を誇ります。熟練の職人が毎日気候を見極め、丁寧に切り出された貴重な天然氷は、削ることでまるで雪のようにふんわりと儚い至高の口溶けを生み出します。

販売概要

販売期間：2026年7月1日(水)～2026年9月30日(水)

販売エリア：17F BAO by CE LA VI | 18F CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR

販売時間：11:00～18:00 L.O.

※各エリアとも1日数量限定でのご提供となります

CE LA VI TOKYO

シンガポールの「マリーナベイ・サンズ」のルーフトップをはじめ、世界で展開するCE LA VI。2019年12月、日本初上陸店としてCE LA VI TOKYOをオープン。

「Elevated, Everywhere.～至高の体験を、あらゆる場所で」をブランドコンセプトに掲げ、音楽・料理・空間・ホスピタリティ・ロケーションを軸にした大人の社交場。革新的なモダンアジアン料理を提供するファインダイニング「CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR」、アジアンバーガーなどを提供するカジュアルダイニング「BAO by CE LA VI」、インターナショナルな雰囲気が漂うクラブラウンジ「CE LA VI CLUB LOUNGE」。これらが連動し”喜びの探求”を可能とした総合エンターテインメント空間として、人種や世代を超えた極上のエンターテインメントをすべての人に届けます。

2025年9月にはCE LA VI LONDONがオープン、2026年にはマイアミにもオープン予定と、ブランドのグローバル展開はさらに広がりを見せています。

営業時間

●BAO by CE LA VI(17階)

月～土・祝前日11：00～23：00(フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30)

日・祝 11：00～22：00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.21:30)

●CE LA VI CLUB LOUNGE(17階)

月～木・日 22：00～28：00

金・土 22：00～28：30

●CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR(18階)

LUNCH 11：00～15：00

CAFE 14：00～17：00

DINNER 17：00～23：00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.22:30)

金・土・祝前～24：00(フードL.O.22:00、ドリンクL.O.23:30)

所在地

東京都渋谷区道玄坂1-2-3東急プラザ17階・18階

TEL：0800-111-3065(フリーコール)

Instagram：https://www.instagram.com/celavitokyo/

Website： https://jp.celavi.com/ja-jp

会社概要

会社名：株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN

代表取締役：稲塚 晃裕

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17階

設立：2018年10月17日