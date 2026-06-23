JSTQBは設立20周年を記念して、公式Webサイトをリニューアルいたしました

特定非営利活動法人ソフトウェアテスト技術振興協会

JSTQB(ソフトウェアテスト技術者資格認定組織)は、ASTERの資格認定事業として運営しているJSTQBの公式Webサイトを、2026年6月22日（月）にリニューアルいたしましたので、お知らせいたします。

【新サイトURL】https://www.jstqb.jp/

■リニューアルの背景

JSTQBは、ISTQB（International Software Testing Qualifications Board）の日本における加盟組織として、各試験の運営、シラバスの整備、有資格者の登録、ISTQBパートナーシッププログラムの運用などを行っております。JSTQBは2025年に設立から20周年を迎えました。

これを記念した取り組みの一環として、このたび公式Webサイトを全面的にリニューアルいたしました。受験者・有資格者・パートナーシッププログラム参加企業をはじめ、JSTQBに関わるすべての方が必要な情報へ短時間で到達できるよう、サイト全体の設計・デザイン・情報構成を見直しました。

■リニューアルの主なポイント

1. デザインのフルリニューアルおよびスマートフォン対応

従来のサイトから、デザインを全面的に刷新。あわせてレスポンシブデザインを採用し、

スマートフォンおよびタブレット端末からの閲覧にも対応いたしました。

スマートフォン表示

2. 現在受験可能な試験をトップページにバナー形式で掲載

現在受験可能な試験を、トップページ上にバナー形式で掲載。

受験を検討される方が、いつ・どの試験を受験できるのかを一目で把握できる導線を整備いたしました。

3. シラバスを含む情報のコンパクト化

シラバスをはじめとする各種情報について、必要な内容を整理し、コンパクトでわかりやすいシンプルな構成へと再編成いたしました。

4. FAQを最新の情報へ更新

よくあるご質問（FAQ）の項目および回答内容を全面的に見直し、現行の運用に基づく最新の情報へ更新いたしました。

5. 情報発信チャネルの明確化

今後の最新のお知らせは、公式WebサイトおよびX公式アカウントを通じて発信してまいります。

【JSTQB公式X】https://x.com/JSTQB_PR

■ソフトウェアテスト技術者資格認定組織（JSTQB）について

JSTQB は日本におけるソフトウェアテスト技術者資格認定の運営組織で、各国のテスト技術者認定組織が参加している ISTQB（International Software Testing Qualifications Board）に 2005 年 4 月より加盟しています。

JSTQB が運営するソフトウェアテスト技術者資格はISTQBを通じて相互認証を行っており、本組織が運営する資格は海外でも有効な資格となっております。

JSTQB ウェブサイト：https://www.jstqb.jp/

JSTQB 公式X：https://x.com/JSTQB_PR

JSTQB が公開しているシラバス（学習事項）はソフトウェアテストの技術情報としても活用できる内容です。

本シラバスを活用して日本のソフトウェアテスト技術者の技術向上に貢献したく、JSTQB はシラバス（学習事項）を無料で提供しております。

各シラバスのウェブサイト：https://www.jstqb.jp/syllabus/

■お問い合わせ先

JSTQB お問い合わせ窓口 E-mail： jstqb-query@jstqb.npoaster.jp